Hàng triệu người mua nhà đón tin vui khi 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công xây dựng
GĐXH - Khi giá nhà đang liên tục tăng cao, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thì việc triển khai và đưa vào hoạt động những dự án nhà ở xã hội, loại hình nhà ở giá rẻ luôn khiến cho người mua nhà cảm thấy phấn khởi, hy vọng sớm được an cư.
22 dự án nhà ở xã hội được khởi công xây dựng trên cả nước nhân dịp Quốc Khánh mùng 2/9
Trong không khí hân hoan của cả nước chào mừng lễ Quốc Khánh mùng 2/9 một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, Chính phủ đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước vào ngày 19/8.
Trong số 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố , bên cạnh các dự án công trình giao thông, công trình dân dụng đô thị, công trình công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật có 22 dự án công trình nhà ở xã hội trên khắp cả nước được triển khai khởi công xây dựng tại thời điểm này.
Dù hiện chưa công bố đầy đủ danh sách chi tiết, theo Bộ Xây dựng, các dự án này trải đều ở cả ba miền, ưu tiên tại những địa phương có nhu cầu nhà ở lớn, quỹ đất sẵn sàng và đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhằm sớm giải quyết bài toán an cư cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.
Đây thực sự là một tin vui cho nhiều người dân, đặc biệt là những người, những hộ gia đình đang khao khát mua nhà mà tiềm lực kinh tế chưa cho phép trong bối cảnh giá nhà đang ngày một leo thang.
Việc khởi công đồng loạt 22 dự án nhà ở xã hội dịp này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước, như chỉ đạo của Chính phủ. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực cải thiện điều kiện sống của người dân, thúc đẩy phát triển đô thị bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.
Hiện nay, nhà ở xã hội là loại hình nhà ở giá rẻ được nhiều người quan tâm trong bối cảnh giá nhà, đất đang chạm ngưỡng rất cao. Bước sang năm 2025, quy định về đối tượng cũng như điều kiện về thu nhập được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội đã có sự điều chỉnh.
Điều kiện mua nhà ở xã hội năm 2025
Cụ thể, căn cứ theo Luật Nhà ở 2023, điều kiện để người dân được mua nhà ở xã hội có nhiều thay đổi, điều chỉnh theo hướng tạo điều kiện có lợi, tăng cơ hội mua nhà cho nhiều người dân, trong đó:
1. Điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách mua nhà ở xã hội
Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định 100/2024/NĐ-CP quy định đối với các đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 Luật Nhà ở 2023, bao gồm: Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Cùng với đó, các đối tượng trên còn phải đáp ứng đủ điều kiện về thu nhập mới được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Trường hợp nếu là người độc thân thì thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, nếu đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng.
2. Mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
Theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023 đã sửa đổi và bổ sung 2 nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là: Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập và Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.
3. Điều chỉnh nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội
Khác với quy định của Luật Nhà ở 2014, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền nhà ở. Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua nhà mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Trong khi đó, khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở 2023 đã có những điều chỉnh về nguyên tắc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội. Cụ thể, Luật này quy định: Bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà ở.
Trường hợp trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bên mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Như vậy, người mua được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thay vì bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó.
Luật mới cũng đã đổi giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
