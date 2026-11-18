Theo Thời báo VTV (trích dẫn từ THR và Variety), khi được lựa chọn trở thành James Bond cho dự án phim điện ảnh sắp tới, nam tài tử Robert Pattinson cho biết: “James Bond là một trong những nhân vật huyền thoại nhất trong lịch sử điện ảnh, và được giao trọng trách đảm nhận vai 007 là vinh dự cả cuộc đời. Nói rằng vai diễn này là giấc mơ thành hiện thực thì vẫn chưa đủ. Tôi không thể nào hào hứng hơn về sự hợp tác này và công việc phía trước với đội ngũ tuyệt vời này”.

Nhà sản xuất David Heyman cho biết, di sản của nhân vật này đang nằm trong tay một người tài giỏi như Robert Pattinson. Sự dũng cảm của Robert Pattinson với tư cách là một diễn viên, khiếu hài hước và khả năng liên tục đổi mới bản thân khiến anh ấy trở thành Bond hoàn hảo cho thời đại chúng ta.

Các nhà làm phim đã dành khá nhiều thời gian để đưa ra quyết định, nhưng lại càng mất nhiều thời gian hơn để thông báo cho ứng viên chiến thắng. Các nguồn tin cho biết với tờ The Hollywood Reporter rằng quá trình này diễn ra bí mật đến mức Robert Pattinson chỉ được đạo diễn Denis Villeneuve thông báo trúng vai. Còn nhà sản xuất Pascal được cho là đã gọi điện cho các ứng viên không trúng vai.

Robert Pattinson là lựa chọn cho vai Điệp viên 007 (Ảnh: Amazon MGM Studios)

Robert Pattinson tiếp nhận vai diễn Điệp viên 007 sau khi Daniel Craig kết thúc 5 phần phim trong vai nhân vật này, bắt đầu từ năm 2006 với "Casino Royale". Lần cuối cùng Daniel Craig thủ vai James Bond là trong "No Time to Die" năm 2021, kết thúc bằng việc Bond hy sinh bản thân để cứu thế giới khỏi một tổ chức khủng bố toàn cầu bí mật.

Từ góc nhìn của Amazon MGM, không khó để hiểu tại sao Robert Pattinson lại là sự lựa chọn hiển nhiên. Anh gần như chắc chắn là ngôi sao điện ảnh được săn đón nhất năm 2026 và có những kỷ lục doanh thu phòng vé để chứng minh điều đó. Nam diễn viên cũng thành công khi vào vai phản diện trong bom tấn hơn 1,8 tỷ USD - "The Odyssey".

Sự nghiệp của Pattinson cho thấy anh không đơn thuần là một ngôi sao bước ra từ phim thương mại. Sau thành công của "Twilight", nam diễn viên chủ động tìm kiếm những vai diễn gai góc trong "Good Time", "The Lighthouse", "Tenet" và "Mickey 17". Đặc biệt, màn hóa thân thành Batman giúp anh chứng minh khả năng gánh vác một biểu tượng văn hóa đại chúng mà vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

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