Trên trang cá nhân, Lê Phương viết về chuyến đi thăm và viếng cố nghệ sĩ Quý Bình nhân ngày kỉ niệm sinh nhật của anh. Điều đặc biệt, cô còn dẫn Cà Pháo đi theo, cậu bé còn chia sẻ mong muốn quay trở lại trong những lần tới. Tình cảm của Cà Pháo nhận được những lời khen từ khán giả. Mọi người đều xúc động trước tấm chân tình của cậu bé.

Về tình bạn giữa Lê Phương và nghệ sĩ Quý Bình, cả hai quen nhau từ thời còn học trường sân khấu. Khi ấy, cả hai đều chưa có nhiều danh tiếng, cùng mang trong mình những ước mơ về nghề diễn. Tình cảm đến từ sự gần gũi, đồng điệu rồi trở thành mối tình kéo dài 8 năm.

Lê Phương đưa con trai Cà Pháo đến thắp hương cho nghệ sĩ Quý Bình.

Đây không phải quãng thời gian ngắn. Họ đã chứng kiến nhau từ những ngày còn non trẻ đến lúc trưởng thành hơn, có những bước tiến trong sự nghiệp và bắt đầu được khán giả biết đến. Cùng nghề, cùng trải qua những áp lực công việc, Lê Phương và Quý Bình có nhiều điểm chung để chia sẻ, thấu hiểu.

Trên màn ảnh, cả hai cũng từng hợp tác trong nhiều bộ phim như Bìm bịp kêu chiều, Sông phố nhà ghe, Nắng sớm mưa chiều... Sự ăn ý của họ khiến khán giả yêu thích, một phần bởi cả hai đã quá quen thuộc với cách diễn, cách xử lý tình huống của nhau.

Từng có thời gian, chuyện tình Lê Phương – Quý Bình nhận được nhiều sự quan tâm. Khán giả tiếc nuối khi hai người không thể tiến tới hôn nhân sau nhiều năm yêu nhau. Tuy nhiên, thay vì để chuyện tình cũ trở thành điều khó xử, họ chọn cách chấp nhận và bước tiếp.

Sau chia tay, Lê Phương từng chia sẻ cô vẫn xem Quý Bình là bạn, là tri kỷ. Với nữ diễn viên, không phải cứ kết thúc một mối tình là phải cắt đứt mọi liên hệ. Những gì đã trải qua vẫn có giá trị, nhất là khi hai người từng dành cho nhau tình cảm chân thành.

Cà Pháo - con trai Lê Phương khi thăm nhà cố nghệ sĩ Quý Bình.

Sau khi chia tay, cả Lê Phương và Quý Bình đều có cuộc sống riêng. Lê Phương trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, hôn nhân trước khi tìm được hạnh phúc bên ca sĩ Trung Kiên. Quý Bình cũng lập gia đình với doanh nhân Ngọc Tiền.

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả nhớ về tình bạn của họ là đám cưới Lê Phương và Trung Kiên năm 2017. Quý Bình có mặt trong ngày vui của người yêu cũ, còn lên sân khấu hát chúc mừng cô.

Không phải ai cũng đủ bình thản để xuất hiện trong ngày cưới của người từng gắn bó với mình suốt nhiều năm. Nhưng Quý Bình đã làm điều đó một cách tự nhiên. Anh vui khi người cũ tìm được hạnh phúc, không né tránh quá khứ cũng không khiến câu chuyện trở nên khó xử.

Đáng chú ý, Quý Bình từng là người kết nối Lê Phương và Trung Kiên. Việc anh có mặt trong ngày cưới vì thế càng cho thấy mối quan hệ giữa họ đã thực sự vượt qua những cảm xúc của một cuộc tình dang dở.

Lê Phương và Quý Bình không cần phải chứng minh họ còn thân thiết bằng những lần xuất hiện thường xuyên. Cách họ đối xử với nhau sau chia tay mới là điều khiến nhiều người trân trọng.

Mẹ chồng, mẹ ruột Lê Phương trẻ đẹp ở tuổi xế chiều GĐXH - Lê Phương mới đây khoe hình ảnh mẹ chồng và mẹ ruột từ quê vào TP.HCM thăm gia đình cô. Qua hình ảnh nữ diễn viên chia sẻ, cả 2 bà đều khỏe khoắn và trẻ đẹp ở tuổi xế chiều.



