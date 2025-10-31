Vingroup hỗ trợ Bắc Ninh xây dựng hệ thống cấp cứu ngoại viện hiện đại, sẵn sàng ứng cứu trong 'thời gian vàng'

"Phòng cấp cứu di động" chuẩn quốc tế trên mọi cung đường

Tiếp nối thành công từ mô hình cấp cứu ngoại viện tại Phú Quốc, Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 Bắc Ninh được xây dựng trong khuôn khổ Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2026-2030, do Bộ Y tế chủ trì và Tập đoàn Vingroup tài trợ 1.000 tỷ đồng.

Là một trong sáu địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm, Bắc Ninh đặt mục tiêu hình thành mạng lưới cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp, đảm bảo mọi người dân dù ở trung tâm, khu công nghiệp hay vùng xa đều được bảo vệ tính mạng trong giây phút khẩn cấp nhất.

Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115

Hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Bắc Ninh được bố trí 16 trạm vệ tinh tại các trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh, có chức năng khám, chữa bệnh với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và xe cấp cứu trực 24/7. Tất cả được kết nối trực tiếp với Trung tâm điều phối cấp cứu 115 đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 - nơi đảm nhiệm vai trò tiếp nhận, phân tuyến, điều hành và giám sát toàn hệ thống.

Dự án quy tụ hơn 250 cán bộ y tế, gồm bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu về hồi sinh tim phổi, xử trí đa chấn thương, cấp cứu nâng cao và vận chuyển hồi sức. Đội ngũ này đảm bảo khả năng phản ứng tức thì khi tín hiệu 115 vang lên, toàn hệ thống tiếp cận bệnh nhân trong "thời gian vàng".

Tại lễ ra mắt, Vingroup đã bàn giao 15 xe cứu thương hiện đại cùng hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn quốc tế EN 1789:2020, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2012/BYT.

Dàn xe cấp cứu hiện đại Vingroup trao tặng

Mỗi xe cứu thương được ví như một "phòng cấp cứu di động", được trang bị máy thở chuyên dụng, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, nẹp cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu khác.

Cận cảnh bên trong "phòng cấp cứu di động" Vinmec trao tặng Bắc Ninh

Từ ngày 30/10/2025, hệ thống hotline 115 Bắc Ninh chính thức vận hành. Cùng với năng lực chuyên môn, trang thiết bị đồng bộ và quy trình điều phối thông minh, quy trình khép kín này giúp rút ngắn tối đa thời gian phản ứng và tăng cơ hội sống cao nhất cho bệnh nhân.

Vingroup chung tay lan tỏa mạng lưới cấp cứu chuẩn quốc tế

Không chỉ hỗ trợ xây dựng Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, Vingroup còn đồng hành cùng Bắc Ninh triển khai chương trình đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, cung cấp kỹ năng ứng phó khẩn cấp cho nhân viên y tế, giáo viên, công nhân khu công nghiệp, lực lượng vũ trang, nhân viên khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Mục tiêu là hình thành mạng lưới hỗ trợ cấp cứu rộng khắp, giúp người dân có thể ứng cứu ban đầu trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.

"Trong giai đoạn tới, Vingroup sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Y tế để mở rộng mô hình cấp cứu ngoại viện ra nhiều địa phương và ứng dụng các công nghệ điều phối thông minh. Tập đoàn cũng sẽ chú trọng đào tạo, diễn tập thực chiến cho lực lượng ứng cứu tại chỗ, đồng thời xây dựng cơ chế bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp trang thiết bị để đảm bảo hệ thống vận hành bền vững", GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, đại diện Tập đoàn Vingroup, cho biết.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Đại diện Tập đoàn Vingroup phát biểu

Theo đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh, từ sự quan tâm, định hướng từ Bộ Y tế, sự nỗ lực của ngành y tế tỉnh cùng nguồn lực quý báu từ Tập đoàn Vingroup và Quỹ Thiện Tâm, đề án được hiện thực hóa, thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Từ Bắc Ninh, với sự đồng hành của Vingroup, mạng lưới cấp cứu thông minh đang từng bước lan tỏa trên toàn quốc, thể hiện tầm nhìn vì sức khỏe cộng đồng và cam kết lâu dài của doanh nghiệp Việt trong hành trình kiến tạo nền y tế hiện đại, nhân văn và bền vững.

Trước đó, ngày 9/10/2025, Sở Y tế An Giang phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec và các cơ sở y tế đặc khu Phú Quốc tổ chức "Lễ ra mắt Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện Đặc khu Phú Quốc và bàn giao xe cứu thương từ Tập đoàn Vingroup cho tỉnh An Giang". Vingroup đã bàn giao đợt 1 gồm 8 xe cứu thương cùng hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến cho Trung tâm, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp. Thành công tại Phú Quốc trở thành nền tảng để nhân rộng mô hình tại Bắc Ninh và nhiều địa phương khác trên cả nước trong chiến lược xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện quốc gia.

