'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau

Thứ bảy, 16:25 16/08/2025 | Giải trí
GĐXH - Hoàng Thùy Linh và rapper Đen Vâu hiếm khi đứng chung sân khấu nhưng mỗi lần đều thoải mái tương tác trước ống kính giữa nghi vấn tình cảm.

Bất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen VâuBất ngờ với dòng bình luận của Hoàng Thùy Linh liên quan đến Đen Vâu

GĐXH - Hoàng Thùy Linh thừa nhận là "Đồng âm" của Đen khiến fan cặp đôi thích thú.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 2.

Sáng 15/8, Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh được cho là ghi lại cuộc sống riêng tư của họ lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, cặp sao bị nghi đã về chung nhà và có hai con song sinh. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ từ chối bình luận về thông tin này.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 3.

Mới đây nhất khi Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh công khai sánh đôi là trên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam tối 9/8. Cả hai nhìn nhau say đắm trước hàng chục nghìn khán giả và cùng hoà giọng ca khúc "Vị nhà".

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 4.

Thậm chí, sau đó, trên Đen Vâu FC còn vui vẻ chia sẻ khoảnh khắc chung khung hình của cặp đôi kèm trạng thái hài hước "mời cả nhà Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh vào chụp hình".

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 5.
'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 6.

Hồi tháng 3, nam rapper 36 tuổi đến chúc mừng Hoàng Thùy Linh tuổi ra mắt phim tài liệu "Chúng ta là người Việt Nam". Cặp sao thu hút ống kính khi ôm nhau trên thảm đỏ. Sau đó Đen Vâu vào rạp, ngồi hàng ghế cuối thưởng thức phim tài liệu do êkíp Hoàng Thùy Linh sản xuất.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 7.

Khoảnh khắc Đen Vâu chăm chú nhìn Hoàng Thùy Linh được ống kính ghi lại.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 8.

Tối 31/12/2024, họ diễn chung trong đêm nhạc countdown mừng năm mới tại TP HCM.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 9.

Khoảnh khắc "tình bể bình" của cặp đôi trên sân khấu Vietnamese Concert của Hoàng Thùy Linh.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 10.
'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 11.

Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh chụp ảnh thân thiết trong hậu trường. Đây là lần đầu họ cùng xuất hiện sau tin đồn đã về chung nhà và có con vào tháng 8 năm ngoái.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 12.

Hậu trường MV "Miền đất hứa" của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu hồi năm 2023. Bài hát mang nhiều ca từ gợi nhắc đến niềm hạnh phúc trong tình yêu đôi lứa, khi họ tìm được vùng trời bình yên cho riêng mình.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 13.
'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 14.

Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu trở nên thân thiết hơn sau MV "Gieo quẻ". Tháng 8/2024, trên mạng xã hội rộ tin đồn Hoàng Thùy Linh sinh đôi, tổ chức lễ ăn hỏi và được bắt gặp về cùng nhà với Đen Vâu. Tuy nhiên, mẹ cô nói "không nắm được thông tin". Hai nghệ sĩ cũng giữ im lặng, không phản hồi bất kỳ ồn ào nào về mình.

'Soi' khoảnh khắc hiếm hoi Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu bên nhau- Ảnh 15.

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện trên sân khấu V concert.

 

An Khánh
Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì bị xe tông

Thế giới showbiz - 3 giờ trước

Nữ diễn viên Nirawan Srisupan qua đời ở tuổi 35 sau nhiều ngày hôn mê vì tai nạn giao thông. Gia đình đưa thi thể về quê nhà để lo hậu sự.

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng Dương

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung có ca khúc mới và nghĩ ngay đến Tùng Dương

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - 'cha đẻ' hit 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' đã tiết lộ khi viết xong ca khúc 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai', anh đã nghĩ ngay đến Tùng Dương. Ngoài ra, ngay từ lời hát mở đầu của ca khúc, anh đã lấy câu chuyện gia đình để thổi hồn vào sáng tác.

Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu

Chủ công ty bị bắt, Oanh mất trắng vì chơi cổ phiếu

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 22 "Cầu vồng ở phía chân trời", Chủ công ty mà Oanh đầu tư cổ phiếu đã bị bắt khiến số cổ phiếu cô đang ôm hoàn toàn không còn giá trị.

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Cục trưởng Cục NTBD Xuân Bắc ái ngại vì món quà bất ngờ từ 2 con trai

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

NSND Xuân Bắc xúc động vì con trai tặng nhẫn sau chuyến du lịch tự túc đầu tiên nhưng cho biết khi đi họp toàn phải tháo ra vì bất tiện.

Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Chi Pu, Trúc Nhân, Bùi Công Nam… sẽ 'bùng nổ' trong concert Sao nhập ngũ

Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Chi Pu, Trúc Nhân, Bùi Công Nam… sẽ 'bùng nổ' trong concert Sao nhập ngũ

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ nhìn dàn ngôi sao hội tụ trong concert Sao nhập ngũ, khán giả sẽ hiểu lý do vì sao không nên bỏ lỡ concert này.

Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Nghệ sĩ Phước Sang nhập viện cấp cứu vì tái đột quỵ

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

GĐXH - Thông tin đạo diễn Phước Sang nhập viện cấp cứu ngày 15/8 vì đột quỵ tái phát khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng.

MC đặc biệt nhất VTV làm việc 22 tiếng liên tục vẫn hạnh phúc

MC đặc biệt nhất VTV làm việc 22 tiếng liên tục vẫn hạnh phúc

Giải trí - 12 giờ trước

MC khiếm thị Lê Hương Giang chia sẻ về công việc nhà tâm lý lâm sàng, dự án "Góc tâm lý mầm hạnh phúc" miễn phí và ước mơ xây dựng xã hội bình đẳng cho người khuyết tật.

Vừa sinh con, Ngô Thanh Vân đã làm một việc đầy ý nghĩa, ai nghe cũng ngưỡng mộ

Vừa sinh con, Ngô Thanh Vân đã làm một việc đầy ý nghĩa, ai nghe cũng ngưỡng mộ

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, “đả nữ” màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân chia sẻ câu chuyện: Cô đã quyết định lưu trữ tế bào gốc dây rốn của bé ngay sau khi sinh.

Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao?

Nữ MC duy nhất của 'Táo quân' sau 11 năm mắc bệnh 'già sớm', hiện có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - MC Thảo Vân là người dẫn chương trình duyên dáng của series "Táo quân" - món ăn tinh thần dịp Tết nguyên đán bao năm của người Việt. Cách đây 11 năm, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nữ MC mắc bệnh teo thùy não, chị gọi vui là bệnh "già sớm", hiện tại, sức khỏe chị ra sao?

Mẹ chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý với khoảnh khắc lần đầu gặp cháu nội

Mẹ chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý với khoảnh khắc lần đầu gặp cháu nội

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân tạo ra bất ngờ cho đại gia đình sau 3 ngày sinh con, phản ứng mẹ chồng đón cháu nội gây chú ý.

