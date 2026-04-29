Hỏa hoạn rạng sáng thiêu rụi 2 ki-ốt ở Hà Tĩnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Rạng sáng 29/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại hai ki-ốt hàng tạp hóa thuộc khu vực chợ Hà Tân.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh:TL.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Hương Sơn điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Đến 6h15 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Dù không có thương vong về người, nhưng vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản giá trị của người dân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.