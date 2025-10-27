Hà Nội: Xử lý tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đường

Xác định danh tính tài xế xe bồn vừa đi vừa xả bê tông ra đường

Báo CAND đưa tin, người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội) phát hiện một xe bồn trộn bê tông tươi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Toàn bộ vi phạm được người dân ghi lại và gửi về số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác định người điều khiển xe bồn mang BKS 29C-984.XX là L.V.L (SN 1988, quê ở Nghệ An).

Tại cơ quan công an, tài xế L thừa nhận hành vi điều khiển xe chở bê tông không che chắn, để rơi vãi xuống đường.

Đội CSGT số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L về hành vi "Điều khiển xe chở hàng hóa để rơi vãi xuống đường" và tạm giữ Giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Hành vi để rơi hàng hóa xuống đường bị xử phạt thế nào theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP?

Tại Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh lưu thông trong đô thị.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

+ Chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông;

+ Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu hoặc chất phế thải khác ra đường bộ gây mất an toàn giao thông.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố.

- Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện (khi điều khiển xe ô tô) thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm.

Theo quy định nêu trên, hành vi của tài xế L có thể bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng.