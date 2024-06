Hệ thống siêu thị Bibomart bày bán công khai các sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh không có chứng nhận hợp quy?

Phát hiện kho hàng chứa hàng ngàn điện thoại Iphone, máy tính bảng có dấu hiệu nhập lậu ở ngoại thành Hà Nội GĐXH - Ngày 6/6, một kho hàng chứa hàng ngàn chiếc điện thoại, máy tính bảng và các sản phẩm thiết bị điện tử khác có dấu hiệu nhập lậu vừa được phát hiện trên địa bàn huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Bibomart bày bán nhiều sản phẩm trẻ sơ sinh không có chứng nhận hợp quy tại nhiều cửa hàng?

Thời gian qua, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã tiếp nhận phản ánh của một số bạn đọc về việc các sản phẩm sơ sinh dành cho trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi không có chứng nhận hợp quy (CR) trên sản phẩm.

Từ thông tin phản ánh trên, những ngày đầu tháng 6/2024, phóng viên đã khảo sát tại siêu thị Bibomart trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: cơ sở 120 Trần Duy Hưng, cơ sở 62 Nguyễn Khánh Toàn và cơ sở tại 90 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy). Kết quả cho thấy, nhiều sản phẩm quần, áo, quần liền áo, khẩu trang, yếm, mũ… dành cho trẻ dưới 12 tháng đều không gắn chứng nhận hợp quy trên sản phẩm.

Dù là hệ thống siêu thị mẹ và bé trải dài từ Bắc vào Nam nhưng hệ thống siêu thị Bibomart đã và đang bày bán rất nhiều sản phẩm không gắn chứng nhận hợp quy theo quy định pháp luật.

Đơn cử như sản phẩm khẩu trang Bibos CM30 gấu đỏ dành cho trẻ em từ 1-2 tuổi được bày bán tại Bibomart cơ sở 90 Trần Thái Tông với giá bán 39.000 đồng. Mặc dù trên bao bì sản phẩm thể hiện nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, năm sản xuất, chất liệu từng sản phẩm nhưng không có chứng nhận hợp quy.

Ngoài ra, các sản phẩm yếm dành cho trẻ sơ sinh từ 0 tháng tuổi đang được bày bán tại cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), như: Yếm viền vàng SS-WBB-CM30; yếm dạng khăn tam giác SS Bibo's CM30 in tràn sóc hồng; yếm 2 lớp Bibos xô muslin gấu hồng; khăn tam giác SS C40 xanh biển… cũng không gắn chứng nhận hợp quy dù trên nhãn các sản phẩm này thể hiện được sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, sản xuất vào năm 2023 và 2024.

Các sản phẩm khẩu trang Bibos CM30 gấu đỏ dành cho trẻ em từ 1-2 tuổi được bày bán tại Bibomart cơ sở 90 Trần Thái Tông (Cầu Giấy) nhưng không có chứng nhận hợp quy (CR) theo quy định pháp luật.

Các sản phẩm mũ lưỡi trai lưới thoáng khí thêu mèo (xuất xứ Trung Quốc) bày bán tại Bibomart cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) cũng không có chứng nhận hợp quy.

Đối với các sản phẩm mũ vành dành cho trẻ em từ 6-12 tháng tuổi cũng tương tự.

Tại cơ sở 120 Trần Duy Hưng, một số sản phẩm mũ bày bán nhưng không có chứng nhận hợp quy điển hình như: Mũ vành Bibo's họa tiết hoa nhí nền hồng (99.000 đồng); mũ vành BG Bibos xô 9129 hồng đỗ thêu mèo (159.000 đồng); mũ bo vành phối lưới hồng đính nơ đại màu ghi (xuất xứ Trung Quốc); mũ lưỡi trai lưới thoáng khí thêu mèo xanh dương (xuất xứ Trung Quốc); mũ lưỡi trai lưới thoáng khí thêu mèo hồng (xuất xứ Trung Quốc)… Các sản phẩm có xuất xứ Trung Quốc này được nhập khẩu bởi Công ty TNHH Nimo Việt Nam (tại số 368 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm) và cũng không gắn chứng nhận hợp quy trên mỗi sản phẩm.



Bên cạnh đó, một số sản phẩm áo rời lẻ cũng không có chứng nhận hợp quy trên mỗi sản phẩm, như: bộ cài thẳng dài Pettit hồng nhạt dành cho bé 9 tháng tuổi; bộ sơ sinh cài lệch Rabi hạt dẻ dành cho bé 6 tháng tuổi…

Sản phẩm vi phạm chủ yếu bày bán tại địa điểm đặt đơn vị sở hữu

Tra cứu trên Hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử của Bộ Công Thương, tên miền https://bibomart.com.vn/ được đăng ký bởi Công ty Cổ phần Bibo Mart TM (địa chỉ tại 120 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy).

Đáng chú ý, hầu hết các sản phẩm có dấu hiệu vi phạm kể trên lại được phóng viên ghi nhận đều được bày bán tại cơ sở này.

Bộ cài thẳng dài Pettit hồng nhạt dành cho bé 9 tháng tuổi bày bán tại Bibomart cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) cũng không có chứng nhận hợp quy.

