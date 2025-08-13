Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

Người bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh GĐXH - Những ngày qua, người bán hàng, không giấu được sự hoang mang khi các chi phí bán hàng trên sàn thương mại Tiktok Shop bất ngờ bị áp mức tăng 2-3 lần.

Ngày 13/8, thông tin đến phóng viên, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở vừa có thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) tại các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Hà Nội do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ an toàn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người bệnh.

Cụ thể, thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg), có SĐK: VD-20684-14, Số lô sản xuất: 01210524; Ngày sản xuất: 21/05/2024; Hạn dùng: 21/5/2027. Nơi sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất. Ảnh: http://dcl.com.vn

Mẫu thuốc do Viện kiểm nghiệm thuốc Trung Ương lấy tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Việt Thành, không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu "Độ hoà tan" theo tiêu chuẩn cơ sở (mức độ 3 theo phụ lục II thông tư 30/2025/TT-BYT ngày 01/7/2025).

Thuốc Projoint 750 chứa thành phần Glucosamin được chỉ định sử dụng trong điều trị các bệnh lý về xương khớp như thoái hóa khớp, hỗ trợ tái tạo sụn khớp, hỗ trợ tăng tiết nhầy dịch khớp, hỗ trợ tăng khả năng bôi trơn ổ khớp,...

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Việt Thành phối hợp với Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ký công văn này, gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán, bán lẻ, sử dụng thuốc Projoint 750 nói trên và tiến hành thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên trên địa bịa Hà Nội và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc do Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Việt Thành cung cấp.

Trong 18 ngày, gửi báo cáo về kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược, Sở Y tế Hà Nội, bao gồm: về số lượng nhập, số lượng phân phối, số lượng thu hồi trên địa bàn Hà Nội, các bằng chứng về việc thực hiện thu hồi tại cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng đã mua thuốc theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

UBND xã, phường TP Hà Nội thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

