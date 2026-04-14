Hai chị em chọn hai cách tiêu tiền: Cuộc sống tuổi trung niên khác nhau 'một trời một vực'

Câu chuyện của họ cũng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về cách sử dụng tiền bạc để tiến vào tuổi trung niên và chuẩn bị cho tuổi già.

Hai lựa chọn khi còn trẻ ảnh hưởng đến tuổi trung niên sau này

Tôi tên là Lý Kiến Dân, năm nay 35 tuổi. Tôi có hai người cô ruột, chỉ cách nhau một tuổi nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược.

Gia đình họ vốn khá giả, tuy nhiên từ khi còn trẻ, cô lớn đã có thói quen tiết kiệm, còn cô hai lại thích tận hưởng và tiêu tiền cho cuộc sống tiện nghi.

Cô lớn thật thà, cần cù nhưng học lực không nổi bật nên nghỉ học sớm để phụ giúp ông bà. Khi đó gia đình tôi có nhiều ruộng đất, cô thường ra sông chăn cừu, làm việc đồng áng.

Sau này, cô được mai mối với chú tôi, người đàn ông tuy gia cảnh bình thường nhưng có chí tiến thủ.

Sau khi kết hôn, chú đi làm xa rồi chuyển sang kinh doanh, thu nhập ngày càng ổn định, cuộc sống gia đình dần khá lên.

Trong khi đó, cô hai lại là người học giỏi nhất nhà. Cô thi đỗ đại học, trở thành niềm tự hào của gia đình.

Sau khi ra trường, cô kết hôn với người chồng làm kinh doanh giàu có. Sinh con xong, cô nghỉ việc ở nhà làm nội trợ toàn thời gian, tận hưởng cuộc sống đủ đầy.

Ảnh minh họa

Lối sống tiêu dùng khác biệt

Mỗi lần đến nhà cô hai, chúng tôi luôn thấy không gian sạch sẽ, tinh tế. Cô có người giúp việc, còn bản thân dành thời gian chăm sóc con cái và bản thân.

Cô thường khoe những bộ quần áo mới, giày dép đắt tiền, thậm chí có những món chỉ mặc vài lần đã cho người thân. Mỗi lần gia đình đến chơi, cô đều dẫn đi ăn ở nhà hàng sang trọng.

Bà tôi nhiều lần khuyên nên tiết kiệm nhưng cô hai cho rằng cuộc sống ngắn ngủi, phải ăn ngon mặc đẹp khi còn trẻ. Cô tin rằng chồng làm ăn tốt nên không cần lo lắng quá nhiều.

Ngược lại, cuộc sống của cô lớn giản dị hơn. Nhà cửa đôi khi bừa bộn vì cô tự chăm hai con.

Khi được khuyên thuê người giúp việc, cô từ chối vì muốn tiết kiệm tiền gửi ngân hàng. Mỗi tháng cô dành dụm một khoản nhỏ, tích lũy dần theo thời gian.

Sự khác biệt trong cách chi tiêu này đã đặt nền móng rõ rệt cho cuộc sống tuổi trung niên của hai người.

Biến cố kinh tế khiến cuộc sống tuổi trung niên rẽ hướng

Sau hơn 10 năm, công việc kinh doanh của chồng cô hai gặp khó khăn. Cuộc sống từ dư dả chuyển sang thắt chặt chi tiêu khiến cô không thích nghi kịp.

Hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Khi con cái lớn, cô muốn đi làm nhưng do đã nghỉ việc lâu, tuổi cũng cao nên khó tìm công việc phù hợp.

Cô hai từng đề nghị hợp tác kinh doanh với chị gái, nhưng vì không góp vốn và thiếu kinh nghiệm thực tế nên kế hoạch không thành.

Cô hai tiếp tục ở nhà nội trợ, cuộc sống nhiều áp lực hơn trước.

Trong khi đó, cô lớn cũng từng thử kinh doanh nhưng thất bại. Sau đó, cô chọn công việc ổn định với mức lương không cao.

Nhờ thói quen tiết kiệm từ trước, gia đình cô lớn vẫn sống khá thoải mái, không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Ảnh minh họa

Tuổi trung niên ổn định nhờ thói quen tiết kiệm

Khi bước vào tuổi trung niên, sự khác biệt giữa hai người cô càng rõ rệt. Cô lớn tuy thu nhập không quá cao nhưng có khoản tích lũy, cuộc sống ổn định, tinh thần nhẹ nhõm.

Ngược lại, cô hai phải thay đổi thói quen tiêu dùng, chịu áp lực tài chính và thường xuyên tranh cãi với chồng.

Câu chuyện của hai người khiến tôi nhận ra rằng lựa chọn lối sống khi còn trẻ ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình yên ở tuổi trung niên.

Tiết kiệm không đồng nghĩa với kham khổ, còn tận hưởng cũng không sai, nhưng nếu thiếu sự cân bằng thì đến một giai đoạn nhất định sẽ phải trả giá.

Hai người cô, hai con đường, hai cuộc sống tuổi trung niên khác nhau một trời một vực.

Điều này khiến tôi tự hỏi, nếu là bạn, bạn sẽ chọn tiết kiệm để an toàn hay tận hưởng để cuộc sống nhiều màu sắc hơn?

Tái hôn tuổi trung niên: Chọn người 'hợp ý' hay người 'có tiền'? GĐXH - Khi đôi chân đã mỏi và con cái đã trưởng thành, nỗi cô đơn là kẻ thù lớn nhất của người bước vào tuổi trung niên. Mong muốn tìm một người bạn đời để "con ong cái kiến", hủ hỉ lúc đêm hôm là nhu cầu chính đáng.

Theo Toutiao