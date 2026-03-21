Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 199 triệu đồng, đi tới 400km/1 lần sạc

Thứ bảy, 09:32 21/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Xe ô tô điện mini đô thị giá từ dưới 200 triệu đồng, tầm hoạt động 120–410km/lần sạc đang được bán tại Việt Nam để người tiêu dùng lựa chọn.

Ô tô điện cỡ nhỏ giá phải chăng đang trở thành lựa chọn của nhiều người Việt. Dưới đây là những mẫu ô tô điện được xem là có giá “mềm” nhất tại Việt Nam hiện nay.

Ô tô điện Bestune Xiaoma – khoảng 199 triệu đồng


Xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 199 triệu đồng, đi tới 400km/1 lần sạc - Ảnh 2.

Bestune Xiaoma

Đây là mẫu xe điện có giá thấp nhất trong nhóm đang được phân phối tại Việt Nam, với mức khởi điểm khoảng 199 triệu đồng.

Xe thuộc phân khúc mini EV, thiết kế nhỏ gọn với kích thước khoảng 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, phù hợp di chuyển trong các khu phố đông đúc.

Mẫu xe sử dụng động cơ điện công suất khoảng 26–27 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm, kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng 13,9 kWh cho phạm vi di chuyển khoảng 170 km sau mỗi lần sạc. Thời gian sạc đầy bằng nguồn điện gia đình vào khoảng 6,5–9 giờ.

Về an toàn, xe được trang bị các tính năng cơ bản như ABS, EBD, cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hai túi khí. Phân khúc mà Xiaoma hướng đến chủ yếu là khách hàng cá nhân cần phương tiện nhỏ gọn để di chuyển trong đô thị.

VinFast Minio Green – khoảng 269 triệu đồng


Xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 199 triệu đồng, đi tới 400km/1 lần sạc - Ảnh 3.

VinFast Minio Green

Minio Green là mẫu xe điện mini do VinFast phát triển, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe điện cỡ nhỏ nhập khẩu. 

Xe có thiết kế hai cửa, bốn chỗ, kích thước tổng thể khoảng 3.090 x 1.496 x 1.663 mm.

Động cơ điện đặt phía sau cho công suất khoảng 40 mã lực, đi kèm bộ pin dung lượng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 210 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh, giúp nạp từ 10% lên 70% pin trong khoảng hơn 30 phút tại trạm sạc phù hợp.

Các trang bị tiện nghi của Minio Green ở mức cơ bản với màn hình hiển thị sau vô lăng, điều hòa và hệ thống âm thanh đơn giản, nhưng vẫn có các tính năng an toàn như ABS, EBD và kiểm soát lực kéo.

VinFast VF 3 – 302 đến 315 triệu đồng

Xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 199 triệu đồng, đi tới 400km/1 lần sạc - Ảnh 4.

VinFast VF 3

VF 3 là mẫu SUV điện cỡ nhỏ của VinFast, được thiết kế theo phong cách khỏe khoắn hơn so với các mẫu xe điện mini thông thường. 

Xe có kích thước khoảng 3.190 mm chiều dài và khoảng sáng gầm gần 191 mm, phù hợp với điều kiện đường sá đô thị.

Mẫu xe được trang bị động cơ điện công suất khoảng 32 kW (tương đương khoảng 43 mã lực) và mô-men xoắn 110 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 210–215 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.

VF 3 cũng hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian nạp từ 10% lên 70% pin khoảng 36 phút. Nhờ thiết kế cá tính và giá bán tương đối dễ tiếp cận, mẫu xe này được nhiều người dùng đô thị quan tâm.

Ô tô điện Wuling Bingo – 399 đến 499 triệu đồng


Xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 199 triệu đồng, đi tới 400km/1 lần sạc - Ảnh 5.

Wuling Bingo

Wuling Bingo là mẫu hatchback điện cỡ nhỏ đến từ Trung Quốc, được phân phối tại Việt Nam với nhiều phiên bản. Giá bán dao động từ khoảng 399 triệu đến gần 500 triệu đồng tùy cấu hình.

Xe sử dụng động cơ điện công suất khoảng 67 mã lực, vận tốc tối đa khoảng 130 km/h. Tùy phiên bản pin, phạm vi hoạt động có thể đạt từ khoảng 333 km đến 410 km sau mỗi lần sạc.

Một điểm đáng chú ý là phiên bản mới hỗ trợ chuẩn sạc CCS2, giúp xe có thể sạc tại nhiều trạm sạc công cộng của bên thứ ba. Trang bị an toàn của xe khá đầy đủ với nhiều túi khí, cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top