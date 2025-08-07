Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng sau mưa lớn
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau đợt mưa lớn Hà Nội và Miền Bắc lại sắp đón nắng nóng, mức nhiệt có nơi trên 36 độ C.
Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước
Theo dự báo thời tiết hôm nay, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, trong khi vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to nốt trong sáng nay.
Vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to nốt trong sáng nay do rãnh áp thấp dưới mặt đất và vùng hội tụ gió trên cao cùng hoạt động mạnh cho đến sáng nay. Cả hai hình thế này gây mưa dông bất chợt cho khu vực Bắc Bộ.
Trong đó một số nơi như: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên và Cao Bằng là những nơi có mưa to nhất. Có điểm mưa vượt 100mm trong 3 giờ, nguy cơ cao gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Từ trưa và chiều nay, mưa ở miền Bắc giảm hẳn. Tại Thủ đô Hà Nội trời có nắng, thời tiết oi nóng trở lại.
Dự báo từ ngày 8/8, Hà Nội và miền Bắc có nắng nóng trở lại khi nhiệt độ tiếp tục tăng từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Dù cường độ nắng nóng không gay gắt như đợt nắng nóng đầu tháng 8, nhưng việc nhiệt độ tăng cao trở lại sau mưa vẫn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe. Nắng nóng được nhận định sẽ kéo dài đến khoảng 10-11/8.
Tại Trung Bộ, vùng nắng nóng mở rộng từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk đến Khánh Hòa với nền nhiệt cao phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có nắng từ sáng đến đầu giờ chiều. Khu vực Nam Bộ khá nóng với nền nhiệt từ 33-35 độ.
Chiều tối mưa dông có thể xuất hiện nhiều nơi, tiềm ẩn lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm đi kèm.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu vực vùng núi, trung du chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.
