Hai chị em chọn hai cách tiêu tiền: Cuộc sống tuổi trung niên khác nhau 'một trời một vực'

Thứ ba, 16:11 14/04/2026 | Tâm sự
Thư Di (t/h)
GĐXH - Tính cách khác nhau, lựa chọn lối sống khác nhau khiến cuộc sống của hai người cô tôi khi bước vào tuổi trung niên rẽ sang hai hướng hoàn toàn đối lập.

Câu chuyện của họ cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cách sử dụng tiền bạc để tiến vào tuổi trung niên và chuẩn bị cho tuổi già.

Hai lựa chọn khi còn trẻ ảnh hưởng đến tuổi trung niên sau này

Tôi tên là Lý Kiến Dân, năm nay 35 tuổi. Tôi có hai người cô ruột, chỉ cách nhau một tuổi nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược. 

Gia đình họ vốn khá giả, tuy nhiên từ khi còn trẻ, cô lớn đã có thói quen tiết kiệm, còn cô hai lại thích tận hưởng và tiêu tiền cho cuộc sống tiện nghi.

Cô lớn thật thà, cần cù nhưng học lực không nổi bật nên nghỉ học sớm để phụ giúp ông bà. Khi đó gia đình tôi có nhiều ruộng đất, cô thường ra sông chăn cừu, làm việc đồng áng. 

Sau này, cô được mai mối với chú tôi, người đàn ông tuy gia cảnh bình thường nhưng có chí tiến thủ. 

Sau khi kết hôn, chú đi làm xa rồi chuyển sang kinh doanh, thu nhập ngày càng ổn định, cuộc sống gia đình dần khá lên.

Trong khi đó, cô hai lại là người học giỏi nhất nhà. Cô thi đỗ đại học, trở thành niềm tự hào của gia đình. 

Sau khi ra trường, cô kết hôn với người chồng làm kinh doanh giàu có. Sinh con xong, cô nghỉ việc ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

Sự khác biệt trong cách chi tiêu lúc còn trẻ đã đặt nền móng rõ rệt cho cuộc sống tuổi trung niên của hai chị em. Ảnh minh họa

Lối sống tiêu dùng khác biệt

Mỗi lần đến nhà cô hai, chúng tôi luôn thấy không gian sạch sẽ, tinh tế. Cô có người giúp việc, còn bản thân dành thời gian chăm sóc con cái và bản thân. 

Cô thường khoe những bộ quần áo mới, giày dép đắt tiền, thậm chí có những món chỉ mặc vài lần đã cho người thân. Mỗi lần gia đình đến chơi, cô đều dẫn đi ăn ở nhà hàng sang trọng.

Bà tôi nhiều lần khuyên nên tiết kiệm nhưng cô hai cho rằng cuộc sống ngắn ngủi, phải ăn ngon mặc đẹp khi còn trẻ. Cô tin rằng chồng làm ăn tốt nên không cần lo lắng quá nhiều.

Ngược lại, cuộc sống của cô lớn giản dị hơn. Nhà cửa đôi khi bừa bộn vì cô tự chăm hai con. 

Khi được khuyên thuê người giúp việc, cô từ chối vì muốn tiết kiệm tiền gửi ngân hàng. Mỗi tháng cô dành dụm một khoản nhỏ, tích lũy dần theo thời gian.

Sự khác biệt trong cách chi tiêu này đã đặt nền móng rõ rệt cho cuộc sống tuổi trung niên của hai người.

Cô hai thường khoe những bộ quần áo mới, giày dép đắt tiền, thậm chí có những món chỉ mặc vài lần đã cho người thân. Mỗi lần gia đình đến chơi, cô đều dẫn đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Ảnh minh họa

Biến cố kinh tế khiến cuộc sống tuổi trung niên rẽ hướng

Sau hơn 10 năm, công việc kinh doanh của chồng cô hai gặp khó khăn. Cuộc sống từ dư dả chuyển sang thắt chặt chi tiêu khiến cô không thích nghi kịp. 

Hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Khi con cái lớn, cô muốn đi làm nhưng do đã nghỉ việc lâu, tuổi cũng cao nên khó tìm công việc phù hợp.

