Hà Nội cấm triệt để 54 tuyến phố, tạm cấm, hạn chế nhiều loại phương tiện từ 22h ngày 1/9 đến hết 13h ngày 2/9

Mãn nhãn các khối diễu binh diễu hành tiến bước trong tiếng vỗ tay hân hoan của nhân dân Thủ đô GĐXH - Từ 6h30 đến 8h45 sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội diễn ra tổng duyệt cấp Nhà nước Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Buổi tổng duyệt sẽ có quy mô tương tự buổi lễ chính thức vào sáng 2/9.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông và phục vụ nhu cầu của người dân với các hoạt động của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ lễ kỷ niệm từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.

Ngày 31/8, UBND TP Hà Nội cho biết, Thành phố có phương án cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm CMT8 thành công và Quốc khánh 2/9, từ 22h ngày 1/9 đến 13h ngày 2/9.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm), bao gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã;

Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng Gần Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ Đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện:

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để): Tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường Công an thành phố khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông, gồm:

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành, gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18 là hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).

Gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi Tổng duyệt sự kiện A80 Trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80 (sáng 30/8), các lực lượng y tế quân dân y đã phối hợp đồng bộ, xử trí 484 trường hợp cần hỗ trợ y tế, trong đó 40 trường hợp nặng phải chuyển viện.

Biển người hò reo, pháo tay rền vang khi khí tài công an, quân đội diễu phố Tiếng hò reo vang dọc các tuyến Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương khi khí tài hiện đại của lực lượng công an, quân đội diễu qua trong buổi tổng duyệt Quốc khánh 2/9.