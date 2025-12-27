Ngã từ tầng 5, nữ công nhân tử vong khi đang làm việc ở công trường

Theo thông tin từ UBND phường Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh), vào hồi 9h30 ngày 27/12, đơn vị nhận được tin báo từ Công ty Hợp Lực (thuộc KCN Bắc Tiền Phong) về một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Sự việc xảy ra tại khu vực thi công tòa nhà xưởng số 2, Công trường xây dựng nhà máy Tiệp Đức Năng do Công ty Hợp Lực làm chủ thầu.

Nạn nhân được xác định là chị V.T.S (SN 1999, trú tại tỉnh Điện Biên) – là công nhân thuộc tổ cốt pha. Trong quá trình làm việc, chị S. không may bị ngã từ tầng 5 xuống tầng 1 và tử vong.

Lãnh đạo phường Phong Cốc thăm hỏi, động viên và chia buồn gia đình nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường cùng Trưởng Công an phường trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý. Lực lượng Công an phường thực hiện bảo vệ hiện trường, làm việc với các bên liên quan, đồng thời báo cáo và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng với đó, lãnh đạo phường Phong Cốc đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân không may tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn.