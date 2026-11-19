Hoa hậu Vũ Thị Thảo hiện là sinh viên năm cuối ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Việc theo học ngành sư phạm đến với cô khá tình cờ. Người đẹp cho biết, sau khi tốt nghiệp THPT, cô chưa xác định rõ ngành nghề mình muốn theo đuổi nên lựa chọn học trường ĐH Hồng Đức để được gần gia đình.

Vũ Thị Thảo tỏa sáng trên sân khấu.

Tuy nhiên, càng học, cô càng nhận ra đây là quyết định đúng đắn nhất bởi, môi trường Sư phạm giúp cô trang bị thêm những kiến thức chuyên môn và có thêm nhiều trải nghiệm, hiểu hơn về nghề giáo cũng như trách nhiệm của người làm công việc truyền đạt tri thức.

Vũ Thị Thảo trên bục giảng.

Bên cạnh việc học trên giảng đường, người đẹp xứ Thanh còn chủ động tìm kiếm cơ hội thực hành nghề nghiệp. Khi có thời gian, Vũ Thị Thảo tổ chức dạy tiếng Anh cho các em học sinh lớp 9 tại quê nhà. Cô cũng từng có thời gian thực tập, giảng dạy tại Trường THPT Tĩnh Gia 2 và Trường THPT Mai Anh Tuấn (Thanh Hóa).

Vũ Thị Thảo trên bục giảng.

Trước khi đăng quang hoa hậu, Vũ Thị Thảo đã được nhiều người dùng mạng xã hội chú ý qua những video ghi lại hình ảnh cô đứng lớp giảng dạy tiếng Anh. Các clip nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh nội dung bài giảng, ngoại hình xinh xắn, gương mặt thanh tú của cô giáo trẻ cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Chia sẻ sau khi giành vương miện Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026, Vũ Thị Thảo cho biết, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu của cô. Với người đẹp, danh hiệu hoa hậu không đồng nghĩa với việc phải lựa chọn một con đường khác hay từ bỏ mục tiêu đã theo đuổi từ trước.

"Vương miện và bục giảng không phải là hai con đường đối lập, bởi cả hai đều giúp tôi thực hiện mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến với mọi người", Thảo chia sẻ.

Người đẹp cũng nhìn nhận, danh hiệu vừa đạt được không phải là thành quả của riêng cá nhân cô. "Tôi hiểu rằng, chiếc vương miện mình đang đội không chỉ là nỗ lực của bản thân. Đằng sau đó là tình yêu thương của gia đình, sự dạy dỗ của thầy cô, sự quan tâm của bạn bè, phụ huynh, học sinh và đặc biệt là sự ủng hộ của những người yêu mến mình. Tôi luôn biết ơn và trân quý những tình cảm ấy", cô bày tỏ.

Sau cuộc thi, Vũ Thị Thảo trở lại với lịch trình học tập, tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng sư phạm để hoàn thành chương trình đại học. Song song với đó, cô tham gia các hoạt động tình nguyện, những chương trình cộng đồng và thực hiện vai trò đại sứ du lịch Thanh Hóa, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của quê hương.

Nhan sắc của Hoa hậu Vũ Thị Thảo.

Nhìn lại những trải nghiệm trong quá trình học tập và thực hành nghề giáo, Vũ Thị Thảo bày tỏ: "Lần đầu đứng trên bục giảng là một kỷ niệm không thể nào quên. Lúc ấy, tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi. Bởi khi đó, tôi không còn là một cô sinh viên ngồi trên giảng đường để tiếp nhận kiến thức nữa, mà đã đứng ở vị trí của một người có trách nhiệm truyền đạt kiến thức và những điều tốt đẹp cho thế hệ sau".

Theo người đẹp, may mắn là trước đó cô đã có nhiều cơ hội đứng trên sân khấu nghệ thuật. Những trải nghiệm này giúp cô rèn luyện khả năng làm chủ cảm xúc, giữ bình tĩnh và tự tin hơn khi đối diện với nhiều ánh mắt trong lớp học. Dù vậy, Vũ Thị Thảo cho rằng, đứng trước học sinh vẫn là một trải nghiệm khác biệt, bởi người giáo viên không chỉ cần sự tự tin mà còn phải có kiến thức, sự kiên nhẫn và trách nhiệm với từng bài giảng.

Quá trình học tập trong môi trường sư phạm cũng giúp Vũ Thị Thảo nhận ra những giá trị vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn. Theo cô, giáo dục không đơn thuần trang bị kiến thức hay chuẩn bị cho mỗi người một nghề nghiệp, mà còn góp phần hình thành nhân cách, cách ứng xử và thái độ sống.

"Giáo dục góp phần tạo nên con người tôi ngày hôm nay, còn nghệ thuật giúp tôi có tiếng nói và cơ hội kết nối với cộng đồng nhiều hơn", Vũ Thị Thảo chia sẻ.