Hóa giải phong thủy nhà ở ngã 3 đường xấu giúp gia trạch bình an
GĐXH - Nếu phong thủy nhà ở ngã 3 đường không tốt bạn vẫn có thể hóa giải với nhiều cách khác nhau. Điều này nên làm ngay khi xây mới để tránh những điều không may mắn.
Phong thủy nhà ở ngã 3 đường không tốt có phải sự thật?
Xây nhà ở ngã 3 đường tức là vị trí khu đất có đường đi thẳng vào nhà. Xét về phong thủy thì đây là địa thế hung. Bởi nhiều quan niệm cho rằng, ngã 3 đường thường có xe cộ với tốc độ lưu thông nhanh.
Những luồng khí xấu cũng sinh ra từ đó và xâm nhập vào gia trạch. Điều này có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và vận khí của gia đạo.
Xét về tình hình kinh tế – xã hội hiện nay thì nhà ở ngã 3 cũng không hoàn toàn xấu. Đây là nơi có sự tiện lợi cho việc buôn bán. Mặt tiền ngôi nhà có độ "mở". Điểm này sẽ giúp việc thiết kế kiến trúc ngôi nhà luôn có sự thông thoáng.
Làm cách nào để hóa giải phong thủy nhà ở ngã 3 đường xấu?
Nếu trường hợp phong thủy ngôi nhà xấu khi xây ở vị trí ngã ba đường thì bạn cũng không cần quá lo lắng. Có nhiều cách giúp khắc phục vấn đề này như:
- Xem hướng của khu đất/ngôi nhà ở ngã ba đường có hợp tuổi và mệnh gia chủ không. Nhiều trường hợp dù vị trí đất xấu như nếu hợp với gia chủ thì mọi chuyện vẫn rất thuận lợi, không có rắc rối xảy ra khi sinh sống ở đây.
-Bên cạnh việc chọn hướng cửa phù hợp cho ngôi nhà, bạn có thể dồn sức cải tạo phía bên trong ngôi nhà.
Đặt các tấm bình phong trước cửa chính: Việc này có tác dụng cản luồng khí xung sát đi thẳng vào nhà. Dù vậy, cần lưu ý rằng không nên dựng bình phong cao hơn cửa chính.
Treo sáo trúc hoặc chuông gió trước cửa ra vào: Theo phong thủy, chuông gió là vật biểu trưng cho sức mạnh giúp lưu thông, điều hòa dương khí tốt và loại bỏ những năng lượng tiêu cực đến nhà bạn.
Treo gương bát quái ngoài cổng hoặc trong nhà: Để loại gương này phát huy được tác dụng, gia chủ cần đảm bảo vị trí đặt gương nhằm xua đuổi tà khí, tránh tác hại khôn lường do đặt sai.
-Trồng thêm cây cảnh có sự tương sinh với bản mệnh gia chủ ở trong nhà. Lưu ý là vị trí của cây trồng nên đặt theo kiểu uốn lượn.
Bởi xét về phong thủy thì cách này sẽ giúp cản trở luồng khí xấu từ ngoài đường ở ngã ba đi thẳng vào nhà.
-Chú ý xây cổng lệch vị trí đường. Thay vì mở cổng ngay đường khiến ngôi nhà phạm phong thủy thì bạn nên xây lệch đi.
Vị trí đường sẽ được xây tường cao. Đây là cách tạo nên bình phong giúp ngăn chặn các luồng khí xấu.
-Sử dụng vật phẩm phong thủy: Gia chủ nên lấy vật phẩm phong thủy đặt ở phương vị tốt nhằm hóa giải hung hại do nhà ở ngã ba đường gây nên.
Các vật phẩm có công dụng hóa giải phong thủy nhà ở ngã ba đường như: Hổ Phù An Gia Hóa Sat, Xu Ngũ Đế, Kiếm Thất Tinh Hóa Sát.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
