'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau
GĐXH - Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu hiếm khi đứng chung sân khấu nhưng mỗi lần đều thoải mái tương tác trước ống kính giữa nghi vấn tình cảm.
Hồi tháng 3, nam rapper 36 tuổi đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh tuổi ra mắt phim tài liệu "Chúng ta là người Việt Nam". Cặp sao thu hút ống kính khi ôm nhau trên thảm đỏ. Sau đó Đen Vâu vào rạp, ngồi hàng ghế cuối thưởng thức phim tài liệu do êkíp Hoàng Thùy Linh sản xuất.
Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh chụp ảnh thân thiết trong hậu trường. Đây là lần đầu họ cùng xuất hiện sau tin đồn đã về chung nhà và có con vào tháng 8 năm ngoái.
Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu trở nên thân thiết hơn sau MV "Gieo quẻ". Tháng 8/2024, trên mạng xã hội rộ tin đồn Hoàng Thùy Linh sinh đôi, tổ chức lễ ăn hỏi và được bắt gặp về cùng nhà với Đen Vâu. Tuy nhiên, mẹ cô nói "không nắm được thông tin". Hai nghệ sĩ cũng giữ im lặng, không phản hồi bất kỳ ồn ào nào về mình.
Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện trên sân khấu V concert.
