Tổng quan về tình trạng nam giới bị hẹp bao quy đầu

Hẹp bao quy đầu là tình trạng lớp da quy đầu dài, bao phủ phần lớn hoặc thậm chí là toàn bộ phần quy đầu. Lúc này bao quy đầu khó có thể kéo ra khỏi đầu dương vật hay thậm chí là không thể kéo xuống khỏi đầu dương vật.

Tình trạng này chủ yếu gặp ở trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Theo thống kê, có đến 96% trẻ sơ sinh gặp phải tình trạng hẹp bao quy đầu song chỉ có 1% nam giới tiếp tục gặp phải tình trạng này khi đã bước qua tuổi 16.

Hẹp bao quy đầu đưa chia làm 2 dạng đó là hẹp bao quy đầu sinh lý và hẹp bao quy đầu bệnh lý. Trong đó:

Hẹp bao quy đầu có thể gây ảnh hưởng đến đời sống tình dục.

Hẹp bao quy đầu sinh lý là tình trạng hẹp bao quy đầu xuất hiện ngay từ khi sinh ra và tình trạng này thường hết sau một vài năm, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hẹp bao quy đầu bệnh lý là tình trạng hẹp bao quy đầu xuất hiện do nguyên nhân bệnh lý chẳng hạn như do viêm nhiễm, do chấn thương khiến cho dương vật bị sưng tấy, đau nhức, nổi mẩn đỏ, hình thành sẹo, thắt nghẹt bao quy đầu.

Hẹp bao quy đầu có quan hệ được không?

Hẹp bao quy đầu có quan hệ được không? Câu trả lời là được bạn nhé. Theo các chuyên gia, nam giới bị hẹp bao quy đầu ở mức độ nhẹ, da quy đầu chỉ bao phủ một phần của quy đầu thì nam giới hoàn toàn có thể quan hệ tình dục và xuất tinh như bình thường.

Tuy nhiên, trong trường hợp bao quy đầu quá hẹp, thắt nghẹt có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tình dục của nam giới theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như:

Đau khi quan hệ tình dục: Hẹp bao quy đầu, nghiêm trọng hơn là thắt nghẹt bao quy đầu gây cản trở việc vệ sinh vùng da bên dưới bao quy đầu.

Lúc này, bã nhờn, các tế bào chết, nước tiểu dư sẽ tích tụ lại theo thời gian, tạo môi trường lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn và nấm gây bệnh sinh sôi gây viêm bao quy đầu, viêm quy đầu. Khi bị viêm, quy đầu của nam giới sẽ bị sưng, đau và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nam giới khi quan hệ tình dục.

Nam giới bị hẹp bao quy đầu nhẹ vẫn có thể tiếp tục giao hợp và xuất tinh bình thường, tiếp tục có con.

Khó xuất tinh: Nếu hẹp bao quy đầu ở mức độ nặng, da quy đầu ôm chặt quy đầu sẽ gây cản trở kích thích tình dục tác động đến quy đầu, hạn chế chuyển động của quy đầu khi nam giới đạt cực khoái và điều này có thể gây cản trở, thậm chí là gây đau khi nam giới xuất tinh.

Ảnh hưởng đến tâm lý nam giới: Hẹp bao quy đầu có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nam giới, khiến nam giới có cảm giác xấu hổ, tự ti khi làm chuyện ấy, gây ảnh hưởng đến khả năng quan hệ và trải nghiệm tình dục của nam giới cũng như bạn tình.

Điều này có thể khiến nam giới bị giảm ham muốn, giảm tần suất quan hệ và không cảm thấy thỏa mãn sau khi quan hệ.

Các biện pháp cải thiện tình trạng hẹp bao quy đầu

Hẹp bao quy đầu là tình trạng mà bao quy đầu không thể tuột xuống hoàn toàn khỏi quy đầu dương vật, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tình dục của nam giới.

Do vậy, khi có dấu hiệu nghi ngờ hẹp bao quy đầu, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa nam học để được thăm khám, chẩn đoán chính xác về tình trạng hẹp bao quy đầu của mình và từ đó bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.

Bạn nên kiêng quan hệ tình dục trong 6 tuần liên tục sau khi cắt bao quy đầu.

Hiện nay, có 2 phương pháp giúp cải thiện tình trạng hẹp bao quy đầu đó là nong bao quy đầu và phẫu thuật cắt bao quy đầu.