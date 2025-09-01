Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân xem Đại lễ 2/9 trong điều kiện thời tiết xấu

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội trong những ngày cao điểm có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ, gây ảnh hưởng tới việc đi lại, sinh hoạt và an toàn của người dân, nhất là tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nơi tập trung đông đảo người dân và du khách.

Công điện số 12 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân, du khách tham gia, theo dõi các hoạt động Đại lễ A80.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động mở cửa trường học, nhà văn hóa, cơ sở công sở, nhà sinh hoạt cộng đồng để người dân có điểm dừng chân, nghỉ ngơi, trú mưa, trú nắng, vệ sinh cá nhân trong quá trình tham gia sự kiện, với tinh thần thân thiện, trọng thị và mến khách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ duy trì vệ sinh, bố trí lực lượng thường trực thu gom rác, bảo đảm môi trường xanh – sạch – đẹp tại các điểm mở cửa cho người dân vào nghỉ ngơi. Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, kiên quyết ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

UBND TP Hà Nội cũng kêu gọi nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm quy định, phối hợp với lực lượng chức năng để góp phần tổ chức thành công Đại lễ.

Công điện được gửi tới lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đồng thời thông tin rộng rãi trên các cơ quan báo chí, truyền hình nhằm huy động sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới một kỳ lễ kỷ niệm trọng thể, an toàn và văn minh.