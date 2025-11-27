Bố mẹ chồng Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Subeo - con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la có hành động gây chú ý GĐXH - Subeo - quý tử nhà Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La gây bất ngờ khi dùng tiền tiết kiệm mua nhu yếu phẩm, trực tiếp chở tới điểm cứu trợ để gửi đồng bào miền Trung.

Hồ Ngọc Hà vừa tổ chức sinh nhật tuổi 41 trong không khí ấm cúng bên gia đình và bạn bè. Điều khiến fan bất ngờ và ngưỡng mộ là thay vì nhận hoa và quà, cô cùng những người bạn đã quyên góp được 300 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào miền Trung đang đối mặt với khó khăn do lũ lụt.

Trước đó, trong tiệc sinh nhật 5 tuổi của cặp song sinh Lisa - Leon vào ngày 4/11/2025, cô cũng đã thay mặt các con trích 100 triệu đồng để ủng hộ người dân tại Huế và Đà Nẵng. Cách vợ chồng cô dạy con về sự sẻ chia và quan tâm đến những người xung quanh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng.

Bố mẹ Kim Lý từ Thụy Điển về Việt Nam dịp này để mừng sinh nhật con dâu - ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của Hồ Ngọc Hà trong bữa tiệc sinh nhật nữ ca sĩ lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Ngoài ra, trong buổi tiệc sinh nhật của Hồ Ngọc Hà có sự hiện diện của đầy đủ thành viên hai bên gia đình, đặc biệt bố mẹ chồng nữ ca sĩ cũng có mặt để chúc mừng con dâu sang tuổi mới.

Được biết, bố mẹ Kim Lý sống chủ yếu tại Thụy Điển. Bố chồng của Hồ Ngọc Hà là người Việt Nam, từng sống tại Sài Gòn và sau năm 1981 mới sang Thụy Điển định cư, kết hôn với mẹ của Kim Lý. Cả 2 ông bà đều từng công tác trong ngành giáo dục.

Ngoài ra, bố Kim Lý còn hoạt động kinh doanh với nhiều cửa hiệu tại Mỹ, còn mẹ anh từng làm việc cho tổ chức Liên hiệp quốc của Thụy Điển. Hiện tại, bố của nam diễn viên đã ngoài 80 tuổi, mẹ đã qua tuổi 70 nhưng sức khỏe của ông bà vẫn rất tốt.

Mối quan hệ giữa Hồ Ngọc Hà và gia đình chồng rất thân thiết, cô luôn nhận được sự ủng hộ từ ông bà trong cả cuộc sống và sự nghiệp. Kim Lý cũng từng bày tỏ lòng biết ơn khi bố mẹ ruột đã hỗ trợ vợ chồng anh chăm sóc các cháu những lúc bận rộn.

Hồi tháng 9/2025, cặp song sinh Lisa - Leon nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chơi đùa, quấn quýt bên ông bà nội trong khu vườn thơ mộng ở Thụy Điển.