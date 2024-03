Hành trình 12 ngày đêm lần theo dấu vết nghi phạm gây ra vụ trộm tối 29 Tết

"Chưa làm rõ được vụ việc, chưa bắt được đối tượng sẽ không có Tết"

Theo Công an Thanh Hóa, 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đối tượng đã cắt phá mái đột nhập vào cửa hàng Điện máy xanh huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) trộm cắp hơn 13 triệu đồng tiền mặt, 5 điện thoại iPhone 15 Pro Max, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp gần 190 triệu đồng.

Dù là thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán nhưng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thường Xuân đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ.

Hình ảnh đối tượng thực hiện hành vi phạm tội được trích xuất từ camera giám sát (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đối tượng có sự chuẩn bị từ trước nên lực lượng công an hầu như không thu thập được nhiều thông tin. Một mặt công an "tung" những trinh sát dày dạn kinh nghiệm rà soát số đối tượng nghi vấn; mặt khác báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, trưng cầu phòng nghiệp vụ vào cuộc để phối hợp điều tra.

Một tổ công tác của Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt, phối hợp với Công an huyện Thường Xuân khám nghiệm hiện trường, chia thành nhiều tổ công tác truy xét theo các dấu vết đối tượng để lại.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện khu vực tường rào, trần nhà, mái tôn cửa hàng có nhiều dấu vết cưa, cắt phá, nhiều dấu giày, dép và 1 khẩu trang vải do đối tượng để lại.

Kiểm tra hệ thống camera an ninh của cửa hàng chỉ phát hiện một đối tượng mặc đồ đen, bịt kín mặt, đeo găng tay, tất chân thực hiện hành vi trộm cắp tài sản vào rạng sáng 29 Tết.

Manh mối để lại quá ít ỏi, nhất là không có nhận dạng đối tượng, gây nhiều khó khăn trong công tác điều tra.

Công an huyện Thường Xuân đã xác lập chuyên án, huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ và công an các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp với cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, xác minh, truy bắt nghi phạm.

Ban chuyên án nghiên cứu, triển khai phương án phá án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Với phương châm "chưa làm rõ được vụ việc, chưa bắt được đối tượng thì sẽ không có Tết", các cán bộ, chiến sĩ Ban chuyên án đã kiên trì ngày đêm nghiên cứu, đánh giá các tài liệu chứng cứ thu thập được, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống camera an ninh, gặp gỡ những chủ phương tiện có hoạt động trong khoảng thời gian xảy ra vụ án để trích xuất camera hành trình với hi vọng lần ra được manh mối đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Thường Xuân, cho biết: "Đơn vị quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án khi nào bắt giữ được đối tượng mới nghỉ Tết. Dù biết anh em sẽ thiệt thòi, nhưng không điều tra, làm rõ vụ việc, có ăn Tết cũng không ngon".

Nghi phạm lên kế hoạch trộm cắp

Sau 12 ngày xảy ra vụ án, Công an huyện Thường Xuân đã thu thập được đầy đủ tài liệu chứng cứ, xác định Nguyễn Quang Sơn (SN 1993), trú tại thôn Lam Vỹ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) là nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Sau 12 ngày đêm, Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ được nghi phạm gây án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Biết không thể trốn thoát, Sơn đã đến Công an huyện Thường Xuân đầu thú. Tại cơ quan công an, Sơn khai do nghiện game cờ bạc (tài xỉu) trên mạng nên năm 2023, trong khi làm lái máy xúc thuê tại Nghệ An, để có tiền tiêu xài, đánh bạc, Sơn đã trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xử phạt 34 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, cho hưởng án treo.

Sau khi trở về địa phương, dù đang trong thời gian chấp hành án, nhưng vì vẫn đam mê đỏ đen, Sơn tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Sơn đã dò la, tìm hiểu và xác định cửa hàng Điện máy xanh tại thị trấn huyện Thường Xuân là mục tiêu để ra tay trộm cắp. Sơn đã nghiên cứu địa hình, vạch kế hoạch cụ thể, mua công cụ để thực hiện hành vi.

Sau khi đã lên kế hoạch, trong vai một người lao động, khoảng 1h30 ngày 7/2, Sơn vào Thư viện huyện Thường Xuân, trèo lên mái cửa hàng Điện máy xanh. Sau khi khảo sát các vị trí và định hình những công việc cần làm, đối tượng ung dung trở về phòng trọ để chờ đợi thời cơ ra tay.

Chính vẻ ngoài và bộ đồ bảo hộ lao động của Sơn khiến nhiều người không nghi ngờ về đối tượng này.

Đến khoảng 1h30 ngày 8/2, Sơn đột nhập vào cửa hàng Điện máy xanh theo lối vào đã dự tính. Sau khi sử dụng kìm cắt lưới thép B40 phía ngoài căn nhà 2 tầng rồi chui vào trong, Sơn đã cởi bộ đồ bảo hộ lao động giấu một nơi rồi đeo găng tay, tất chân, đội mũ trùm đầu đã chuẩn bị từ trước, tiếp tục dùng cờ lê, cưa sắt tháo các ốc vít, khung kim loại gia cố lối xuống tầng 1 nơi chứa tài sản của Điện máy xanh.

Sơn khai nhận tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sơn lấy trộm 5 điện thoại di động Iphone 15 Pro Max và toàn bộ số tiền mặt để trong ngăn tủ của cửa hàng. Sau đó, theo đường cũ lên tầng 2 mặc lại quần áo bảo hộ lao động và tẩu thoát ra ngoài. Sơn đã mang bán cho một số cửa hàng mua bán điện thoại lấy tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng.

"Thủ đoạn của đối tượng này rất tinh vi, có sự tính toán, nghiên cứu rất kỹ. Suốt quá trình điều tra, Ban chuyên án đã mất rất nhiều thời gian để xác định rõ tung tích của đối tượng này", Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thường Xuân chia sẻ.

Tuy nhiên, với sự sắc bén của các trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 12 ngày đêm tích cực điều tra, truy xét, Công an huyện Thường Xuân đã điều tra, làm rõ vụ án và bắt giữ, buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quang Sơn.