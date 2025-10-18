Mới nhất
Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự

Thứ bảy, 06:45 18/10/2025 | Pháp luật
Bị cáo Thái Khắc Thành mừng rỡ khi nhận kết luận từ TAND tỉnh Hưng Yên trong vụ gà lôi trắng.

Ngày 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên đã công bố kết quả xét xử vụ án Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

HĐXX phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Thành, chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên, sửa bản án hình sự sơ thẩm, tuyên miễn trách nhiệm hình sự, miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Thành; đồng thời, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo này.

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự - Ảnh 1.

Ông Thái Khắc Thành bắt tay cảm ơn HĐXX phiên phúc thẩm. Ảnh: Phạm Công

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, ông Thái Khắc Thành đã chủ động đến bắt tay và gửi lời cảm ơn đến HĐXX cùng đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên.

“Tôi cảm ơn HĐXX và VKSND tỉnh Hưng Yên đã xem xét thay đổi bản án sơ thẩm, đồng thời đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho tôi. Đây là quyết định kịp thời, nhân văn để tôi được về với gia đình, làm ăn và chăm sóc vợ con”, ông Thành bày tỏ.

Ngay sau đó, người đàn ông này ôm chầm lấy vợ, cả hai xúc động rơi nước mắt. Bế hai con nhỏ trên tay, ông cùng vợ gửi lời cảm ơn đến đội ngũ luật sư đã hỗ trợ bào chữa miễn phí cho gia đình.

Ông Thành cũng không quên bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã chia sẻ, đồng cảm với vợ chồng mình. Sau sự việc, ông Thành khuyên mọi người nên tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật trước khi nuôi bất kỳ loài động vật nào, dù với bất cứ mục đích gì.

Chia sẻ với PV, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bào chữa cho ông Thành) bày tỏ: "Đây là một bản án hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật, thể hiện sự công tâm, khách quan và tinh thần thượng tôn pháp luật của HĐXX phúc thẩm".

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự - Ảnh 2.

Gia đình bị cáo Thái Khắc Thành sau phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Công

Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự - Ảnh 3.

Luật sư Lê Hồng Hiển và các đồng nghiệp chụp ảnh cùng gia đình ông Thái Khắc Thành. Ảnh: LHH

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2022, ông Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và biết gà lôi trắng là loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn, bị cấm nuôi nhốt, mua bán và có giá trị cao trên thị trường. Từ đó, Thành nảy sinh ý định nhân giống loài này để bán kiếm tiền chi tiêu. Đến năm 2024, Thành mua một cá thể gà lôi trống từ một người lạ ở Cần Thơ thông qua mạng xã hội với giá 4,5 triệu đồng.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, ông Thành liên hệ và trao đổi với một người lạ ở huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An, để đổi con chim chích chòe lửa đang nuôi lấy hai con gà lôi mái. Ông Thành đưa số gà này về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó. Trong quá trình nuôi, ông Thành  không thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau một thời gian nuôi, hai con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, trong đó 10 trứng nở thành gà con, 3 trứng còn lại bị hỏng. Đến tháng 3/2025, do có nhu cầu bán gà con lấy tiền, ông Thái Khắc Thành sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh đàn gà lôi. Sau đó, một tài khoản lạ nhắn tin hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thỏa thuận giá bán là 500.000 đồng/con, tổng số tiền giao dịch là 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, vào khoảng 7h ngày 2/4, chiếc ô tô chở theo 10 con gà con khi di chuyển đến khu vực đường ĐH07, thuộc thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) đã bị lực lượng Công an tỉnh kiểm tra và thu giữ toàn bộ số gà nói trên.

Chiều 8/8, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt ông Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm. Sau khi kết thúc phiên tòa, bản án nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận với nhiều luồng ý kiến.

Đến 13/8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án để điều tra lại. Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo Thành được tại ngoại.

Được biết, loài gà lôi trắng từng thuộc nhóm IB – loài động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, nhưng đã được chuyển sang nhóm IIB – loài bị hạn chế khai thác – theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Phạm Công
