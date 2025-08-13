Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi

Cận cảnh đàn lợn xuất huyết da vì nhiễm dịch tả lợn châu Phi suýt đến tay người tiêu dùng GĐXH - Ngày 7/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, một cơ sở ngang nhiên giết mổ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi vừa kịp thời được cơ quan chức năng phát hiện tại tỉnh Gia Lai.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là ưu đãi thuế, đã góp phần giúp ngành chăn nuôi duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, một số quy định chưa thống nhất trong Luật Thuế giá trị gia tăng đang phát sinh vướng mắc.

Cụ thể, các loại thức ăn chăn nuôi truyền thống như ngô, thóc, cám, sắn… được quy định là không chịu VAT. Thế nhưng, tại một số địa phương, các mặt hàng này vẫn bị áp thuế 5%, làm tăng chi phí, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ phải mua qua khâu trung gian sơ chế.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi. Ảnh: BẢO LOAN

Do thuộc diện không chịu VAT, thuế đầu vào của doanh nghiệp cũng không được khấu trừ, buộc phải tính vào giá thành, khiến giá sản phẩm chăn nuôi tăng và cuối cùng người tiêu dùng phải gánh thêm chi phí.

Để khắc phục, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành liên quan, trình Quốc hội sửa luật theo hướng đưa nguyên liệu từ cây trồng, rừng trồng, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế – phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi – vào diện không chịu thuế VAT.

Trong khi chờ sửa luật, Bộ đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị quyết để áp dụng ngay quy định này, nhằm giảm chi phí sản xuất, ổn định giá thành và hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội: Hơn 10.000 con lợn bị tiêu hủy, nhiều trường hợp bị xử lý hình sự GĐXH - Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại Hà Nội, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Các cơ quan chức năng đã phải vào cuộc quyết liệt, xử lý cả hình sự lẫn hành chính để răn đe các hành vi vi phạm.

Hà Nội tồn tại 85 chợ tạm, chợ cóc, nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông GĐXH - Theo Sở Công Thương Hà Nội, toàn thành phố hiện có 457 chợ, đảm nhận khoảng 40% nhu cầu mua sắm ở các quận nội thành và 70% ở khu vực ngoại thành.

Bộ Công Thương 'tung' chương trình 'khủng' thúc đẩy tiêu dùng, phát triển hàng Việt GĐXH - Bộ Công Thương chính thức ban hành Quyết định số 2269/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2025-2027.



