3 người đẹp quê Hưng Yên lọt top Miss World Vietnam 2025, là ai?
GĐXH - 3 người đẹp Hưng Yên tại Miss World Vietnam 2025: Bùi Thu Thủy, Đỗ Thùy Linh và Trần Linh Mai đều mang trong mình khát vọng tỏa sáng và truyền cảm hứng đến mọi người.
Bùi Thu Thủy (SN 2003)
Hồi giữa năm 2025, Thu Thủy còn gây chú ý khi lọt vào đến chung kết Miss Grand Vietnam. Năm 2023, cô giành ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Siêu mẫu Thể hình Việt Nam (Miss Fitness Supermodel Việt Nam, là đại diện Việt Nam tham dự Miss Tourism World 2024 (Hoa hậu Du lịch Thế giới 2024).
Cô cũng là gương mặt quen thuộc của các sàn diễn thời trang trong nước.
Đỗ Thùy Linh (SN 2003)
Sắc vóc đời thường của thí sinh Đỗ Thùy Linh.
Trần Linh Mai (SN 2004)
Khi biết đến Miss World Vietnam 2025, tinh thần “Beauty with a Purpose” đã truyền cho cô nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc tôi bước ra khỏi vùng an toàn để biến ước mơ thành hành động.
"Tôi mong muốn khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu văn hóa và giá trị truyền thống. Tôi tin rằng, bằng sự chân thành và nỗ lực, mình có thể lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng sống đẹp đến những người xung quanh", Linh Mai chia sẻ.
