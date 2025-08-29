Mới nhất
Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40

Thứ sáu, 07:00 29/08/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến là mỹ nhân sở hữu gu thời trang gợi cảm nhất nhì Vbiz.

Xuất hiện tại một sự kiện thời trang mới đây, Hồ Ngọc Hà tiếp tục chứng minh sức hút hàng đầu của mình khi lựa chọn một thiết kế đầm trắng cắt xẻ đầy táo bạo.

Với phần ngực xoắn nhẹ, đường cut-out chạy dọc eo và phom dáng ôm sát cơ thể, bộ trang phục giúp nữ ca sĩ khoe trọn đường cong quyến rũ cùng thần thái đỉnh cao. Ở tuổi 40, “nữ hoàng giải trí” vẫn giữ được sự tự tin và phong độ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40 - Ảnh 1.

Đường cut-out chạy dọc eo và phom dáng ôm sát cơ thể, bộ trang phục giúp Hồ Ngọc Hà khoe trọn đường cong quyến rũ. (Ảnh FBNV)

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40 - Ảnh 2.

“Nữ hoàng giải trí” vẫn giữ được sự tự tin và phong độ ở tuổi 40 khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh FBNV)

Vóc dáng thanh mảnh, làn da sáng mịn cùng lối trang điểm sắc sảo với son đỏ nổi bật càng làm tăng thêm sức hút của Hồ Ngọc Hà.

Dù vậy, một vài khoảnh khắc cho thấy thân hình có phần hơi gầy khi diện thiết kế cut-out nhưng điều đó không làm giảm đi khí chất tự tin và thần thái của nữ ca sĩ.

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40 - Ảnh 3.

Tuy vậy, Hồ Ngọc Hà để lộ thân hình gầy gò khi diện trang phục cut-out táo bạo. (Ảnh FBNV)

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40 - Ảnh 4.

Vóc dáng của nữ ca sĩ từng 2 lần sinh con khiến nhiều người trầm trồ. (Ảnh FBNV)

Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến là mỹ nhân sở hữu gu thời trang gợi cảm nhưng luôn giữ sự tinh tế và sang trọng. Khác với sự phô trương quá đà, cô chọn cho mình cách thể hiện vẻ đẹp cơ thể thông qua những đường cắt xẻ khéo léo, vừa đủ để tạo nên sự thu hút.

Từ thảm đỏ sự kiện, sân khấu ca nhạc cho đến những bộ ảnh thời trang, giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ thường trung thành với phong cách quyến rũ nhưng được tiết chế tinh vi, giúp cô giữ hình ảnh sang trọng trong mắt công chúng.

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40 - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ không chỉ tạo dấu ấn bằng âm nhạc mà còn trở thành biểu tượng phong cách của showbiz Việt. (Ảnh FBNV)

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40 - Ảnh 6.

Hồ Ngọc Hà thường xuyên xuất hiện trong danh sách những sao nữ mặc đẹp nhất nhờ khả năng phối hợp trang phục, phụ kiện và thần thái trình diễn. (Ảnh FBNV)

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40 - Ảnh 7.

Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều mang lại một làn gió mới mẻ, chứng minh sự cập nhật xu hướng quốc tế và khả năng biến tấu linh hoạt để phù hợp với cá tính riêng. (Ảnh FBNV)

Bí quyết giữ dáng của Hồ Ngọc Hà cũng là điều khiến nhiều người quan tâm. Không giấu giếm, cô từng chia sẻ về chế độ ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột xấu, bổ sung rau xanh, trái cây và protein lành mạnh.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao đều đặn, từ yoga, pilates đến gym. Chính sự kiên trì này giúp cô duy trì thân hình săn chắc, vòng eo thon gọn và làn da căng mịn bất chấp tuổi tác.

Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40 - Ảnh 8.

Nữ ca sĩ duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục để giữ dáng. (Ảnh FBNV)

Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ tinh thần lạc quan và cân bằng cuộc sống. Theo cô, năng lượng tích cực và tâm trạng thoải mái đóng vai trò không kém gì chế độ dinh dưỡng và tập luyện trong việc giữ gìn nhan sắc. Đây cũng chính là yếu tố giúp cô luôn toát lên vẻ đẹp rạng rỡ, thu hút ánh nhìn mỗi khi xuất hiện.

Có thể nói, ở tuổi 40, Hồ Ngọc Hà vẫn khẳng định vị thế của một ngôi sao hàng đầu. Dù đôi lúc thân hình gầy khiến những thiết kế cut-out trở nên kén dáng hơn nhưng với thần thái và gu thời trang tinh tế, cô vẫn khiến công chúng phải ngước nhìn và trầm trồ, ngưỡng mộ.

