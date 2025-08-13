Kiến nghị miễn thuế VAT cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi
GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất một số chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là ưu đãi thuế, đã góp phần giúp ngành chăn nuôi duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Tuy nhiên, một số quy định chưa thống nhất trong Luật Thuế giá trị gia tăng đang phát sinh vướng mắc.
Cụ thể, các loại thức ăn chăn nuôi truyền thống như ngô, thóc, cám, sắn… được quy định là không chịu VAT. Thế nhưng, tại một số địa phương, các mặt hàng này vẫn bị áp thuế 5%, làm tăng chi phí, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ phải mua qua khâu trung gian sơ chế.
Do thuộc diện không chịu VAT, thuế đầu vào của doanh nghiệp cũng không được khấu trừ, buộc phải tính vào giá thành, khiến giá sản phẩm chăn nuôi tăng và cuối cùng người tiêu dùng phải gánh thêm chi phí.
Để khắc phục, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp các bộ, ngành liên quan, trình Quốc hội sửa luật theo hướng đưa nguyên liệu từ cây trồng, rừng trồng, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế – phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi, con giống và sản phẩm chăn nuôi – vào diện không chịu thuế VAT.
Trong khi chờ sửa luật, Bộ đề nghị Chính phủ sớm ban hành nghị quyết để áp dụng ngay quy định này, nhằm giảm chi phí sản xuất, ổn định giá thành và hỗ trợ người chăn nuôi vượt qua giai đoạn khó khăn.
