Sau phim trăm tỷ, Tuấn Trần tái hợp Jung Il Woo, Mo Hong Jin trong dự án điện ảnh Việt - Hàn GĐXH - Sau thành công của "Mang mẹ đi bỏ", đạo diễn Mo Hong Jin, Tuấn Trần và tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo tiếp tục hợp tác trong dự án điện ảnh "On my way home". Phim vừa chính thức làm lễ cúng máy ngày 2/10, đánh dấu màn tái hợp của bộ ba từng tạo dấu ấn tại phòng vé Việt.

Mới đây, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát bất ngờ đến rạp xem "Ngày con còn mẹ" để ủng hộ đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng dàn diễn viên: Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô... Khi suất chiếu kết thúc, Tuấn Trần và Võ Tấn Phát được mời lên sân khấu chào hỏi và trò chuyện cùng ê-kíp.

Đáng chú ý, trong phần giao lưu, Tuấn Trần bất ngờ hỏi: "Cái kết của Lai và Mây như thế nào ạ?" - Đây là hai nhân vật do Ma Ran Đô và Phương Anh Đào đảm nhận. Trong phim, Lai và Mây đã tính đến chuyện cưới xin thì Mây phát hiện bạn trai ngoại tình. Cô quyết định chia tay. Về sau, Lai vẫn đồng ý giả làm người yêu của Mây, cùng cô về thăm mẹ Tím (Hồng Đào) để bà yên lòng. Phim khép lại mà chưa cho biết sau chuyến đi ấy, cả hai có quay về bên nhau hay không.

Cái kết bỏ ngỏ khiến người xem có lý do để hỏi thêm. Riêng với những khán giả từng yêu thích cặp đôi Tuấn Trần và Phương Anh Đào trong phim "Mai", việc anh hỏi về chuyện tình của Mây lại gợi một liên tưởng khác. Trên mạng xã hội, một số người trêu nam diễn viên "ghen" với tình màn ảnh của đồng nghiệp.

Tuấn Trần đi xem phim ủng hộ Phương Anh Đào và "mẹ" Hồng Đào càng khiến fan thích thú đồn đoán "phim giả tình thật".

Trong "Mai" của đạo diễn Trấn Thành, Phương Anh Đào là nữ chính Mai, còn Tuấn Trần đóng Dương "Sâu" - người đem lòng yêu cô. Chuyện tình nhiều trắc trở của hai nhân vật khiến khán giả tiếp tục ghép đôi họ sau khi phim rời rạp. Những lần xuất hiện cùng nhau và lời khen dành cho đối phương cũng được người hâm mộ chú ý. Đến đầu năm 2026, cả hai gặp lại khán giả trong "Báu vật trời cho".

Khi được hỏi về mối quan hệ ngoài đời, Phương Anh Đào từng cho biết cô và Tuấn Trần là bạn thân. Nam diễn viên cũng gọi cả hai là "đôi bạn thân cùng tiến" và nói anh muốn tiếp tục làm việc với cô vì sự ăn ý khi diễn chung. Đến nay, cả hai chưa từng lên tiếng về những tin đồn này.

Trước đó, Tuấn Trần từng nói về chuyện riêng trong cuộc phỏng vấn với Gia đình & Xã hội dịp ra mắt phim "Hộ linh tráng sĩ" hồi tháng 8. Khi được hỏi có đặt ra tiêu chí về người mình muốn tìm hiểu hay không, anh cho biết mình thường để tình cảm đến tự nhiên.

"Tôi không đặt ra một mẫu người cụ thể. Tôi tin rằng ở mỗi thời điểm, mình sẽ biết mình cần điều gì, rồi cứ để mọi chuyện đến tự nhiên", anh nói.

Diễn viên Tuấn Trần.

Tuấn Trần kể anh chưa từng hình dung người ấy phải có vóc dáng thế nào, nụ cười ra sao, mắt một mí hay hai mí. Điều anh để ý là bản thân cảm thấy thế nào khi ở cạnh họ. "Khi ở bên người đó, tôi có thấy thoải mái không? Tôi có cảm giác được chữa lành, được sống thật với mình không? Đó mới là những điều tôi quan tâm", nam diễn viên chia sẻ.

Khi phóng viên hỏi những người anh từng thích có điểm gì chung, Tuấn Trần thẳng thắn đáp: "Không, mỗi người một vẻ, chẳng giống nhau chút nào". Với câu hỏi về trạng thái tình cảm tại thời điểm đó, anh trả lời: "Hiện tại tôi đang độc thân".

Tuấn Trần sinh năm 1992, được khán giả chú ý sau vai Quắn trong "Bố già" của Trấn Thành ra mắt năm 2021. Anh được gọi là "diễn viên nghìn tỷ" vì tổng doanh thu các phim anh tham gia đã vượt 1.000 tỷ đồng. Từ năm 2024, anh có bốn phim liên tiếp vượt 100 tỷ đồng: Mai, Làm giàu với ma, Mang mẹ đi bỏ, Báu vật trời cho.

Chuỗi thành tích này dừng lại ở "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", phim cổ trang ra rạp ngày 28/8. Tính đến ngày 9/9, phim thu khoảng 34,6 tỷ đồng, trong khi ê-kíp cho biết cần khoảng 180 tỷ đồng để hòa vốn.