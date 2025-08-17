Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao? GĐXH - MC Thảo Vân là người dẫn chương trình duyên dáng của series "Táo quân" - món ăn tinh thần dịp Tết nguyên đán bao năm của người Việt. Cách đây 11 năm, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ MC mắc bệnh teo thùy não, chị gọi vui là bệnh "già sớm", hiện tại, sức khỏe chị ra sao?

Lan Phương ly hôn chồng Tây và gặp biến cố lớn về sức khỏe do bệnh trầm cảm

Lan Phương những năm gần đây được khán giả yêu mến qua các phim phát sóng giờ vàng: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình... Trước những phim này, nữ diễn viên đã tham gia hàng trăm bộ phim, kịch và mỗi vai diễn cô đều để lại cho khán giả những nét riêng. Đặc biệt, cô nổi tiếng với vai chính trong phim truyền hình: Cô gái xấu xí, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Tháng năm rực rỡ...

Lan Phương công bố ly thân và đang làm thủ tục ly hôn chồng Tây vào tháng 7/2025.

Thành công trong sự nghiệp nhưng Lan Phương lại lận đận về hôn nhân, thời gian qua cô gây chú ý với khán giả khi công khai ly thân chồng Tây. Tối 24/7, trên trang cá nhân viết về góc khuất hôn nhân của mình, Lan Phương cho biết: "Có những vết thương nhìn thấy được - sẽ có người đến giúp băng bó. Nhưng có những vết thương nằm sâu bên trong, kéo dài nhiều năm, âm thầm chịu đựng - chẳng ai thấy được ngoài chính mình. Nên thật khó để chia sẻ hay nhận được sự giúp đỡ phù hợp. Nhưng tôi vẫn ở đây, cố gắng mỗi ngày, vì chính mình, vì các con".

Lan Phương cuối cùng thông báo cô và chồng đã "chính thức ly thân". Dòng chia sẻ của Lan Phương nhận về rất nhiều sự đồng cảm, động viên và cũng có phần tiếc nuối của người hâm mộ.

Hình ảnh Lan Phương kiệt sức phải nhập viện.

Những tưởng đó là câu chuyện buồn cuối cùng về hôn nhân của Lan Phương nhưng thực tế đằng sau đó, cô phải chịu rất nhiều tổn thương về tinh thần. Lan Phương mới đây đã tâm sự cô mắc bệnh trầm cảm đến mức kiệt quệ về sức khỏe.

Lan Phương viết trên trang cá nhân vào tối 15/8: "Cách đây 2 tuần, Phương từng chia sẻ một story về tình trạng sức khỏe của mình khi đến tòa án: "Cơ thể ơi đừng đau nhức, đừng buồn nôn, đừng mệt mỏi nữa nhé".

Không chỉ có ngày hôm đó đâu, nhiều năm qua, Phương từng bị rất nhiều vấn đề về thể chất, nhiều nhất là từ đầu năm nay như: đau bụng, buồn nôn, nôn liên tục, huyết áp tụt, lạnh cóng người, áp lực máu lên não thấp, choáng váng khi thay đổi tư thế, đau nhức toàn thân, cơ vai căng cứng, đau đầu, cường giáp… Ngoài ra khi quá căng thẳng - khả năng suy nghĩ còn bị bào mòn, không còn động lực, cảm thấy bế tắc, tuyệt vọng, trống rỗng, kiệt quệ…". Kèm theo dòng chia sẻ là cảnh Lan Phương phải nhập viện cấp cứu về vấn đề sức khỏe. Những chia sẻ của Lan Phương ngay lập tức nhận được sự đồng cảm, lẫn quan tâm từ khán giả.

Lan Phương tự mình vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Lan Phương thẳng thắn chia sẻ sự nguy hiểm trong căn bệnh của mình có nghĩa là cô đã "bước ra" được vùng tâm lý nguy hiểm. Nữ diễn viên đã được thăm khám và tư vấn, chăm sóc từ các y bác sĩ. Và từ bản thân mình, Lan Phương rút ra 6 bước để vượt qua căn bệnh tâm lý gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng.

Lan Phương phải tự chữa bệnh cho bản thân bằng cách tìm đến bác sĩ và tập luyện thể thao, ăn uống khoa học.

1. Nhận ra - gọi được tên vấn đề

Lan Phương chia sẻ cô vô tình đọc được bài về nạn nhân của thao túng tâm lý hay gọi là bạo hành tâm lý và cô tìm hiểu về tình trạng này. "Và thế là bộ não của tôi bắt đầu chạy, sắc bén hơn, nhớ lại, kết nối các dữ liệu. Các mảnh ghép trong quá khứ nhanh chóng được đặt đúng chỗ để tạo ra bức tranh hoàn chỉnh về cả cuộc đời tôi. Hôm đó cũng là ngày tôi kiệt sức, đau nhức và nằm cả ngày trên giường, chỉ có chị giúp việc thấy mà thôi".

Khi nhận ra rồi thì Lan Phương đã thấu hiểu, thậm chí là đau đớn vì "bản chất việc đó phức tạp và đi ngược lại rất nhiều giá trị tôi đang từng tin tưởng suốt cuộc đời".

2. Tiếp tục tập luyện và ăn uống khoa học

Lan Phương vượt qua bệnh trầm cảm bằng cách cô tập luyện thể dục và ăn uống khoa học. Theo nữ diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" chia sẻ, bản thân tìm đến pilates, gym và chạy bộ. Về ăn uống, cô chọn cách ăn nhiều rau xanh, ăn đạm để cân bằng dinh dưỡng. Nhờ vậy sức khỏe của Lan Phương cải thiện rõ ràng.

3. Tìm kiếm sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý

Lan Phương cho biết cô đã đi gặp 3 nhà trị liệu tâm lý, vì đã tự hiểu khá rõ vấn đề của mình nên mỗi người, nữ diễn viên gặp một buổi thôi nhưng cũng đều rút ra một điều quan trọng cho chính mình khi tự chữa lành.

Con cái cũng là động lực giúp cô khỏe mạnh hơn.

Trên đây là 3 bước quan trọng trong quá trình chữa bệnh trầm cảm của cô. Ngoài ra, Lan Phương còn tiết lộ thêm 3 bước nữa đó là: Mở rộng vòng tròn chia sẻ, đọc sách và tự cân bằng tinh thần bằng việc tập trung vào hiện tại như con cái, công việc, lòng tốt của những người xung quanh.

Ảnh: FBNV