Cô hai từng đề nghị hợp tác kinh doanh với chị gái, nhưng vì không góp vốn và thiếu kinh nghiệm thực tế nên kế hoạch không thành. 

Cô hai tiếp tục ở nhà nội trợ, cuộc sống nhiều áp lực hơn trước.

Trong khi đó, cô lớn cũng từng thử kinh doanh nhưng thất bại. Sau đó, cô chọn công việc ổn định với mức lương không cao. 

Nhờ thói quen tiết kiệm từ trước, gia đình cô lớn vẫn sống khá thoải mái, không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Nhờ thói quen tiết kiệm, cô lớn tuy thu nhập không quá cao nhưng có khoản tích lũy, cuộc sống ổn định, tinh thần nhẹ nhõm. Ảnh minh họa

Tuổi trung niên ổn định nhờ thói quen tiết kiệm

Khi bước vào tuổi trung niên, sự khác biệt giữa hai người cô càng rõ rệt. Cô lớn tuy thu nhập không quá cao nhưng có khoản tích lũy, cuộc sống ổn định, tinh thần nhẹ nhõm. 

Ngược lại, cô hai phải thay đổi thói quen tiêu dùng, chịu áp lực tài chính và thường xuyên tranh cãi với chồng.

Câu chuyện của hai người khiến tôi nhận ra rằng lựa chọn lối sống khi còn trẻ ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình yên ở tuổi trung niên. 

Tiết kiệm không đồng nghĩa với kham khổ, còn tận hưởng cũng không sai, nhưng nếu thiếu sự cân bằng thì đến một giai đoạn nhất định sẽ phải trả giá.

Hai người cô, hai con đường, hai cuộc sống tuổi trung niên khác nhau một trời một vực. 

Điều này khiến tôi tự hỏi, nếu là bạn, bạn sẽ chọn tiết kiệm để an toàn hay tận hưởng để cuộc sống nhiều màu sắc hơn?

Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người "hợp ý" hay người "có tiền"?

GĐXH - Khi đôi chân đã mỏi và con cái đã trưởng thành, nỗi cô đơn là kẻ thù lớn nhất của người bước vào tuổi trung niên. Mong muốn tìm một người bạn đời để "con ong cái kiến", hủ hỉ lúc đêm hôm là nhu cầu chính đáng.

Theo Toutiao

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

8 năm làm giúp việc, tôi thấy rõ nỗi đau chung của tuổi già: Giàu mấy cũng không tránh khỏi

8 năm làm giúp việc, tôi thấy rõ nỗi đau chung của tuổi già: Giàu mấy cũng không tránh khỏi

Không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn hạnh phúc nhờ làm tốt 4 điều

Không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn hạnh phúc nhờ làm tốt 4 điều

Bị con từ chối phụng dưỡng tuổi già, tôi nói đúng 1 câu khiến con day dứt nhiều năm

Bị con từ chối phụng dưỡng tuổi già, tôi nói đúng 1 câu khiến con day dứt nhiều năm

Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình

Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình

Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Top con giáp sống sạch sẽ, ghét bừa bộn, dễ có dấu hiệu OCD

Cùng chuyên mục

Ở nhà 2 con trai chưa đầy 1 năm, cụ bà quyết định dọn đi: Tuổi già vui hơn hẳn

Ở nhà 2 con trai chưa đầy 1 năm, cụ bà quyết định dọn đi: Tuổi già vui hơn hẳn

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Quyết định tưởng chừng khiến nhiều người bất ngờ lại giúp bà tìm thấy sự bình yên trong những năm tháng tuổi già, đồng thời giảm bớt áp lực cho con cái.

8 năm làm giúp việc, tôi thấy rõ nỗi đau chung của tuổi già: Giàu mấy cũng không tránh khỏi

8 năm làm giúp việc, tôi thấy rõ nỗi đau chung của tuổi già: Giàu mấy cũng không tránh khỏi

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm làm nghề giúp việc, tôi nhận ra một sự thật: khi bước vào tuổi già, mọi người đều đối diện với những nỗi lo tương tự nhau, bất kể giàu nghèo hay địa vị xã hội.

