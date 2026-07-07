Tin sáng 7/7: Thông tin mới nhất vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang; Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử
GĐXH - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Người tố giác sẽ được khen thưởng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời...
Thông tin mới nhất vụ điểm thi THPT 2026 tại Tuyên Quang
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra những dấu hiệu vi phạm, để làm rõ những bất thường trong vụ hơn 140 học sinh được điểm 10 môn toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc, cùng sự vào cuộc khẩn trương của các lực lượng chức năng, sau 2,5 ngày xác minh, điều tra, chiều 5/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?
Dự báo từ 7-11/7, miền Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.
Dự báo những ngày tới, Thanh Hoá đến Huế tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại.
Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.
Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Nam Bộ ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.
TPHCM ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 34 độ.
Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.
Phá đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 người là nhân viên của một ngân hàng để điều tra về tội “Rửa tiền”. Một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Trong đó, các nhân viên L.T.S. (sinh năm 1994, trú tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989, trú TP Hà Nội) lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều người khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, chuyên án của Công an TP Đà Nẵng khởi tố 97 người liên quan về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “ Rửa tiền ”; “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Qua chuyên án này, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Thưởng đến 10 triệu đồng cho người tố giác hành vi không xuất hóa đơn điện tử
Báo Thanh Niên đưa tin, theo Nghị định 254, người tiêu dùng phát hiện và cung cấp thông tin về hành vi không lập, không giao hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể được xem xét khen thưởng nếu thông tin giúp cơ quan thuế xác minh và xử phạt vi phạm.
Người tố giác sẽ được khen thưởng khi đáp ứng đồng thời các điều kiện như cung cấp thông tin trung thực, chính xác, kịp thời; xác định được thời gian, địa điểm và đối tượng vi phạm; nội dung phản ánh đúng thực tế, đủ căn cứ để cơ quan thuế kiểm tra, xác minh và làm cơ sở ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Thông tin tố giác cần bao gồm thông tin về người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như tên, địa chỉ hoặc mã số thuế; kèm theo thông tin về giao dịch, hành vi không lập hoặc không giao hóa đơn điện tử, hoặc các tài liệu, chứng cứ liên quan (nếu có). Người tố giác cũng phải cung cấp thông tin liên hệ gồm họ tên, số điện thoại và số định danh cá nhân.
Người tiêu dùng có thể gửi thông tin phản ánh thông qua hệ thống hóa đơn điện tử hoặc Hệ thống thông tin quản lý thuế (như eTax Mobile), Cổng Dịch vụ công quốc gia, thư điện tử hoặc hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử của cơ quan thuế, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi bằng văn bản theo quy định.
Việc khen thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan thuế và quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Quá trình xét thưởng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đồng thời bảo mật thông tin của người cung cấp thông tin.
Đối với mỗi vụ việc, chỉ thực hiện khen thưởng một lần. Trường hợp có nhiều người cùng cung cấp thông tin về một hành vi vi phạm, cơ quan thuế sẽ xem xét khen thưởng cho người cung cấp thông tin đầu tiên hoặc người có thông tin đầy đủ, có giá trị nhất.
Mức chi khen thưởng cho người tiêu dùng cung cấp thông tin phản ánh hành vi không lập và không giao hóa đơn điện tử đối với mỗi vụ việc tối đa bằng 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính, nhưng không vượt quá 10 triệu đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quy định cụ thể về mức thưởng, hình thức, trình tự, thủ tục khen thưởng cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện.
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