'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau

Sáng 15/8, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh được cho là ghi lại cuộc sống riêng tư của họ lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, cặp sao bị nghi đã về chung nhà và có hai con song sinh. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ từ chối bình luận về thông tin này.