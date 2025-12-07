Mới nhất
Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ

Chủ nhật, 19:00 07/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Đinh Ngọc Diệp nức tiếng khán giả phía Nam với danh xưng "Hoa khôi Tây Đô" vào năm 2004, sau hơn 2 thập kỷ giành vương miện, người đẹp có cuộc sống viên mãn bên đạo diễn Victor Vũ.

Đinh Ngọc Diệp: "Anh Victor dễ mất bình tĩnh khi các con gặp vấn đề"Đinh Ngọc Diệp: 'Anh Victor dễ mất bình tĩnh khi các con gặp vấn đề'

Diễn viên - nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp nhận xét ông xã - đạo diễn Victor Vũ - lo lắng cho con nhiều hơn cô, dễ mất bình tĩnh dù các con chỉ gặp chút vấn đề nhỏ.

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ - Ảnh 2.

Đinh Ngọc Diệp của những năm 2000 - 2010 là gương mặt nổi bật trong làng phim phía Nam. Cô lần đầu tiên được biết đến với tư cách là tác giả của phóng sự sáu kỳ mang tên "Thế giới Người mẫu" khi còn là thực tập viên tại tòa soạn báo Tuổi trẻ. Dù nêu lên những vấn đề gay gắt của giới người mẫu trong bài viết trên, nhưng cô sau đó đã xuất hiện với vai trò này kiêm dẫn chương trình cho "Thời Trang và Cuộc sống" của kênh HTV7. Đồng thời, giành được danh hiệu "Hoa khôi Tây Đô" năm 2004 và Giải thưởng Người mẫu Việt Nam năm 2006 cho hạng mục "Người mẫu được yêu thích trong năm".

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ - Ảnh 3.

Sau những thành công trong sự nghiệp thời trang, cô đã nhận được vai chính trong hai bộ phim truyền hình gồm: Anh chỉ có mình em (2006) của hãng Lasta và Hoa Dã Quỳ (2007) của hãng M&T Pictures. Ngoài sự nghiệp truyền hình, cô còn tham gia điện ảnh với bộ phim đoạt giải Khuyến khích Cánh Diều Vàng 2008 trong "Chuyện tình xa xứ" (2008). Chính bộ phim này, Đinh Ngọc Diệp đã bén duyên vị đạo diễn tài hoa của showbiz Việt, Victor Vũ. Đến năm 2011, cô đã tham gia tổng cộng bốn phim điện ảnh gồm: Bóng ma học đường, Cô dâu đại chiến, Lệnh xóa sổ và Giữa hai thế giới.

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ - Ảnh 4.

Thời gian gần đây, cô còn là gương mặt gây chú ý khi vào vai nữ chính trong phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" có doanh thu vượt ngưỡng 200 tỷ, trở thành phim Việt có doanh thu cao thứ 5 năm 2025 và còn nhân giải thưởng do ban giám khảo giành giải thưởng của Ban Giám khảo tại Liên hoan Phim Việt Nam 2025.

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ - Ảnh 5.

Không chỉ là một nhà báo, một MC, một diễn viên, Đinh Ngọc Diệp mới đây khiến khán giả gen Z phát sốt khi tham gia một chương trình do Trấn Thành dẫn sóng. Cách tương tác cùng khiếu ăn nói có duyên của Đinh Ngọc Diệp thuyết phục được người hâm mộ. Điều này cho thấy người đẹp không chỉ có nhan sắc mà còn là một nghệ sĩ có trí tuệ và nhiều hiểu biết.

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ - Ảnh 6.

Nói về vấn đề học thức, trước khi lấn sân vào showbiz, Đinh Ngọc Diệp từng đạt 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và 9,5 điểm lúc thi đại học. Nữ diễn viên là thủ khoa đầu vào khối D, trúng tuyển khoa Báo chí - Truyền thông của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM. Ngoài ngành Báo chí - Truyền thông thì Đinh Ngọc Diệp còn tốt nghiệp văn bằng 2 chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại ngôi trường này. Ngoài 2 tấm bằng đại học, Đinh Ngọc Diệp từng có thời gian du học ở nước ngoài. Cụ thể, Đinh Ngọc Diệp từng tiết lộ học Thạc sĩ ngành Truyền thông ở trường Đại học Stirling tại Anh.

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ - Ảnh 7.

Ngoài thành công trong sự nghiệp, Đinh Ngọc Diệp còn có hôn nhân hạnh phúc 9 năm bên đạo diễn Victor Vũ. Họ không chỉ là bạn đời mà còn là những cộng sự đồng hành trong công việc. Theo Đinh Ngọc Diệp chia sẻ cô đã có 6 bộ phim hợp tác cùng chồng. Nữ diễn viên cho biết bản thân luôn đứng sau hỗ trợ chồng nhưng mọi quyền quyết định cô đều tin tưởng anh. Trong công việc, Đinh Ngọc Diệp cảm thấy nể phục chồng. Cô kể với Gia đình và Xã hội "Tôi nể phục chồng. Anh là người dạy tôi từ những thứ nhỏ nhất trong khâu sản xuất như cách viết email, giao tiếp trên đoàn phim, sắp xếp giữa các tổ. Phim đầu tiên tôi chính thức giữ vai trò sản xuất là Người bất tử. Đôi khi, chúng tôi chỉ cần nói một, hai câu là đã hiểu ý nhau. Tôi để không gian cho chồng nuôi ý tưởng, sáng tạo. Còn tôi lên kế hoạch, dự trù ngân sách, phân bổ, xây dựng kế hoạch truyền thông. Trước khi quyết định, tôi đều tham khảo ý kiến của anh. Sự tôn trọng là yếu tố giúp chúng tôi làm việc lâu dài, ổn định".

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ - Ảnh 8.

Trong hôn nhân, suốt 9 năm nếu theo dõi trang cá nhân của Đinh Ngọc Diệp, khán giả sẽ nghĩ cô có cuộc sống êm đềm nhưng thực tế thì không phải vậy. Trong cuộc nói chuyện với báo chí nhân dịp ra mắt phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" tại Hà Nội, Đinh Ngọc Diệp cho biết cô đã trải qua biến cố sinh tử cùng chồng cách đây ít năm. "Anh Victor mắc bệnh tim, từng trải qua hai cuộc phẫu thuật lớn, cận kề cái chết. Lần đầu đưa anh vào viện cấp cứu, trên taxi, anh nắm tay vợ, rơi nước mắt và nói: "Anh còn nhiều thứ chưa làm được quá". Đến viện, anh đã đứt một vài mạch máu, phải đặt stent, mổ cấp cứu trong đêm. Giờ anh duy trì uống thuốc suốt đời. Mỗi khi anh đi khám, hai vợ chồng nắm tay nhau, cùng nghe bác sĩ dặn dò. Tôi là người lưu lại, kiểm tra thuốc men và chứng từ liên quan sức khỏe anh", cô kể.

Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ - Ảnh 9.

Sau biến cố sức khỏe ấy, vợ chồng đạo diễn Victor Vũ đều trân trọng cơ hội được sống, được cống hiến cho cuộc đời. Không chỉ Đinh Ngọc Diệp, Victor Vũ cũng luôn quan tâm sát sao với vợ, những lúc cô yếu đuối nhất, anh luôn ở bên chăm sóc chia sẻ. Vợ đi khám thai cũng đồng hành không thiếu buổi nào dù bận công việc. Hay khi vợ đi quay, Victor Vũ luôn nhắc vợ uống thuốc tăng cường sức khỏe để không đổ bệnh. Tình cảm của họ là từ 2 phía, chân thành yêu thương nhau.Nhờ tâm lý tình cảm nhẹ nhàng như vậy nên sau 9 năm Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp có cuộc sống hạnh phúc bên 2 con trai nhỏ.

Ngoài có một sự nghiệp ổn định, một gia đình hạnh phúc sau biến cố sức khỏe của chồng, Đinh Ngọc Diệp còn luôn ý thức chăm sóc bản thân để sắc vóc luôn trẻ đẹp dù đã ngoài 40 tuổi.

Ảnh: FBNV

