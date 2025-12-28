Mới nhất
Kiểm tra kho hàng, bất ngờ phát hiện gần 4000 can nước giặt, nước rửa chén giả nhiều thương hiệu

Chủ nhật, 15:11 28/12/2025 | Xã hội

Nhận thấy ngoài thị trường có một số thương hiệu nước giặt được tiêu thụ lớn nên Tuyền lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa đóng tem, nhãn mác đem về dán tem giả các nhãn hiệu và bán ra thị trường.

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, trú tại thôn Đanh Xá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội "Sản xuất hàng giả".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra kho hàng tại xã Ân Thi do Nguyễn Văn Tuyền làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 3 công nhân đang thực hiện việc dán tem, nhãn các sản phẩm nước giặt, nước rửa chén nhãn hiệu nước ngoài (D-nee, Fineline, Japar, Essence...) lên can nhựa chứa dung dịch lỏng cùng nhiều vật dụng phục vụ hoạt động đóng gói.

Kiểm tra kho hàng, bất ngờ phát hiện gần 4000 can nước giặt, nước rửa chén giả nhiều thương hiệu- Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tiến hành tống đạt các thủ tục tố tụng và thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền. Ảnh: Cơ quan Công an.

Quá trình kiểm tra, Nguyễn Văn Tuyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong 3.970 can nước giặt, nước rửa chén các loại cùng số lượng lớn vỏ thùng carton, tem nhãn, nắp chai nhựa, công cụ phục vụ việc dán tem.

Tại cơ quan Công an, Tuyền khai nhận: Do thấy ngoài thị trường có một số thương hiệu nước giặt được tiêu thụ lớn, nhiều người sử dụng nên đối tượng đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa được đóng tem, nhãn mác. Trong quá trình đặt mua đối tượng còn được tặng kèm các tem, nhãn mác giả các thương hiệu (như D-nee, Family, Seiko, Fineline, Essence).

Trong khoảng 6 tháng, đối tượng đã mua khoảng hơn 4.000 can nước giặt vỏ màu trắng loại 3 lít, chưa dán tem, nhãn mác, cùng nhiều tem, nhãn mác mang thương hiệu và khoảng 400 can nước rửa chén gắn nhãn (Talau) Lion.

Sau đó, Tuyền thuê người dán tem mác của các thương hiệu nêu trên vào các can nhựa đã mua, đóng thùng và bán ra thị trường được khoảng hơn 400 can. Số còn lại chưa kịp bán ra thị trường thì bị Tổ công tác liên ngành kiểm tra, phát hiện và thu giữ.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Đức Tùy
Lễ cưới đặc biệt của 11 cặp đôi công nhân Nghệ An

Lễ cưới đặc biệt của 11 cặp đôi công nhân Nghệ An

Xã hội - 11 phút trước

GĐXH - Giữa những bộn bề mưu sinh, một lễ cưới giản dị nhưng ấm áp đã trở thành điểm tựa tinh thần cho 11 cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An – nơi tình yêu được chắp cánh bằng sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn và cộng đồng.

Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú

Đối tượng hình sự bị truy nã xin về nước đầu thú

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Lê Văn Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh ra nước ngoài khi có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích. Được vận động, người này trở về Việt Nam đầu thú.

Ô tô tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong

Ô tô tải va chạm xe máy rồi tông sập nhiều hàng quán, 5 người thương vong

Xã hội - 35 phút trước

Ô tô tải chở keo tràm đang chạy trên đường ở Quảng Trị thì va chạm với xe máy chở 3 cha con, sau đó lao vào nhiều hàng quán ven đường làm 5 người thương vong.

Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm

Bắt giam 2 mẹ con ở Thanh Hóa trong vụ giả chết trục lợi tiền bảo hiểm

Pháp luật - 37 phút trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập trong vụ án giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm.

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, nhà trường tổ chức xin lỗi gia đình

Đà Nẵng: Học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi, nhà trường tổ chức xin lỗi gia đình

Giáo dục - 42 phút trước

Trường Tiểu học, THCS, THPT Sky-Line Hill (Đà Nẵng) đã tổ chức gặp mặt, xin lỗi gia đình học sinh tử vong trong thời gian học tập tại trường.

Vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai: Lặng người trước những lời tiễn biệt gửi cô giáo mầm non trẻ tuổi

Vụ lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai: Lặng người trước những lời tiễn biệt gửi cô giáo mầm non trẻ tuổi

Xã hội - 44 phút trước

Hành trình mang yêu thương đến với trẻ em vùng cao đã dừng lại trong bi kịch. Giữa mất mát đau lòng ấy, sự ra đi của một cô giáo mầm non trẻ tuổi khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Vụ lật xe ở Lào Cai: Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát hoạt động của nhà xe, lái xe

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Tại Công điện số 245/CĐ-TTg ngày 27/12/2025 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về hoạt động vận tải đường bộ đối với đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe và lái xe liên quan đến phương tiện gây tai nạn.

Tin vui cho những người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2026, hưởng hàng loạt lợi ích khi đi khám chữa bệnh

Tin vui cho những người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử 2026, hưởng hàng loạt lợi ích khi đi khám chữa bệnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thẻ bảo hiểm y tế đã được tích hợp trên VssID, VNeID hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử. Theo đó, trường hợp người dân đi khám chữa bệnh thông qua hình thức này được hưởng những lợi ích gì?

Lộ diện 4 con giáp 'số hưởng' nhất tháng 1/2026: Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc chạm đỉnh

Lộ diện 4 con giáp 'số hưởng' nhất tháng 1/2026: Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc chạm đỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tháng 1/2026 đánh dấu bước ngoặt lớn cho tuổi Tỵ, Ngọ, Sửu, Mão. Vận xui tan biến, thay vào đó là tin vui thăng chức, tăng lương và những cơ hội đổi đời rực rỡ.

Tết Dương lịch 2026 ở Nghệ An: Đi đâu, chơi gì?

Tết Dương lịch 2026 ở Nghệ An: Đi đâu, chơi gì?

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày đang khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Tại Nghệ An, nhiều điểm đến trở nên sôi động, từ các sự kiện đón năm mới quy mô đến những không gian trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa đặc trưng.

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm ở Lào Cai

Thời sự

GĐXH - Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã xác định được danh tính và tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại xã Phình Hồ.

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hình ảnh nhìn từ trên cao vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự
Ngã từ tầng 5, nữ công nhân tử vong khi đang làm việc ở công trường

Ngã từ tầng 5, nữ công nhân tử vong khi đang làm việc ở công trường

Xã hội
Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai

Thời sự
Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Vụ thả chó cắn người ở Hà Nội: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan

Pháp luật

