Nam du khách Nga bị sóng cuốn tử vong ở biển Mũi Né
Trong lúc tắm biển, một nam du khách Nga bị sóng cuốn ra xa bờ. Dù được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.
Ngày 29/11, một vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại bãi biển phường Mũi Né ( tỉnh Lâm Đồng ) khiến một du khách người Nga tử vong .
Theo thông tin ban đầu, khi 3 du khách đang tắm biển tại khu vực dọc các resort Mũi Né thì bị sóng cuốn ra xa bờ.
Sự việc được lực lượng cứu hộ và nhân viên dịch vụ mô tô nước tại khu vực phát hiện, bơi ra cứu được 2 du khách Việt Nam an toàn. Tuy nhiên, du khách người Nga, được xác định là ông C.A. (60 tuổi), bị dòng chảy cuốn trôi ra xa và chìm xuống.
Dù được vớt lên bờ, sơ cứu và chuyển đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
Tại hiện trường, dù thời tiết có nắng và sóng không quá lớn nhưng do ảnh hưởng của bão số 15, dòng chảy ngầm tại khu vực này rất mạnh, dễ cuốn người bơi ra xa.
Các nhân viên cứu hộ và kinh doanh dịch vụ tại bãi biển này đã nhiều lần thổi còi cảnh báo khi thấy du khách bơi quá xa nhưng một số du khách không để ý.
Hiện cơ quan chức năng địa phương đã tiếp nhận vụ việc, tiến hành các thủ tục điều tra cần thiết và bảo quản thi thể nạn nhân để chờ làm việc với cơ quan ngoại giao.
