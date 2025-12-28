Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hai cha con cứu 3 phụ nữ gặp nạn trong đêm mưa rét

Chủ nhật, 18:04 28/12/2025 | Xã hội
Lê Thị Hường
Lê Thị Hường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong đêm mưa rét, người mẹ chở con gái và bạn học của con gặp tai nạn rơi xuống kênh sâu. Rất may, hai cha con một gia đình đi ngang phát hiện sự việc đã lao xuống cứu người thành công.

Hai cha con cứu 3 phụ nữ gặp nạn trong đêm mưa rét - Ảnh 1.

Hai cha con ông Viên nhảy xuống kênh cứu người gặp nạn trong đêm mưa rét - Ảnh: T.G.

Ngày 28-12, chính quyền phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) xác nhận đang xác minh danh tính hai cha con nhảy xuống kênh cứu 3 người gặp nạn trong đêm mưa rét trên địa bàn để khen thưởng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 25-12. Thời điểm trên, bà Hoàng Thị Th. lái xe máy chở theo con gái và bạn học của con đi qua cầu Gia Hy, thuộc phường Bắc Gianh thì không may gặp tai nạn. Cả ba rơi xuống dòng kênh trong đêm mưa rét.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Thành Viên cùng con trai là Nguyễn Văn Ngọc (trú tổ dân phố Minh Phượng, phường Bắc Gianh) đang trên đường từ nhà ngoại trở về. Trong đêm tối, cháu Ngọc bất ngờ phát hiện dưới kênh có dấu hiệu bất thường, nghi có người gặp nạn.

Khi phát hiện 3 người đang vùng vẫy dưới nước, hai cha con ông Viên lập tức dừng xe, lao xuống dòng kênh cứu người.

Ông Viên kể việc tiếp cận 3 người rất khó vì mưa to và đêm tối. Khi kéo được 3 người đến sát bờ thì không đưa lên được vì mép ta luy kênh được xây bê tông gần như dựng đứng và rất cao.

Sau một hồi vật lộn, hai cha con ông Viên mới lần lượt đưa được cả 3 người lên mép kênh.

Thời điểm này, một người dân khác là ông Ngô Bá Văn (trú tổ dân phố Tiền Phong, phường Ba Đồn) cũng phát hiện sự việc và đến tiếp ứng, cùng hỗ trợ đưa 3 người bị nạn lên bờ.

"Thấy người gặp nạn thì phải cứu, không kịp nghĩ gì khác", ông Viên nói.

Người nhà nạn nhân cho biết hiện cả ba đã được kiểm tra sức khỏe. Rất may đều không bị thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên vì trước tình huống nguy hiểm nên cả ba vẫn còn hoảng sợ.

"Thời điểm lao xuống kênh, cả ba người còn đang mặc áo mưa nên xuống nước bị trùm. Tình thế vô cùng nguy hiểm nếu không được cứu kịp thời. Thiệt là gia đình tui biết ơn hai cha con ông Viên và ông Văn", chồng bà Th. nói.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn biến ra sao?

Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn biến ra sao?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch.

Lễ cưới đặc biệt của 11 cặp đôi công nhân Nghệ An

Lễ cưới đặc biệt của 11 cặp đôi công nhân Nghệ An

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Giữa những bộn bề mưu sinh, một lễ cưới giản dị nhưng ấm áp đã trở thành điểm tựa tinh thần cho 11 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An – nơi tình yêu được chắp cánh bằng sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn và cộng đồng.

Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú

Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh ra nước ngoài khi có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Được vận động, người này trở về Việt Nam đầu thú.

Ô tô tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong

Ô tô tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong

Xã hội - 2 giờ trước

Ô tô tải chở keo tràm đang chạy trên đường ở Quảng Trị thì va chạm với xe máy chở 3 cha con, sau đó lao vào nhiều hàng quán ven đường làm 5 người thương vong.

Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm

Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập trong vụ án giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, nhà trường tổ chức xin lỗi gia đình

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, nhà trường tổ chức xin lỗi gia đình

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill (Đà Nẵng) đã tổ chức gặp mặt, xin lỗi gia đình học sinh tử vong trong thời gian học tập tại trường.

Vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai: Lặng người trước những lời tiễn biệt gửi cô giáo mầm non trẻ tuổi

Vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai: Lặng người trước những lời tiễn biệt gửi cô giáo mầm non trẻ tuổi

Xã hội - 3 giờ trước

Hành trình mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao đã dừng lại trong bi kịch. Giữa mất mát đau lòng ấy, sự ra đi của một cô giáo mầm non trẻ tuổi khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Kiểm tra kho hàng, bất ngờ phát hiện gần 4000 can nước giặt, nước rửa chén giả nhiều thương hiệu

Kiểm tra kho hàng, bất ngờ phát hiện gần 4000 can nước giặt, nước rửa chén giả nhiều thương hiệu

Xã hội - 3 giờ trước

Nhận thấy ngoài thị trường có một số thương hiệu nước giặt được tiêu thụ lớn nên Tuyền lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa đóng tem, nhãn mác đem về dán tem giả các nhãn hiệu và bán ra thị trường.

Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tại Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.

Tin vui cho những người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2026, hưởng hàng loạt lợi ích khi đi khám chữa bệnh

Tin vui cho những người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2026, hưởng hàng loạt lợi ích khi đi khám chữa bệnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp trên VssID, VNeID hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Theo đó, trường hợp người dân đi khám chữa bệnh thông qua hình thức này được hưởng những lợi ích gì?

Xem nhiều

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự

GĐXH - Hiện trường vụ tai nạn ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khiến 9 người tử vong là nơi có khúc cua tay áo, đường hẹp. Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở khu vực lưng dốc.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Thời sự
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự
Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Pháp luật
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới đặc biệt nguy hiểm, người dân gửi tiền tiết kiệm chú ý

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top