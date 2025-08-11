Hé lộ bí quyết 'giữ lửa' hôn nhân của Tăng Thanh Hà và chồng thiếu gia Louis Nguyễn

Mới đây, Tăng Thanh Hà đăng tải khoảnh khắc thiếu gia Louis Nguyễn đang cặm cụi lắp đồ chơi cho 2 con trai: Bé Richard (còn gọi là Riki sinh năm 2015) và bé Mason (sinh năm 2021). Kèm theo đó Tăng Thanh Hà nhắn nhủ đến ông xã: "This journey with you" (Tạm dịch: Hành trình đồng hành cùng bạn).

Nhiều năm qua, Louis luôn được biết đến là ông bố hết lòng yêu chiều các con. Anh hỗ trợ, đồng hành cùng bà xã trong việc chăm lo cho các con.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 trong một gia đình gốc Hoa. Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Những năm 2000, người đẹp gốc Tiền Giang khuynh đảo làng giải trí nhờ nhan sắc. Cô gia nhập làng phim năm 16 tuổi, được mệnh danh "Ngọc nữ điện ảnh". Tăng Thanh Hà nổi tiếng trên màn ảnh trong các bộ phim: Dốc tình, Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc...

Năm 2012, khi sự nghiệp đang lên như "diều gặp gió", nữ diễn viên quyết định kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau ba năm hẹn hò, hôn lễ của cả hai tổ chức tại Manila (Philippines) - quê hương chú rể.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà có cuộc sống viên mãn cùng 3 con.

Louis (tên tiếng Việt là Nguyễn Quốc Khánh) sinh năm 1983, là con trai của doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn và người vợ cũ - bà Cristina Serrano. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Manila (Philippines), chồng Tăng Thanh Hà sang Mỹ theo học và lấy bằng MBA ngành Quản trị Kinh doanh. Đây cũng là định hướng của ông Johnathan vì muốn các con sau này quản lý cơ ngơi của gia đình, đồng thời phát triển thành tập đoàn đa quốc gia trong tương lai.

Sau khi bước chân vào hào môn, ngọc nữ luôn kín tiếng về đời tư, không phô trương, không ồn ào, đồng thời rút lui khỏi showbiz chuyên tâm làm người phụ nữ của gia đình, chăm sóc con cái và phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia đình chồng.

Theo nữ diễn viên 8X, Louis Nguyễn vừa là chồng, vừa là người bạn thân thiết luôn mang đến cho cô niềm vui trong cuộc sống. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm hôn nhân viên mãn của nữ diễn viên Bỗng dưng muốn khóc . Trong khi đó, một số khán giả mong Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau thời gian tập trung cho công việc kinh doanh và chăm lo gia đình. Thỉnh thoảng, cô xuất hiện tại một số sự kiện của đồng nghiệp thân thiết, khiến khán giả trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung.

Sao phim Mỹ nhân kế thường không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên người bạn đời và dành cho anh những lời "có cánh". Cô từng nhắn nhủ đến doanh nhân Louis Nguyễn: "Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em và gia đình của chúng ta. Em và các con thật may mắn khi có anh".

Louis Nguyễn và Tăng Thanh Hà vẫn mặn nồng như ngày đầu.

Khi cuộc sống ổn định, cô thử sức kinh doanh, được ông xã tạo mọi điều kiện. Vợ chồng cô kết hợp mở công ty chuyên phân phối các thương hiệu quốc tế. Mỗi lần ra mắt cửa hàng mới, sản phẩm mới, họ luôn sánh đôi xuất hiện.

"Chúng tôi không thể kể tên được những việc cùng làm, vì tình yêu thì không tính toán theo cách đó được. Chỉ biết rằng anh ấy đã chỉ cho tôi rất nhiều điều và ngược lại, tôi cũng luôn hỗ trợ anh ấy khi cần thiết", Tăng Thanh Hà từng nói.

Có với nhau hai con, vợ chồng Tăng Thanh Hà đồng lòng dạy các bé sống tự lập. Diễn viên thường khoe tên những cuốn sách đọc cho con trai nghe mỗi tối trước khi ngủ trên trang cá nhân. Đây là cách cô phát triển ngôn ngữ và trí tưởng tượng cho con. Ngoài ra, diễn viên Dốc tình cũng dạy cho con những kỹ năng mềm như tưới cây, vẽ tranh... Họ thường xuyên đưa các con đi du lịch nhiều nơi trên thế giới để dạn dĩ hơn, gần gũi với thiên nhiên.

Cô thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đi du lịch nước ngoài cùng chồng.

Cô cho biết luôn tuân theo bí quyết của mẹ ruột trong việc sống hạnh phúc đó là "nhẫn". Theo cô, "nhẫn" không phải là nhục, hạ thấp mình hay cam chịu mà là cả hai vì nhau sống, hành động và gây dựng. Hiện tại, điều họ làm mỗi ngày là nói lời yêu thương để kéo dài hạnh phúc.

Hiện tại, gia đình Tăng Thanh Hà đang sinh sống trong căn biệt thự sang trọng ở TP HCM, được ước tính có giá trị hàng triệu USD. Cơ ngơi của cặp đôi được thiết kế với 2 tông màu chủ đạo đỏ và trắng. Nội thất cũng được lựa chọn gam màu đơn sắc, thiên về màu sáng. Thỉnh thoảng, bà xã Louis Nguyễn hé lộ khung cảnh bên trong tổ ấm nhỏ.

Cận cảnh căn biệt thự.

Tăng Thanh Hà luôn chiếm được tình cảm cũng như sự quý mến từ phía gia đình nhà chồng, đặc biệt là chị em chồng.

Tăng Thanh Hà không có ý định trở lại đóng phim. Cô từng cho biết: "Ở mỗi độ tuổi chúng ta sẽ có những mục tiêu khác nhau. Nếu hỏi đam mê của tôi dành cho nghệ thuật còn không, thì thực sự vẫn còn đấy nhưng ngọn lửa đó không còn cháy mãnh liệt như xưa, cái thời mà tôi có thể dồn 100% sức lực. Bởi cuộc sống của tôi bây giờ có những mối quan tâm, sự bận rộn khác".