Tiểu thương công khai bán kính mắt, xe đạp điện nhập lậu
GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 2 hộ kinh doanh tại Đồng Tháp công khai bày bán kính mắt và xe đạp điện không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cụ thể, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trên cơ sở nguồn tin được cung cấp, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh có liên quan là cửa hàng kinh doanh tại địa bàn xã Thanh Bình và xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.
Kết quả kiểm tra ghi nhận một cơ sở đang kinh doanh 06 chiếc xe đạp điện có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, với trị giá hàng hóa gần 35 triệu đồng.
Cơ sở còn lại đang kinh doanh 36 sản phẩm mắt kính do nước ngoài sản xuất, trị giá gần 25 triệu đồng.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ các hộ kinh doanh này chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ, xác định hành vi vi phạm, xử lý theo quy định pháp luật.
