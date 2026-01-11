Dự báo thời tiết hôm nay 11/1: Miền Bắc rét đậm, vùng núi đề phòng băng giá

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

TP. Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ; riêng khu vực Tây Bắc 6-9 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi 7-9 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 11-14 độ, phía Nam 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3-4, có nơi giật cấp 6-7. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng miền Đông đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, riêng miền Đông 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.