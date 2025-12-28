Kiểm tra kho hàng, bất ngờ phát hiện gần 4000 can nước giặt, nước rửa chén giả nhiều thương hiệu
Nhận thấy ngoài thị trường có một số thương hiệu nước giặt được tiêu thụ lớn nên Tuyền lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa đóng tem, nhãn mác đem về dán tem giả các nhãn hiệu và bán ra thị trường.
Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuyền (SN 1990, trú tại thôn Đanh Xá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về tội "Sản xuất hàng giả".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra kho hàng tại xã Ân Thi do Nguyễn Văn Tuyền làm chủ.
Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 3 công nhân đang thực hiện việc dán tem, nhãn các sản phẩm nước giặt, nước rửa chén nhãn hiệu nước ngoài (D-nee, Fineline, Japar, Essence...) lên can nhựa chứa dung dịch lỏng cùng nhiều vật dụng phục vụ hoạt động đóng gói.
Quá trình kiểm tra, Nguyễn Văn Tuyền không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ và niêm phong 3.970 can nước giặt, nước rửa chén các loại cùng số lượng lớn vỏ thùng carton, tem nhãn, nắp chai nhựa, công cụ phục vụ việc dán tem.
Tại cơ quan Công an, Tuyền khai nhận: Do thấy ngoài thị trường có một số thương hiệu nước giặt được tiêu thụ lớn, nhiều người sử dụng nên đối tượng đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu, đặt mua các can nước giặt chưa được đóng tem, nhãn mác. Trong quá trình đặt mua đối tượng còn được tặng kèm các tem, nhãn mác giả các thương hiệu (như D-nee, Family, Seiko, Fineline, Essence).
Trong khoảng 6 tháng, đối tượng đã mua khoảng hơn 4.000 can nước giặt vỏ màu trắng loại 3 lít, chưa dán tem, nhãn mác, cùng nhiều tem, nhãn mác mang thương hiệu và khoảng 400 can nước rửa chén gắn nhãn (Talau) Lion.
Sau đó, Tuyền thuê người dán tem mác của các thương hiệu nêu trên vào các can nhựa đã mua, đóng thùng và bán ra thị trường được khoảng hơn 400 can. Số còn lại chưa kịp bán ra thị trường thì bị Tổ công tác liên ngành kiểm tra, phát hiện và thu giữ.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.