Với nghĩa vụ của một người tiêu dùng, phóng viên đã 2 lần cung cấp những thông tin ghi nhận được tại các cơ sở Bibomart đến Công ty Cổ phần Bibo Mart TM thông qua hòm thư chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, dù Bibomart đã tiếp nhận thông tin nhưng khảo sát sau đó cho thấy, Bibomart vẫn bày bán rất nhiều sản phẩm không có chứng nhận hợp quy (CR) theo đúng quy định pháp luật. Điều này dấy lên nghi vấn Bibimart đã và đang phân phối, bán sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo.

Trong khi đó, Thông tư số 07/2018/TT-BCT về việc sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành, từ ngày 01/01/2019 đã quy định rõ, các sản phẩm dệt may, hàng may mặc trước khi đưa ra thị trường bắt buộc phải được chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT về mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may.



Cận cảnh các sản phẩm yếm dành cho trẻ sơ sinh từ 0 tháng tuổi bày bán tại Bibomart cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) cũng không có chứng nhận hợp quy.

Các sản phẩm chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy và đăng ký hồ sơ chứng nhận hợp quy theo quy định, gồm: quần, áo, váy, các loại vải may mặc, các loại thảm trải sàn, hàng phụ kiện may mặc như tất, khăn, mũ, găng tay, cà vạt, chăn, ga, gối, đệm, rèm cửa, giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự…

Trong đó, dấu hợp quy CR do doanh nghiệp được chứng nhận hợp quy tự gắn lên sản phẩm hàng hóa của mình, đồng thời chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý sẽ kiểm tra dấu hợp quy trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.

Bộ sơ sinh cài lệch Rabi hạt dẻ dành cho bé 6 tháng tuổi bày bán tại Bibomart cơ sở 120 Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) cũng không có chứng nhận hợp quy.

Sau đó kiểm tra hồ sơ liên quan đến chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; sản phẩm hàng hóa được gắn dấu hợp quy CR mà không chứng minh đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì bị coi là vi phạm pháp luật.

Theo các chuyên gia về lĩnh vực hóa học, làn da của các bé nhỏ, đặc biệt là những bé đang ở trong độ tuổi sơ sinh mới lớn vẫn chưa hoàn toàn được hoàn thiện cũng như có tính nhạy cảm rất cao, do vậy đòi hỏi các sản phẩm may mặc luôn phải phù hợp và an toàn nhất để có thể phòng ngừa những hiện tượng dị ứng nguy hiểm có thể xảy đến với cơ thể của bé.



Với việc bày bán rất nhiều sản phẩm dành cho trẻ sơ sinh không gắn chứng nhận hợp quy (CR), có lẽ, ít nhiều người tiêu dùng thông thái không thể biết sản phẩm có mức giới hạn hàm lượng Formaldehyt và các Amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo trong sản phẩm dệt may của Bibomart đã và đang được kiểm soát như thế nào? Hoặc cũng có thể chưa được kiểm soát và nếu sử dụng trên cơ thể các bé trong thời gian dài mà gây ra hậu quả đối với sức khỏe của các bé thì ai sẽ chịu trách nhiệm?.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần làm rõ vấn đề nêu trên đúng như tinh thần Thông tư 07/2018/TT-BCT đã nêu về trách nhiệm kiểm tra dấu hợp quy trên sản phẩm, bao bì sản phẩm. Trên cơ sở này, phóng viên đã cung cấp những thông tin nói trên đến Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội để cơ quan này ghi nhận, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật (nếu có), nhằm đảm bảo quyền lợi, sức khỏe, tính mạng cho người tiêu dùng.

Theo thông tin từ tên miền trên, Bibomart đang sở hữu 126 cửa hàng bán lẻ các sản phẩm dành riêng cho mẹ và bé, trẻ sơ sinh tại Hà Nội, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An, Vũng Tàu, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Khánh Hòa, Nam Định, Binh Thuận, Phú Thọ, Long An, Đà Nẵng…

Trao đổi với phóng viên, luật sư Chu Quỳnh Vương, Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, Điểm a, b, c khoản 3, Điều 19, Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 đã quy định mức phạt tiền đối với hành vi bày bán sản phẩm không có/không gắn chứng nhận hợp quy (CR) trên sản phẩm.

Cụ thể, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây trong sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa là đối tượng phải công bố hợp quy theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: Không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy; Không đăng ký hồ sơ công bố hợp quy tại cơ quan có thẩm quyền; không sử dụng dấu hợp quy, sử dụng dấu hợp quy không đúng quy định đối với sản phẩm, hàng hóa đã được công bố hợp quy theo quy định khi đưa ra lưu thông trên thị trường… Theo luật sư, ngoài ra, Nghị định số 126/2021/NĐ-CP cũng nêu rõ về các hành vi, vi phạm về nhãn hóa. Cụ thể, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hàng hóa có giá trị từ 5 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng. Trong một số trường hợp vi phạm cụ thể bị tịch thu hàng hóa có nhãn vi phạm có liên quan đến chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, thuần phong mỹ tục, bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Ngoài ra còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hàng hóa nhập khẩu; buộc thu hồi hàng hóa và buộc ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc thu hồi và tiêu hủy nhãn hàng hóa vi phạm …