Xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm: Ai giữ vị trí nào, hưởng ngạch đó

Nguyên tắc xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm

Nghị định nêu rõ, công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó. Đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ, việc xếp ngạch phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức (không áp dụng đối với vị trí Thứ trưởng và tương đương), cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc và trực thuộc thì được xếp vào ngạch theo vị trí việc làm quy định tại Nghị định, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch tương ứng đang được sử dụng tại cơ quan, tổ chức đó.

Hình minh họa.

Việc xếp ngạch theo vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu không áp dụng đối với trường hợp người được giao quyền. Bên cạnh đó, việc xếp ngạch công chức theo các vị trí việc làm quy định tại Nghị định phải bảo đảm đúng tỷ lệ cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm được xác định định kỳ hằng năm theo quy định.

Xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm tại bộ

Đối với các bộ, Nghị định quy định cụ thể việc xếp ngạch như sau: Xếp ngạch chuyên gia cao cấp đối với người đứng đầu vị trí việc làm chuyên gia cao cấp theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu Vụ và tương đương; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Vụ (nếu có); công chức chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên cao cấp và tương đương.

Đối với Cục và các đơn vị trực thuộc, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu Cục; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc và trực thuộc Cục; công chức chuyên môn, nghiệp vụ tại các tổ chức thuộc Cục có chức năng tham mưu, quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực cũng được xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương nếu được bố trí vào vị trí việc làm phù hợp.

Ngoài ra, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu Văn phòng bộ; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Văn phòng bộ; công chức chuyên môn, nghiệp vụ tại các tổ chức có chức năng tham mưu, tổng hợp cũng được xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với cấp phó người đứng đầu Vụ; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Vụ; công chức chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên chính và tương đương.

Tương tự, cấp phó người đứng đầu Cục; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc và trực thuộc Cục; công chức chuyên môn, nghiệp vụ của Cục được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên chính và tương đương cũng thuộc diện xếp ngạch này.

Đối với Văn phòng bộ, cấp phó người đứng đầu; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Văn phòng bộ và công chức chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên chính và tương đương cũng được xếp ngạch chuyên viên chính.

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên và tương đương thì xếp ngạch chuyên viên và tương đương; trường hợp bố trí vào vị trí việc làm cán sự và tương đương thì xếp ngạch cán sự; công chức bố trí vào vị trí việc làm nhân viên thì xếp ngạch nhân viên.

Xếp ngạch công chức tại cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và cấp xã

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Nghị định quy định xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn.

Xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức cấu thành của cơ quan chuyên môn; công chức chuyên môn, nghiệp vụ được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên chính và tương đương.

Đồng thời, người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã cũng được xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Công chức được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên và tương đương thì xếp ngạch chuyên viên; trường hợp bố trí vào vị trí việc làm cán sự và tương đương thì xếp ngạch cán sự theo quy định.