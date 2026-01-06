Phú Thọ: Dựng rạp cưới lấn đường khiến người đi xe máy tông trúng tử vong, thợ lắp rạp bị khởi tố
GĐXH - Biết rõ việc dựng rạp trên đường liên thôn là sai quy định nhưng Bùi Đức Nghĩa vẫn thực hiện. Hậu quả, sau khi tiệc tan, những chiếc cột sắt chưa kịp tháo dỡ đã trở thành "bẫy" chết người khiến một nam thanh niên tông trúng và tử vong.
Ngày 6/1/2026, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đức Nghĩa (SN 1977, trú tại xã Tề Lỗ) về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, vào đầu tháng 12/2025, gia đình ông Nguyễn Hải Long (SN 1966, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) dự định tổ chức đám cưới cho con vào các ngày 03–04/01/2026 và thuê Bùi Đức Nghĩa lắp dựng rạp cưới.
Sáng 1/1/2026, mặc dù biết rõ việc dựng rạp trên đường giao thông công cộng là vi phạm pháp luật, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng Nghĩa vẫn tiến hành lắp đặt, chiếm dụng vỉa hè và một phần lòng đường.
Đến chiều ngày 4/1/2026, sau khi đám cưới kết thúc, gia đình chủ nhà yêu cầu tháo dỡ rạp để trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, do khung rạp có kích thước lớn, quá trình tháo dỡ kéo dài. Đến tối cùng ngày, dù trời đã tối nhưng công việc chưa hoàn tất, nhiều cột trụ của rạp cưới vẫn còn trên phần đường giao thông.
Khoảng 20h00 ngày 4/1, anh Đặng Việt Cường (SN 1988, trú tại xã Bình Nguyên) điều khiển xe mô tô đi qua khu vực này. Do trời tối và vật cản án ngữ trên đường, anh Cường đã va chạm mạnh vào cột trụ rạp cưới còn sót lại. Cú va chạm khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi và phương tiện.
Cơ quan điều tra xác định: Hành vi lắp dựng rạp cưới lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của Bùi Đức Nghĩa là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn. Hành vi này đã vi phạm khoản 20 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
Ngày 5/1/2026, Bùi Đức Nghĩa chính thức bị khởi tố bị can. Đối với chủ hộ tổ chức đám cưới (gia đình ông Nguyễn Hải Long), Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
