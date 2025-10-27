Mới nhất
Hà Nội: Xử lý tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đường

Thứ hai, 16:09 27/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Với hành vi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông, tài xế xe bồn đã bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác định danh tính tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đường

Báo CAND đưa tin, người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội) phát hiện một xe bồn trộn bê tông tươi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Toàn bộ vi phạm được người dân ghi lại và gửi về số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác định người điều khiển xe bồn mang BKS 29C-984.XX là L.V.L (SN 1988, quê ở Nghệ An).

Tại cơ quan công an, tài xế L thừa nhận hành vi điều khiển xe chở bê tông không che chắn, để rơi vãi xuống đường.

Đội CSGT số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L về hành vi "Điều khiển xe chở hàng hóa để rơi vãi xuống đường" và tạm giữ Giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Hà Nội: Xử lý tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đường - Ảnh 1.

Hình ảnh vi phạm được người dân ghi nhận.

Hành vi để rơi hàng hóa xuống đường bị xử phạt thế nào theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

Tại Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh lưu thông trong đô thị.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

+ Chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông;

+ Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố.

- Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện (khi điều khiển xe ô tô) thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm.

Theo quy định nêu trên, hành vi của tài xế L có thể bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng.

Hà Nội: Xử lý tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đường - Ảnh 2.Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'

GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...

L.Vũ (th)
Tags:

Xe bồn chở xi măng lao xuống vực, 2 người chết

Xe bồn chở xi măng lao xuống vực, 2 người chết

Va chạm với xe bồn chở xăng, nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong

Va chạm với xe bồn chở xăng, nam tài xế xe ôm công nghệ tử vong

Toàn cảnh hiện trường vụ xe khách tông xe bồn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến 12 người thương vong

Toàn cảnh hiện trường vụ xe khách tông xe bồn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến 12 người thương vong

Xe khách tông xe bồn trên đường cao tốc, phụ lái tử vong, 11 người bị thương

Xe khách tông xe bồn trên đường cao tốc, phụ lái tử vong, 11 người bị thương

Tiếp nhiên liệu tại cây xăng, xe bồn bất ngờ bốc cháy dữ dội

Tiếp nhiên liệu tại cây xăng, xe bồn bất ngờ bốc cháy dữ dội

Video: Cận cảnh lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến giao thông tê liệt

Video: Cận cảnh lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến giao thông tê liệt

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Do mưa lớn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan gây tắc nghẽn giao thông.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tới

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do nằm sâu trong khối khí lạnh, đêm và sáng khu vực Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Trong khi Trung Bộ nhiều nơi có mưa.

Tin sáng 27/10: Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá; Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Tin sáng 27/10: Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá; Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Miền Bắc mùa Đông năm nay có nhiệt độ xấp xỉ trung bình nhiều năm, với khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá tại vùng núi; Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

Phó Thủ tướng: Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua ngành Y tế đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước

Phó Thủ tướng: Thành tích nổi bật trong phong trào thi đua ngành Y tế đóng góp quan trọng cho sự phát triển đất nước

Thời sự - 1 ngày trước

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, chúng ta mong muốn, tin tưởng toàn ngành y tế cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển...

Người phụ nữ bị gió thổi xuống vực tử vong

Người phụ nữ bị gió thổi xuống vực tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc mưa lớn, một phụ nữ ở Đà Nẵng đang chạy xe máy đi chợ bán cá không may bị gió lớn thổi xuống vực, dẫn đến tử vong.

Phát hiện loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Phát hiện loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới tại một khu rừng ở Thanh Hóa

Thời sự - 1 ngày trước

Các nhà khoa học vừa phát hiện một loài động vật có vú chưa từng được ghi nhận trên thế giới tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy toàn ngành Y tế thực hiện vượt mức các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Phong trào thi đua yêu nước thúc đẩy toàn ngành Y tế thực hiện vượt mức các mục tiêu chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Thời sự - 1 ngày trước

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế trong thời gian qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ để từng cá nhân, đơn vị nỗ lực không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo...

Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La

Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La

Thời sự - 1 ngày trước

Bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành, đã bình phục sức khỏe và xuất viện sau một tuần điều trị. Hiện nạn nhân được gia đình chuyển về sống tại quê ngoại ở Sơn La.

Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử

Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử

Thời sự - 1 ngày trước

Sau khi được trấn an, khuyên giải, người có ý định tự tử đã tỉnh táo, được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống, miền Bắc mưa rét kéo dài?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 26/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường ở miền Bắc gây rét ở một số nơi.

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Thời sự

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tới

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường gây mưa cho một số khu vực và xu hướng thời tiết những ngày tới

Thời sự
Video: Cận cảnh lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến giao thông tê liệt

Video: Cận cảnh lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến giao thông tê liệt

Thời sự
Tin sáng 27/10: Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá; Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Tin sáng 27/10: Mùa Đông năm nay khả năng có đợt rét đậm, rét hại kèm sương muối, băng giá; Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Thời sự
Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc

Tin sáng 26/10: Công an thông tin vụ nam thanh niên 19 tuổi bất ngờ nhận được 879 lượt chuyển tiền; không khí lạnh mạnh lại ập về miền Bắc

Thời sự

