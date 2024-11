Hà Nội: Xử lý lộn xộn tại các khu vực 'cafe đường tàu' trên phố

Thời gian vừa qua, bất chấp lệnh cấm và cảnh báo nguy hiểm, nhiều du khách vẫn kéo đến phố cafe đường tàu ở Hà Nội để trải nghiệm, check-in khi đoàn tàu vụt qua. Một số cơ sở kinh doanh cafe kê những hàng ghế dài để đón khách, trong khi khoảng cách từ chỗ ngồi đến đường ray không đảm bảo an toàn.

Trước tình trạng trên, Phòng CSGT Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm và Cục CSGT, Bộ Công an đã tiến hành khảo sát hành lang đường sắt từ đoạn ngã tư Lê Duẩn đến phố Phùng Hưng. Qua thực tế đánh giá, trong tháng 10/2024, khu vực trên xuất hiện thêm một số cơ sở kinh doanh cafe đều là những hộ dân sinh sống dọc tuyến đường sắt tự mở.

Ngày 25/11, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an TP và công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn đường sắt.

Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng kết hợp tổ chức vận động người dân ven đường sắt không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt; không kinh doanh buôn bán, họp chợ trong phạm vi an toàn đường sắt; không mở lối đi trái phép qua đường sắt... tự giác khắc phục những hành vi vi phạm.

Theo Trung tá Vũ Hùng, Phó trưởng Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm cho biết, các hộ dân đều được lập danh sách tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt. Mỗi ngày các hộ dân đều nắm rõ giờ tàu chạy qua để không cho du khách vãng lai đi lại trên khu vực đường sắt nguy hiểm. Quá trình bán hàng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, không vi phạm pháp luật.

Theo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 10/2024 các đơn vị phụ trách địa bàn đã xử lý 47 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 17 triệu đồng, tạm giữ 47 bộ giấy tờ, 1 phương tiện. Trong đó, xử lý xử lý 41 xe mô tô dừng đỗ trong phạm vi an toàn giao thông đường sắt, 3 trường hợp mua bán hàng hóa vi phạm hành lang an toàn đường sắt, 3 trường hợp vi phạm bán hàng rong trên hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Từ nay đến cuối năm 2024, trong cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2025, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an các quận, huyện có đường sắt đi qua làm tốt công tác phòng ngừa bảo đảm không để xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến phố đường tàu Phùng Hưng, Lê Duẩn đi qua quận Ba Đình, Hoàn Kiếm.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

Ngày 25/11, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an TP và công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra đột xuất, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn đường sắt.

Trong quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng kết hợp tổ chức vận động người dân ven đường sắt không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Hình ảnh lực lượng CSGT kiểm tra và tuyên truyền các chủ quán cafe tuân thủ các quy định pháp luật.

Các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm trật tự, an toàn đường sắt.

Nhiều chủ cơ sở kinh doanh phải gỡ bỏ những vật trang trí vi phạm hành lang đường sắt.

Một quán cafe đang được dọn ghế vào phạm vi an toàn, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Theo Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 10/2024 các đơn vị phụ trách địa bàn đã xử lý 47 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt, phạt tiền 17 triệu đồng, tạm giữ 47 bộ giấy tờ, 1 phương tiện.

Từ nay đến cuối năm 2024, trong cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán 2025, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an các quận, huyện có đường sắt đi qua làm tốt công tác phòng ngừa bảo đảm không để xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt trên tuyến phố đường tàu Phùng Hưng, Lê Duẩn đi qua quận Ba Đình, Hoàn Kiếm.

Xem thêm video đang được quan tâm: