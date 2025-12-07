Hoa khôi Tây Đô sau 21 năm đăng quang có hạnh phúc viên mãn bên chồng - đạo diễn trăm tỷ

Ngoài thành công trong sự nghiệp, Đinh Ngọc Diệp còn có hôn nhân hạnh phúc 9 năm bên đạo diễn Victor Vũ. Họ không chỉ là bạn đời mà còn là những cộng sự đồng hành trong công việc. Theo Đinh Ngọc Diệp chia sẻ cô đã có 6 bộ phim hợp tác cùng chồng. Nữ diễn viên cho biết bản thân luôn đứng sau hỗ trợ chồng nhưng mọi quyền quyết định cô đều tin tưởng anh. Trong công việc, Đinh Ngọc Diệp cảm thấy nể phục chồng. Cô kể với Gia đình và Xã hội "Tôi nể phục chồng. Anh là người dạy tôi từ những thứ nhỏ nhất trong khâu sản xuất như cách viết email, giao tiếp trên đoàn phim, sắp xếp giữa các tổ. Phim đầu tiên tôi chính thức giữ vai trò sản xuất là Người bất tử. Đôi khi, chúng tôi chỉ cần nói một, hai câu là đã hiểu ý nhau. Tôi để không gian cho chồng nuôi ý tưởng, sáng tạo. Còn tôi lên kế hoạch, dự trù ngân sách, phân bổ, xây dựng kế hoạch truyền thông. Trước khi quyết định, tôi đều tham khảo ý kiến của anh. Sự tôn trọng là yếu tố giúp chúng tôi làm việc lâu dài, ổn định".