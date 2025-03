Hoa hậu Ý Nhi thi Miss World: 'Gia đình và bạn trai ủng hộ vô điều kiện'

Ý Nhi gây chú ý khi đưa 'đối thủ' tại Miss World khám phá Sài Gòn GĐXH - Ý Nhi có dịp đưa Amy Scott - Miss World Scotland 2024 dạo khắp Sài Gòn khi người đẹp này tới Việt Nam.

- Bạn học được gì từ siêu mẫu Minh Tú trong quá trình tập luyện thi Miss World?

Những buổi tập catwalk đầu tiên là thử thách với tôi vì cơ thể chưa dẻo dai, linh hoạt. Ban đầu, tôi catwalk chưa vững, chưa thể hiện tốt thần thái. Chị Minh Tú luôn ở bên, nhẹ nhàng hướng dẫn tỉ mỉ để tôi hiểu rõ tiêu chí cuộc thi và từng phần trình diễn.

Sau các buổi tập, tôi thường trò chuyện, tâm sự với chị nhiều hơn, nhờ đó cả hai làm việc hiệu quả hơn. Không chỉ học hỏi kỹ năng catwalk, tôi còn rèn luyện ứng xử, giữ bản lĩnh trước khó khăn và nhiều điều khác.

- Kế hoạch tập nhảy cho phần Dances of the World có gì đặc biệt? Bạn tự tin nhất phần thi phụ nào?

Trong phần Dances of the World , tôi và biên đạo Khoa Nguyễn muốn mang đến tiết mục ấn tượng, nhiều cảm xúc. Anh Khoa muốn bài nhảy lần này khác biệt so với các đại diện trước, mạnh mẽ và mang tinh thần dân tộc đặc trưng, rõ nét hơn.

Tôi không phải vũ công chuyên nghiệp nên gặp nhiều khó khăn nên ban đầu tay chân chưa uyển chuyển, thể trạng chưa đáp ứng được động tác dứt khoát, mạnh mẽ. Tôi lo lắng nhưng khi nhận ra thiếu sót. Tôi tự thúc đẩy bản thân như chủ động tập gym để cải thiện thể lực. May mắn có anh Khoa luôn động viên, hướng dẫn.

Tôi tự tin nhất với phần Top Model vì đã được đào tạo cùng chị Minh Tú và Tuyết Như. Đại diện Việt Nam trước đây đều có thành tích tốt ở phần thi này, hy vọng tôi có thể giữ chuỗi và mang về thành tích tốt nhất.

Hoa hậu Ý Nhi có dịp gặp gỡ Amy Scott - Miss World Scotland 2024 khi cô có chuyến du lịch tại Việt Nam mới đây.

- Huỳnh Trần Ý Nhi duy trì chế độ ăn uống, tập luyện thế nào để giữ số đo 79-59-89cm?

Hiện tại, số đo của tôi có chút thay đổi. Tôi không quá khắt khe trong ăn uống vì tạng người khó tăng cân, việc duy trì vóc dáng khá nhẹ nhàng. Thay vì ép cân, tôi tập trung rèn luyện thể lực để có thể trạng ổn định, bền bỉ, duy trì năng lượng cho hành trình Miss World kéo dài hơn 3 tuần.

- Bạn có kỷ niệm đáng nhớ nào khi đi trao tủ sách ở vùng cao?

Chuyến đi trao tủ sách Heart to head đầu tiên tại trường tiểu học Măng Priu (Nam Trà My, Quảng Nam) là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Tôi đến khảo sát trường cần sửa chữa gì, rồi trở lại khi khánh thành. Cả hai lần trời đều mưa, đường đi sình lầy, nhiều sỏi đá, nước chảy xiết khiến việc di chuyển khó khăn.

Lần đầu, tôi đến bằng xe máy, có đoạn sình bùn ngập hơn nửa bánh xe, cả đoàn phải xuống dắt xe và đi bộ, rất nguy hiểm. Lần thứ hai, tôi may mắn có bác tài giàu kinh nghiệm chở đoàn và quà bằng ô tô bán tải. Tôi ngồi phía sau giữ quà, một tay bám xe, tay kia giữ chặt phần quà vì trời mưa lớn. Trời mưa lớn khiến tầm nhìn của bác tài bị hạn chế. Xe bất ngờ sập hố, cả đoàn ngồi sau bị mất đà và hất lên, tôi sợ có thể rơi khỏi xe. May mắn, cả đoàn đến nơi an toàn, trao quà tận tay học sinh.

Ý Nhi trao tặng sách cho học sinh.

- Bạn học được gì từ Mai Phương và các đàn chị để thi đấu Miss World tới? Bạn có áp lực về thành tích?

Các chị rất kiên cường, mạnh mẽ và nỗ lực không ngừng. Những lời khuyên quý báu giúp tôi trau dồi kỹ năng trình diễn, cách thể hiện bản thân chân thành mà còn giữ gìn sức khỏe, quản lý cảm xúc, duy trì tinh thần tích cực, giúp tôi vững vàng.

Thành tích của các đại diện Việt Nam trước đây không phải là áp lực mà là động lực để tôi học hỏi, nỗ lực và phấn đấu.

- Trải nghiệm du học tại Australia đã thay đổi bạn thế nào trong cách sống và suy nghĩ?

Australia là nơi đầu tiên tôi đến để học tập, tự mình làm mọi thứ. Ở một môi trường xa lạ, khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tôi học cách thích nghi, trưởng thành, độc lập hơn và biết nỗ lực để chinh phục mục tiêu. Chỉ sau 1 tháng, tôi tìm được công việc làm thêm bán giày. Trải nghiệm này mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá, giúp tôi thay đổi cả trong suy nghĩ lẫn cách sống, học hỏi nhiều từ đồng nghiệp, hoàn thiện bản thân.

- Bạn trai và gia đình đã ở bên, động viên bạn thế nào khi thi Miss World? Bạn cân bằng chuyện học, tình cảm và sự nghiệp ra sao?

Gia đình và bạn trai luôn là hậu phương vững chắc, ủng hộ tôi vô điều kiện. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi luôn nhớ rằng phía sau mình là tình yêu thương và sự cổ vũ. Việc của tôi là nỗ lực hết mình để tỏa sáng, trở thành niềm tự hào cho mọi người.

Tôi đặt ưu tiên rõ ràng cho từng giai đoạn. Khi học ở Australia, tôi tập trung hoàn toàn vào việc học. Những kỳ nghỉ, tôi trở về Việt Nam tham gia các hoạt động, sự kiện và công việc thiện nguyện. Đôi khi có căng thẳng nhưng tôi luôn cố gắng giữ tinh thần tích cực.