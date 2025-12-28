Hai thanh niên mắc kẹt trên núi Chư Nâm
Thích leo núi để khám phá nhưng chưa hiểu kỹ về địa hình, 2 nam thanh niên 19 tuổi ở Gia Lai đã bị mắc kẹt và cầu cứu
Sáng 28-12, Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa kịp thời giải cứu 2 nam thanh niên là K. và A. (cùng 19 tuổi; trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị lạc, mắc kẹt trên núi Chư Nâm.
Theo thông tin ban đầu, sáng 26-12, anh K. và anh A. rủ nhau đến khu vực núi Chư Nâm để trải nghiệm leo núi. Dù là lần đầu đặt chân đến đây, cả hai vẫn tự di chuyển, không có người dẫn đường và không nắm rõ địa hình.
Trong quá trình leo núi, do đi nhầm vào các lối mòn dẫn sâu vào rừng rậm, địa hình hiểm trở, hai thanh niên bị mất phương hướng, không xác định được vị trí nên không thể tìm đường xuống núi.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh K. và anh A. gọi điện đến đường dây nóng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai để cầu cứu. Thông tin sau đó được chuyển đến Công an xã Biển Hồ để phối hợp tổ chức tìm kiếm.
Nhận tin báo, Công an xã Biển Hồ nhanh chóng huy động lực lượng tiếp cận khu vực theo mô tả của các nạn nhân. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do trời tối, gió lạnh và địa hình trắc trở.
Đến khoảng 19 giờ ngày 26-12, lực lượng chức năng đã tiếp cận được vị trí hai thanh niên bị lạc và tổ chức đưa cả hai xuống núi an toàn. Thời điểm được giải cứu, sức khỏe của anh K. và anh A. ổn định.