Không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn hạnh phúc nhờ làm tốt 4 điều

Không sống cùng con, tuổi già của tôi vẫn hạnh phúc nhờ làm tốt 4 điều

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ban đầu, tôi sợ rằng tuổi già một mình sẽ buồn tẻ, nhưng sau vài năm điều chỉnh lối sống, tôi nhận ra rằng chỉ cần thay đổi suy nghĩ, tuổi già vẫn có thể vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Bị con từ chối phụng dưỡng tuổi già, tôi nói đúng 1 câu khiến con day dứt nhiều năm

Bị con từ chối phụng dưỡng tuổi già, tôi nói đúng 1 câu khiến con day dứt nhiều năm

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đến khi lập gia đình và có con, anh mới thực sự hiểu nỗi lòng của cha từ đó thay đổi hoàn toàn thái độ.

Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình

Ngày mẹ chồng qua đời, ngân hàng gọi điện, tôi mới hiểu lòng người trong gia đình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Việc chăm sóc mẹ chồng suốt hai thập kỷ đã mang lại cho Gia Minh không chỉ là sự mệt nhọc mà còn là một bài học sâu sắc về tình thân, trách nhiệm.

Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất

Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi chứng kiến sự ra đi của một người đồng nghiệp thân quen, tôi bất giác nhìn lại cách sống ở tuổi già của chính mình.

Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

Tôi sắp cưới vợ, người cũ bất ngờ muốn nối lại sau khi ly hôn chồng

Tâm sự - 2 ngày trước

Đúng lúc đám cưới đã cận kề, người yêu cũ bất ngờ quay lại sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, khiến tôi lại giằng xé trong lòng…

Cáng đáng gia đình 40 năm, tôi bị bố mẹ và các em xem đó là nghĩa vụ: U60 tôi quyết định cắt liên lạc

Cáng đáng gia đình 40 năm, tôi bị bố mẹ và các em xem đó là nghĩa vụ: U60 tôi quyết định cắt liên lạc

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đến tuổi U60, khi nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi nhận ra dù bản thân cố gắng đến đâu cũng không nhận được sự công nhận từ gia đình.

Đề nghị đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, tôi cảm động rớt nước mắt vì phản ứng của cả nhà chồng

Đề nghị đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, tôi cảm động rớt nước mắt vì phản ứng của cả nhà chồng

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi nghĩ sẽ có phản ứng gay gắt, hoặc ít nhất là sự khó chịu. Nhưng điều xảy ra lại khiến tôi không kịp chuẩn bị.

Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này

Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 84, sau một trận ốm phải nằm viện hơn chục ngày, tôi mới thực sự hiểu rằng quãng đời còn lại không còn nhiều. Nhìn bạn bè lần lượt ra đi, tôi nhận ra: cả đời vất vả vì con cháu, đến cuối cùng điều đáng giá nhất lại không phải là tiền bạc hay hy sinh, mà là biết sống cho chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, những năm cuối đời, “lời” nhất chỉ cần giữ được 3 điều rất đơn giản.

Xem nhiều

Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất

Cả đời tích cóp cho tuổi già, đến khi qua đời mới nhận ra điều quan trọng nhất

Tâm sự

GĐXH - Sau khi chứng kiến sự ra đi của một người đồng nghiệp thân quen, tôi bất giác nhìn lại cách sống ở tuổi già của chính mình.

10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi

10 năm làm giúp việc cho bà cụ giàu có, tôi nhận được món quà ấm lòng sau ngày bà ra đi

Tâm sự
Về quê họp lớp sau nhiều năm, lớp trưởng nói 1 câu khiến tôi rời bàn tiệc và chặn cả nhóm lớp

Về quê họp lớp sau nhiều năm, lớp trưởng nói 1 câu khiến tôi rời bàn tiệc và chặn cả nhóm lớp

Tâm sự
Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này

Về già, tôi nhận ra: Những năm cuối đời, sống 'lời' nhất chỉ cần 3 điều này

Tâm sự
8 năm làm giúp việc, tôi thấy rõ nỗi đau chung của tuổi già: Giàu mấy cũng không tránh khỏi

8 năm làm giúp việc, tôi thấy rõ nỗi đau chung của tuổi già: Giàu mấy cũng không tránh khỏi

Tâm sự

