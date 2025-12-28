Hai cha con cứu 3 phụ nữ gặp nạn trong đêm mưa rét

Hai cha con ông Viên nhảy xuống kênh cứu người gặp nạn trong đêm mưa rét - Ảnh: T.G.

Ngày 28-12, chính quyền phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đang xác minh danh tính hai cha con nhảy xuống kênh cứu 3 người gặp nạn trong đêm mưa rét trên địa bàn để khen thưởng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 25-12. Thời điểm trên, bà Hoàng Thị Th. lái xe máy chở theo con gái và bạn học của con đi qua cầu Gia Hy, thuộc phường Bắc Gianh thì không may gặp tai nạn. Cả ba rơi xuống dòng kênh trong đêm mưa rét.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc (trú tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Gianh) đang trên đường từ nhà ngoại trở về. Trong đêm tối, cháu Ngọc bất ngờ phát hiện dưới kênh có dấu hiệu bất thường, nghi có người gặp nạn.

Khi phát hiện 3 người đang vùng vẫy dưới nước, hai cha con ông Viên lập tức dừng xe, lao xuống dòng kênh cứu người.

Ông Viên kể việc tiếp cận 3 người rất khó vì mưa to và đêm tối. Khi kéo được 3 người đến sát bờ thì không đưa lên được vì mép ta luy kênh được xây bê tông gần như dựng đứng và rất cao.

Sau một hồi vật lộn, hai cha con ông Viên mới lần lượt đưa được cả 3 người lên mép kênh.

Thời điểm này, một người dân khác là ông Ngô Bá Văn (trú tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn) cũng phát hiện sự việc và đến tiếp ứng, cùng hỗ trợ đưa 3 người bị nạn lên bờ.

"Thấy người gặp nạn thì phải cứu, không kịp nghĩ gì khác", ông Viên nói.

Người nhà nạn nhân cho biết hiện cả ba đã được kiểm tra sức khỏe. Rất may đều không bị thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên vì trước tình huống nguy hiểm nên cả ba vẫn còn hoảng sợ.

"Thời điểm lao xuống kênh, cả ba người còn đang mặc áo mưa nên xuống nước bị trùm. Tình thế vô cùng nguy hiểm nếu không được cứu kịp thời. Thiệt là gia đình tui biết ơn hai cha con ông Viên và ông Văn", chồng bà Th. nói.