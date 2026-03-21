Xe ô tô điện rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 199 triệu đồng, đi tới 400km/1 lần sạc
GĐXH - Xe ô tô điện mini đô thị giá từ dưới 200 triệu đồng, tầm hoạt động 120–410km/lần sạc đang được bán tại Việt Nam để người tiêu dùng lựa chọn.
Ô tô điện cỡ nhỏ giá phải chăng đang trở thành lựa chọn của nhiều người Việt. Dưới đây là những mẫu ô tô điện được xem là có giá “mềm” nhất tại Việt Nam hiện nay.
Ô tô điện Bestune Xiaoma – khoảng 199 triệu đồng
Đây là mẫu xe điện có giá thấp nhất trong nhóm đang được phân phối tại Việt Nam, với mức khởi điểm khoảng 199 triệu đồng.
Đánh giá ô tô điện Bestune Xiaoma
Xe thuộc phân khúc mini EV, thiết kế nhỏ gọn với kích thước khoảng 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, phù hợp di chuyển trong các khu phố đông đúc.
Mẫu xe sử dụng động cơ điện công suất khoảng 26–27 mã lực, mô-men xoắn 85 Nm, kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng 13,9 kWh cho phạm vi di chuyển khoảng 170 km sau mỗi lần sạc. Thời gian sạc đầy bằng nguồn điện gia đình vào khoảng 6,5–9 giờ.
Về an toàn, xe được trang bị các tính năng cơ bản như ABS, EBD, cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hai túi khí. Phân khúc mà Xiaoma hướng đến chủ yếu là khách hàng cá nhân cần phương tiện nhỏ gọn để di chuyển trong đô thị.
VinFast Minio Green – khoảng 269 triệu đồng
Minio Green là mẫu xe điện mini do VinFast phát triển, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe điện cỡ nhỏ nhập khẩu.
Đánh giá ô tô điện Minio Green
Xe có thiết kế hai cửa, bốn chỗ, kích thước tổng thể khoảng 3.090 x 1.496 x 1.663 mm.
Động cơ điện đặt phía sau cho công suất khoảng 40 mã lực, đi kèm bộ pin dung lượng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 210 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh, giúp nạp từ 10% lên 70% pin trong khoảng hơn 30 phút tại trạm sạc phù hợp.
Các trang bị tiện nghi của Minio Green ở mức cơ bản với màn hình hiển thị sau vô lăng, điều hòa và hệ thống âm thanh đơn giản, nhưng vẫn có các tính năng an toàn như ABS, EBD và kiểm soát lực kéo.
VinFast VF 3 – 302 đến 315 triệu đồng
VF 3 là mẫu SUV điện cỡ nhỏ của VinFast, được thiết kế theo phong cách khỏe khoắn hơn so với các mẫu xe điện mini thông thường.
Đánh giá ô tô điện VF3
Xe có kích thước khoảng 3.190 mm chiều dài và khoảng sáng gầm gần 191 mm, phù hợp với điều kiện đường sá đô thị.
Mẫu xe được trang bị động cơ điện công suất khoảng 32 kW (tương đương khoảng 43 mã lực) và mô-men xoắn 110 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 18,64 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 210–215 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC.
VF 3 cũng hỗ trợ sạc nhanh DC, với thời gian nạp từ 10% lên 70% pin khoảng 36 phút. Nhờ thiết kế cá tính và giá bán tương đối dễ tiếp cận, mẫu xe này được nhiều người dùng đô thị quan tâm.
Ô tô điện Wuling Bingo – 399 đến 499 triệu đồng
Wuling Bingo là mẫu hatchback điện cỡ nhỏ đến từ Trung Quốc, được phân phối tại Việt Nam với nhiều phiên bản. Giá bán dao động từ khoảng 399 triệu đến gần 500 triệu đồng tùy cấu hình.
Đánh giá ô tô điện Wuling Bingo
Xe sử dụng động cơ điện công suất khoảng 67 mã lực, vận tốc tối đa khoảng 130 km/h. Tùy phiên bản pin, phạm vi hoạt động có thể đạt từ khoảng 333 km đến 410 km sau mỗi lần sạc.
Một điểm đáng chú ý là phiên bản mới hỗ trợ chuẩn sạc CCS2, giúp xe có thể sạc tại nhiều trạm sạc công cộng của bên thứ ba. Trang bị an toàn của xe khá đầy đủ với nhiều túi khí, cảm biến lùi, giám sát áp suất lốp và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
