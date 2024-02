Hà Nội: Sương mù dày đặc, gần 100 chuyến bay không thể cất - hạ cánh

Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, sáng nay (2/2), miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa phùn, lớp sương mù dày đặc đã bao phủ mọi tuyến đường khiến tầm nhìn bị hạn chế.

Theo ghi nhận, do thời tiết sương mù dày đặc, gần 100 chuyến bay không thể cất - hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội.

Từ khoảng 2h15-9h, thời tiết sương mù dày và trần mây thấp làm hạn chế tầm nhìn của phi công, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng.

Mưa phùn và sương mù có còn bao phủ Thủ đô Hà Nội? GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, đêm và sáng Hà Nội và các khu vực Bắc Bộ tiếp tục trời mưa phùn và sương mù. Đến trưa chiều trời hửng nắng ấm, mức nhiêt dao động từ 20-27 độ.

Sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh được. (Ảnh minh họa: Cục Hàng không VN).

Đã có khoảng 37 chuyến bay không thể hạ cánh tại sân bay Nội Bài, trong đó 12 chuyến bay đã chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận. Để đảm bảo an toàn, có 54 chuyến bay dự kiến khởi hành từ Nội Bài phải lùi thời gian cất cánh để chờ thời tiết tốt hơn.

Riêng Vietnam Airlines có khoảng 40 chuyến bay bị ảnh hưởng do sương mù. Tại Nội Bài, hãng có 10 chuyến bay phải lùi thời gian khai thác để đảm bảo an toàn. Tại các sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An), Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Vietnam Airlines đã điều chỉnh thời gian cất cánh, lùi từ 2 đến 6 giờ đối với chuyến bay đến, đi trong sáng nay.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sân bay đã kích hoạt phương thức điều hành trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. "Rất mong quý hành khách thông cảm và tuân thủ sự hướng dẫn điều hành của các lực lượng nhân viên hàng không để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn chuyến bay cho quý vị", TPO dẫn lời đại diện sân bay Nội Bài.