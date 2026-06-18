Đang lưu thông xe tải bốc cháy dữ dội
GĐXH - Xe tải chở vật liệu xây dựng đang lưu thông trên đường bất ngờ bốc cháy dữ dội, phần đầu và nhiều bánh xe bị thiêu rụi.
Sáng 18/6, anh P.B.T. (SN 1996, trú thôn 5, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe tải mang BKS 29E - 356.xx chở vật liệu xây dựng, di chuyển trên đường vành đai phía Nam ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh).
Khi lưu thông tới địa phận phường Hoành Sơn, chiếc xe bốc cháy. Phát hiện sự việc, tài xế cho xe tấp vào lề đường thông báo lực lượng chức năng đồng thời tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Phần đầu xe nhanh chóng bị lửa bao trùm.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phun nước, dập lửa. Khoảng 30 phút sau, vụ cháy được dập tắt, tuy nhiên phần đầu và nhiều bánh xe bị thiêu rụi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
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