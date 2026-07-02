Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông mạnh lên thành bão – cơn bão số 1 trong mùa bão năm nay tại nước ta. Còn trên đất liền nhiều nơi có mưa dông về chiều tối và đêm.

Nguyên nhân là do nhiều hình thế gây mưa ở cả 3 miền. Ở phía Nam là gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh; ở phía Bắc là do dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi đi vào vùng biển ấm trên 30 độ.

Dự báo đến chiều thứ Sáu, cường độ bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Phía Nam khu vực Bắc Biển Đông gồm đặc khu Hoàng Sa và giữa Biển Đông là nơi chịu tác động mạnh nhất của tâm bão đầu tiên. Gió tăng dần từ cấp 6-8 giật cấp 10 ở gần tâm bão hôm nay.

Cơ quan chức năng đã có công văn đề nghị các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh trở vào đến Khánh Hòa và các bộ ngành chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão.

Trên đất liền, Bắc Bộ gồm Thủ đô Hà Nội, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông rải rác về đêm và sáng sớm.

Tuyên Quang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên có nơi mưa to, lượng đến 100mm. Nguy cơ gây ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở đất trên sườn đồi núi. Trong mưa dông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Đến trưa và chiều mưa giảm nhanh, thời tiết chuyển oi nóng, độ ẩm trong không khí khá cao trên 66%. Nhiệt độ cao nhất tại nhiều phường từ 31-34 độ.

Thời tiết hôm nay tại khu vực Quảng Trị đến Cà Mau cũng có mưa dông về chiều và tối. Cảnh báo có những nơi có mưa to, lượng trên 80mm, gây ra hiện tượng ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị và đi kèm gió lốc, sấm sét nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài trong những ngày tới. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 2/7 đến ngày 3/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 3/6 đến ngày 11/7:

- Bắc Bộ: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào đêm và sáng). Từ khoảng ngày 4-7/7 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 3-4/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 4-5/7; sau chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.