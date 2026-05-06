Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?

Chiều 5/5 tại Hà Nội, BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo, công bố khởi động cuộc thi. Trong cuộc họp báo, trước câu hỏi về việc Hoa hậu Hà Trúc Linh có nhiệm kỳ khá ngắn, BTC và chính người đẹp đã có câu trả lời.

Trả lời về câu hỏi này, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, thời điểm khởi động Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra rất sát thời khắc chuyển sang năm mới, khiến quỹ thời gian nhiệm kỳ của đương kim hoa hậu bị rút ngắn, chỉ khoảng hơn một năm.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng BTC Hoa hậu Việt Nam 2026.

Theo ông, nếu đặt mình vào vị trí của Hà Trúc Linh, ban tổ chức cũng có những trăn trở khi hoa hậu chưa có nhiều thời gian để thử sức và cống hiến. Tuy nhiên, việc tổ chức cuộc thi cần đảm bảo theo nhịp chung và lộ trình đã đề ra.

"Ngắn hay dài không phải là yếu tố quyết định, quan trọng là hoa hậu có thể để lại dấu ấn như thế nào trong lòng công chúng. Khoảnh khắc đăng quang chỉ là một thời điểm, còn hành trình cống hiến và lan tỏa giá trị không có con số cũng không bị giới hạn bởi thời gian", ông nói.

Đại diện ban tổ chức cũng cho biết trong thời gian tới, Hà Trúc Linh vẫn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi và phát triển bản thân. Khi có cơ hội phù hợp tại các sân chơi quốc tế, ban tổ chức sẵn sàng tạo điều kiện để cô thử sức và tỏa sáng ở những đấu trường lớn hơn.

Còn về phía Hoa hậu Hà Trúc Linh, cô khẳng định không đo nhiệm kỳ bằng con số mà bằng hành động. Trong hành trình đã qua, Hà Trúc Linh được trải nghiệm, học tập nhiều, biết cách nhìn nhận bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng và hành động có chuẩn mực.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trả lời báo chí.

Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có truyền thống lâu đời 38 năm, vì vậy Hà Trúc Linh tôn trọng tiêu chí của cuộc thi. Cô sẵn sàng đón chào một hoa hậu mới, hương sắc mới đại diện cho sắc đẹp Việt và cùng lan tỏa giá trị tích cực.

"Dù ánh hào quang có tắt, con đường của tôi vẫn tiếp diễn. Trong hành trình mới, tôi hy vọng vẫn được đồng hành với Hoa hậu Việt Nam để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng", Hà Trúc Linh nói.

Về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ có chủ đề "Miền hương sắc", với chủ đề này, BTC nhấn mạnh cách tiếp cận đa chiều về cái đẹp, không dừng ở hình thể mà mở rộng sang chiều sâu văn hóa, tri thức và năng lực đóng góp xã hội. Cuộc thi được xây dựng như một hành trình dài, nơi thí sinh được đánh giá xuyên suốt qua các hoạt động thực tế, tương tác cộng đồng và khả năng lan tỏa giá trị.

Các hoa, á hậu khoe sắc tại cuộc họp báo.

Về địa điểm, Hải Phòng lần đầu được chọn đăng cai các vòng thi quan trọng. Ban tổ chức kỳ vọng thành phố cảng với hình ảnh năng động, cởi mở sẽ trở thành không gian trải nghiệm, giúp thí sinh thể hiện bản lĩnh qua chuỗi hoạt động từ ghi hình thực tế, quảng bá du lịch đến các sự kiện văn hóa - nghệ thuật.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn duy trì hệ thống giải thưởng quen thuộc với danh hiệu hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2, lần lượt trị giá 500 triệu đồng, 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Bên cạnh đó là loạt giải phụ như Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển hay Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Mỗi giải phụ có giá trị 50 triệu đồng, gắn với các sứ mệnh cụ thể trong hoạt động cộng đồng và quảng bá hình ảnh.

Ban tổ chức cho biết, hệ thống danh hiệu được thiết kế dựa trên 4 tiêu chí chính gồm nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và cống hiến. Các danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận mà còn đi kèm trách nhiệm đồng hành lâu dài của thí sinh với các hoạt động xã hội sau cuộc thi.

Theo kế hoạch, cuộc thi nhận hồ sơ trên toàn quốc đến hết 12/6. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra trong tháng 6, tiếp đó là chuỗi ghi hình thực tế vào tháng 6-7 và vòng chung khảo toàn quốc vào tháng 8.