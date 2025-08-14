Mới nhất
Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậu

Thứ năm, 17:40 14/08/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 hộ kinh doanh tại Đồng Tháp công khai bày bán kính mắt và xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuấtThu hồi thuốc điều trị các bệnh lý xương khớp do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất

GĐXH - Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội thông báo thu hồi thuốc Projoint 750 (Glucosamin sulfat 750mg) do Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long sản xuất.

Cụ thể, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trên cơ sở nguồn tin được cung cấp, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng có dấu hiệu kinh doanh  hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh có liên quan là cửa hàng kinh doanh tại địa bàn xã Thanh Bình và xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậu- Ảnh 2.

Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 hộ kinh doanh tại Đồng Tháp công khai bày bán kính mắt và xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kết quả kiểm tra ghi nhận một cơ sở đang kinh doanh 06 chiếc xe đạp điện có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, với trị giá hàng hóa gần 35 triệu đồng.

Cơ sở còn lại đang kinh doanh 36 sản phẩm mắt kính do nước ngoài sản xuất, trị giá gần 25 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ  kinh doanh này chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ, xác định hành vi vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.

Người bán TikTok Shop &quot;tiến thoái lưỡng nan&quot; vì phí sàn tăng mạnhNgười bán TikTok Shop 'tiến thoái lưỡng nan' vì phí sàn tăng mạnh

GĐXH - Những ngày qua, người bán hàng, không giấu được sự hoang mang khi các chi phí bán hàng trên sàn thương mại Tiktok Shop bất ngờ bị áp mức tăng 2-3 lần.

Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thôngHà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông

GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.

Bộ Công Thương &quot;tung&quot; chương trình &quot;khủng&quot; thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hàng ViệtBộ Công Thương 'tung' chương trình 'khủng' thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hàng Việt

GĐXH - Bộ Công Thương chính thức ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2025-2027.

Kh.Dương
