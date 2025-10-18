Hành động đầu tiên của ông Thái Khắc Thành sau khi được tòa miễn trách nhiệm hình sự

Ngày 17/10, TAND tỉnh Hưng Yên đã công bố kết quả xét xử vụ án Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

HĐXX phúc thẩm chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Thành, chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Hưng Yên, sửa bản án hình sự sơ thẩm, tuyên miễn trách nhiệm hình sự, miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Thành; đồng thời, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với bị cáo này.

Ông Thái Khắc Thành bắt tay cảm ơn HĐXX phiên phúc thẩm. Ảnh: Phạm Công

Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, ông Thái Khắc Thành đã chủ động đến bắt tay và gửi lời cảm ơn đến HĐXX cùng đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên.

“Tôi cảm ơn HĐXX và VKSND tỉnh Hưng Yên đã xem xét thay đổi bản án sơ thẩm, đồng thời đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho tôi. Đây là quyết định kịp thời, nhân văn để tôi được về với gia đình, làm ăn và chăm sóc vợ con”, ông Thành bày tỏ.

Ngay sau đó, người đàn ông này ôm chầm lấy vợ, cả hai xúc động rơi nước mắt. Bế hai con nhỏ trên tay, ông cùng vợ gửi lời cảm ơn đến đội ngũ luật sư đã hỗ trợ bào chữa miễn phí cho gia đình.

Ông Thành cũng không quên bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã chia sẻ, đồng cảm với vợ chồng mình. Sau sự việc, ông Thành khuyên mọi người nên tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật trước khi nuôi bất kỳ loài động vật nào, dù với bất cứ mục đích gì.

Chia sẻ với PV, luật sư Lê Hồng Hiển (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, người bào chữa cho ông Thành) bày tỏ: "Đây là một bản án hợp tình, hợp lý, đúng quy định pháp luật, thể hiện sự công tâm, khách quan và tinh thần thượng tôn pháp luật của HĐXX phúc thẩm".

Gia đình bị cáo Thái Khắc Thành sau phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Công

Luật sư Lê Hồng Hiển và các đồng nghiệp chụp ảnh cùng gia đình ông Thái Khắc Thành. Ảnh: LHH