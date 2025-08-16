Điểm mặt 4 hoa hậu đại diện Việt Nam tại các cuộc thi sắc đẹp

Đại diện Việt Nam tại Miss World

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Đại diện Việt Nam tại Miss World. Cô cao 1m86, sở hữu thần thái cuốn hút và vốn ngoại ngữ lưu loát.

Đại diện Việt Nam tại Miss International

Nguyễn Ngọc Kiều Duy - Đại diện Việt Nam tại Miss International. Người đẹp đến từ Đà Nẵng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch và sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình quốc tế.



Đại diện Việt Nam tại Miss Earth

Trịnh Mỹ Anh - Đại diện Việt Nam tại Miss Earth. Mỹ Anh mang theo thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, phù hợp với tinh thần của cuộc thi.



Đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo

Nguyễn Hoàng Phương Linh - gương mặt Đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo. Cô sở hữu phong cách hiện đại, thần thái tự tin và khả năng catwalk ấn tượng.



Sự xuất hiện đồng thời của Bảo Ngọc, Kiều Duy, Phương Linh và Mỹ Anh trên 4 sân khấu sắc đẹp hàng đầu thế giới không chỉ mang đến niềm tự hào cho fan sắc đẹp mà còn khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam. Đây là lần hiếm hoi nhan sắc Việt cùng lúc hội tụ đủ bốn đại diện ở bốn đấu trường lớn, mở ra kỳ vọng về sự bứt phá mạnh mẽ. Năm 2026 hứa hẹn là mùa “bội thu” thành tích, khi mỗi đại diện đều có thế mạnh riêng, cá tính nổi bật và tinh thần quyết tâm chinh phục đỉnh cao, lan tỏa vẻ đẹp trí tuệ - bản lĩnh - lòng nhân ái của phụ nữ Việt đến bạn bè quốc tế.