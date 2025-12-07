Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC
Ở tuổi 30, nàng hậu Việt này khiến khán giả ngưỡng mộ bởi con đường học vấn rực rỡ cùng hôn nhân viên mãn.
Lê Âu Ngân Anh là nàng hậu thu hút được sự chú ý của khán giả bởi những thành tích học tập, bằng cấp đáng nể cùng tổ ấm hạnh phúc.
Học tiến sĩ ở tuổi 30
Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Thời điểm đoạt vương miện, cô từng vướng tranh cãi dữ dội vì ngoại hình. Năm 2018, Lê Âu Ngân Anh đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines và giành được danh hiệu Á hậu 4 cùng giải phụ "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất".
Sau thời gian miệt mài thi nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh bỗng rẽ hướng, không còn hoạt động showbiz thường xuyên mà chuyển sang lĩnh vực giáo dục. Những năm qua, cô miệt mài theo đuổi con đường tri thức, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện tại các sự kiện, sàn diễn thời trang.
Từ năm 2020, cô bắt đầu làm giảng viên một trường đại học nổi tiếng ở TP.HCM. Chỉ một thời gian sau, Lê Âu Ngân Anh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện ở ngôi trường này.
Trước khi bén duyên công việc giảng dạy, Lê Âu Ngân Anh từng có hành trình học tập ấn tượng. Năm 2019, cô tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Khách sạn tại Vatel International Business School, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý sự kiện quốc tế tại University of Salford (Anh quốc).
Hiện tại, cô đang tiếp tục phát triển theo hướng nghiên cứu, theo học Tiến sĩ Kinh tế - Quản trị tại Tomas Bata University (Cộng hòa Séc).
Tháng 10/2025, Lê Âu Ngân Anh được đảm nhận vai trò Phó Trưởng khoa Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Đại học Hoa Sen (HSU). Nàng hậu là một trong những nhân sự trẻ tuổi nhất nắm giữ cương vị này trong trường.
Với cô, đây không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là món quà tự thưởng cho hành trình nhiều năm nỗ lực bền bỉ trong môi trường giáo dục.
Hôn nhân viên mãn bên chồng MC
Bên cạnh sự nghiệp, Lê Âu Ngân Anh cũng được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Năm 2022, nàng hậu tổ chức đám cưới với ông xã Phan Tô Ny. Bạn đời lớn hơn cô 5 tuổi, là biên tập viên kiêm MC, công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV). Chuyện tình cảm của cặp đôi được gia đình ủng hộ.
Đến cuối năm 2023, vợ chồng Lê Âu Ngân Anh chào đón quý tử đầu lòng. Nhóc tì có tên thật là Phan Lê An Hy, gọi thân mật là Tino. Con trai của Lê Âu Ngân Anh được yêu mến bởi ngoại hình đáng yêu, làn da trắng trẻo và rất thông minh.
Từ khi đón thành viên mới, vợ chồng Lê Âu Ngân - Phan Tô Ny chăm cập nhật quá trình phát triển của con lên mạng xã hội. Nàng hậu cho biết con trai sẽ lớn rất nhanh nên vợ chồng cô thường xuyên chụp ảnh bé, lưu giữ từng khoảnh khắc chân thật, dễ thương nhất của con. Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được khen ngợi nuôi con khéo léo, khoa học.
Bên cạnh việc chăm con, Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny vẫn duy trì lịch trình làm việc như trước. Dù đi làm lại hậu sinh con khá sớm, song Hoa hậu Đại dương 2017 khẳng định cô không bị áp lực về tài chính.
Nam thần màn ảnh thập niên 90 ở tuổi trung niên vẫn độc thân, chờ đợi ngày tìm được cô dâu đúng ýGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Lý Hùng là nam thần một thời của màn ảnh Việt những năm của thập niên 90, hiện tại đã ở tuổi U60, anh vẫn chờ một cô dâu đúng ý.
Nghệ sĩ Thanh Hằng tuổi 63 độc thân sau 2 lần đổ vỡ, tiết lộ sức khỏe sau ca mổCâu chuyện văn hóa - 3 giờ trước
Nghệ sĩ Thanh Hằng nói sự nghiệp chị may mắn nhưng cuộc sống nhiều thác ghềnh. Qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ an phận làm nghề và không còn nặng lòng chuyện được - mất ở đời.
Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viênThế giới showbiz - 14 giờ trước
Được mệnh danh là "nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", nữ diễn viên này từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ.
Tài tử Lý Hùng liết lộ cát-xê 'khủng' thời đỉnh cao, tuổi U60 vẫn còn độc thân bất ngờ tài xuất điện ảnhGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Lý Hùng - tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ, anh bất ngờ trở lại phim ảnh và tiết lộ mức cát-xê thời hoàng kim.
Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tạiThế giới showbiz - 15 giờ trước
GĐXH - Hình ảnh chồng, con được Minh Hằng chia sẻ trong chuyến du lịch mới đây của cả gia đình.
80 cặp đôi cùng viết nên khoảnh khắc đẹp trong Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc 2025Câu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
GĐXH - Sáng 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc - Vietnam Happy Fest 2025.
Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn: Cây viết chính luận sắc bén về thời cuộcCâu chuyện văn hóa - 16 giờ trước
GĐXH - Hai cuốn sách "Tư duy đột phá" và "Vì sao yêu" của Đại tá, nhà báo Nguyễn Hòa Văn đã gửi gắm khát vọng đổi mới và lòng nhân ái trong thời điểm đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình nhiều thay đổi.
Khu nghỉ dưỡng đặc biệt, nơi Taylor Swift sẽ tổ chức đám cướiGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Theo Page Six, nữ ca sĩ 35 tuổi muốn tổ chức hôn lễ với Travis Kelce tại khu nghỉ dưỡng sang trọng Ocean House ở Watch Hill, Rhode Island.
Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà NộiGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Á hậu Hương Ly tổ chức lễ gia tiên tại Hà Nội với doanh nhân Tùng Anh. Bố mẹ chồng và cô dâu gây ấn tượng với sự trẻ trung trong ngày đặc biệt.
Đời buồn của nghệ sĩ Bình Tinh: Mất liên tiếp 4 người thân, gánh cả gia tộcGiải trí - 20 giờ trước
Bình Tinh hiện là một trong những nghệ sĩ cải lương tiêu biểu nhất thế hệ trẻ đương thời. Để đạt được vị trí này, chị đã trải qua một hành trình đầy chông gai, thăng trầm.
Bố mẹ chồng Á hậu Hương Ly gây chú ý trong lễ gia tiên tại Hà NộiGiải trí
GĐXH - Á hậu Hương Ly tổ chức lễ gia tiên tại Hà Nội với doanh nhân Tùng Anh. Bố mẹ chồng và cô dâu gây ấn tượng với sự trẻ trung trong ngày đặc biệt.