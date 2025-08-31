Hà Nội cấm triệt để 54 tuyến phố, tạm cấm, hạn chế nhiều loại phương tiện từ 22h ngày 1/9 đến hết 13h ngày 2/9
GĐXH - Ngày 31/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố có phương án cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường phố phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9. Thời gian cấm từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.
Cụ thể, UBND TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông và phục vụ nhu cầu của người dân với các hoạt động của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:
Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ lễ kỷ niệm từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm), bao gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã;
Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng Gần Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ Đến Trần Duy Hưng).
Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện:
Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).
Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).
Các tuyến đường Công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông, gồm:
Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.
Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.
Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành, gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18 là hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).
Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' sang CampuchiaThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online”.
Phương tiện tăng gấp 2 - 3 lần, cửa ngõ Hà Nội và cao tốc ùn tắc kéo dàiThời sự - 7 giờ trước
Trong chiều qua và sáng nay (31/8) trên các tuyến đường, nút giao tại các cửa ngõ Hà Nội và cao tốc nối tiếp xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng CSGT cho biết, lượng phương tiện tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường.
Hà Nội: Cảnh báo lừa đảo bán giấy mời xem diễu binh, diễu hành A80Thời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã xử lý, các đối tượng rao bán giấy mời, thẻ tham dự sự kiện này trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Miền Trung đỉnh điểm mưa lớn, những nơi nào mưa nhiều nhất?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của bão số 6, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều nơi.
Gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi Tổng duyệt sự kiện A80Thời sự - 1 ngày trước
Trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80 (sáng 30/8), các lực lượng y tế quân dân y đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.
Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80: Ấm áp nghĩa tình Hà Nội từ những nắm cơm muối vừngThời sự - 1 ngày trước
Giữa không khí náo nức của buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành A80, những nắm cơm muối vừng giản dị của người dân Hà Nội đã trở thành món quà nghĩa tình, sưởi ấm lòng bao vị khách phương xa.
Biển người hò reo, pháo tay rền vang khi khí tài công an, quân đội diễu phốThời sự - 1 ngày trước
Tiếng hò reo vang dọc các tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương khi khí tài hiện đại của lực lượng công an, quân đội diễu qua trong buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9.
Hà Nội một đêm 'không ngủ' chào đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dù thời tiết Hà Nội đêm qua có xuất hiện các cơn mưa bất chợt, thế nhưng, hàng ngàn người dân vẫn "đội mưa", quyết tâm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Các cựu chiến binh, chiến sĩ và nhân dân đã cùng thức thâu đêm, hát vang bài ca cách mạng...
Mãn nhãn các khối diễu binh diễu hành tiến bước trong tiếng vỗ tay hân hoan của nhân dân Thủ đôThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 6h30 đến 8h45 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt sẽ có quy mô tương tự buổi lễ chính thức vào sáng 2/9.
Tổng duyệt A80: Các biên đội máy bay trình diễn trên bầu trời Hà NộiThời sự - 1 ngày trước
Vào lúc 6h30 ngày 30/8/2025, chương trình Tổng duyệt cấp nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Hà Nội một đêm 'không ngủ' chào đón tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80Thời sự
GĐXH - Dù thời tiết Hà Nội đêm qua có xuất hiện các cơn mưa bất chợt, thế nhưng, hàng ngàn người dân vẫn "đội mưa", quyết tâm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. Các cựu chiến binh, chiến sĩ và nhân dân đã cùng thức thâu đêm, hát vang bài ca cách mạng...