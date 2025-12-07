Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ
GĐXH - Đinh Ngọc Diệp nức tiếng khán giả phía Nam với danh xưng "Hoa khôi Tây Đô" vào năm 2004, sau hơn 2 thập kỷ giành vương miện, người đẹp có cuộc sống viên mãn bên đạo diễn Victor Vũ.
Ngoài có một sự nghiệp ổn định, một gia đình hạnh phúc sau biến cố sức khỏe của chồng, Đinh Ngọc Diệp còn luôn ý thức chăm sóc bản thân để sắc vóc luôn trẻ đẹp dù đã ngoài 40 tuổi.
Ảnh: FBNV
Huyền Lizzie chia sẻ điều đặc biệt khi chọn 'Cách em 1 milimet', luôn mong con trai thấu hiểu nghề diễnGiải trí - 17 phút trước
GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie lần đầu vào vai người mẹ đã nhận "mưa" lời khen của khán giả qua bộ phim "Cách em 1 milimet".
Bật mí bất ngờ về hình ảnh trong lễ cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh NguyễnThế giới showbiz - 1 giờ trước
GĐXH - Đám cưới Tiên Nguyễn - con gái tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã diễn ra tại biệt thự gia đình ở TPHCM với dàn sính lễ cực khủng, Rolls-Royce và hàng dài xe sang bạc tỷ nối đuôi rước dâu.
Thí sinh kiệt sức, phải thở oxy trong chương trình 'Tân binh toàn năng'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 10 "Tân binh toàn năng", khán giả bất ngờ khi phải chia tay với 2 thí sinh từng được đánh giá cao.
3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - 3 người đẹp Hưng Yên tại Miss World Vietnam 2025: Bùi Thu Thủy, Đỗ Thùy Linh và Trần Linh Mai đều mang trong mình khát vọng tỏa sáng và truyền cảm hứng đến mọi người.
‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?Thế giới showbiz - 7 giờ trước
GĐXH - Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào. Điều đặc biệt chiếc túi cô cầm phom dáng hình quả trứng được công chúng chú ý.
Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MCGiải trí - 12 giờ trước
Ở tuổi 30, nàng hậu Việt này khiến khán giả ngưỡng mộ bởi con đường học vấn rực rỡ cùng hôn nhân viên mãn.
Nam thần màn ảnh thập niên 90 ở tuổi trung niên vẫn độc thân, chờ đợi ngày tìm được cô dâu đúng ýGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Lý Hùng là nam thần một thời của màn ảnh Việt những năm của thập niên 90, hiện tại đã ở tuổi U60, anh vẫn chờ một cô dâu đúng ý.
Nghệ sĩ Thanh Hằng tuổi 63 độc thân sau 2 lần đổ vỡ, tiết lộ sức khỏe sau ca mổCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Nghệ sĩ Thanh Hằng nói sự nghiệp chị may mắn nhưng cuộc sống nhiều thác ghềnh. Qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ an phận làm nghề và không còn nặng lòng chuyện được - mất ở đời.
Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viênThế giới showbiz - 23 giờ trước
Được mệnh danh là "nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", nữ diễn viên này từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ.
Tài tử Lý Hùng tiết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tái xuất điện ảnhGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Lý Hùng - tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ, anh bất ngờ trở lại phim ảnh và tiết lộ mức cát-xê thời hoàng kim.
Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảmXem - nghe - đọc
GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.