Cười ra nước mắt với món quà sinh nhật 'lạ đời' của ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn
GĐXH - Trong làng giải trí và thể thao Việt Nam, tình bạn giữa ca sĩ Hòa Minzy và cầu thủ bóng đá Văn Toàn luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự chân thành và không kém phần "lầy lội". Mới đây, nhân dịp sinh nhật của chàng tiền đạo quê Hải Dương, nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh đã kỳ công chuẩn bị một món quà mà theo cô là "chắc chắn Toàn sẽ rất thích", nhưng sự thật phía sau lại khiến khổ chủ chỉ biết “cười trừ”.
Trong đoạn video chúc mừng sinh nhật chàng cầu thủ bóng đá, ca sĩ Hòa Minzy mở đầu đầy trịnh trọng: "Tôi đã suy nghĩ mãi cả đêm qua xem phải tặng món quà gì cho Văn Toàn, vì sinh nhật Hòa, bạn ấy đã tặng quà rất lớn". Và đỉnh điểm của sự bất ngờ là khi nữ ca sĩ quê Bắc Ninh dõng dạc tuyên bố món quà lớn nhất mà cô dành cho anh chính là: "Trả nốt số nợ còn lại". Nữ ca sĩ còn cười khoái chí và khẳng định đây là điều mà chắc chắn Văn Toàn sẽ thích.
Trước màn tặng quà của bạn thân, Văn Toàn chỉ biết gượng cười và đáp lại: "Cái đấy là trách nhiệm chứ tự nhiên lại bảo là quà...". Màn đối thoại hài hước này ngay lập tức khiến fan phấn khích, nhiều người đùa rằng, Văn Toàn đúng là "chủ nợ khổ nhất thế giới" khi tiền của mình nhận lại mà vẫn phải coi đó là quà sinh nhật.
Tuy miệng thì trêu đùa nhưng nữ ca sĩ vẫn chứng minh mình là người bạn cực kỳ tâm lý. Nhớ lời hứa "mua balo Gucci thì cho nợ qua Tết", Hòa Minzy đã thực hiện đúng giao kèo khi tặng nam cầu thủ chiếc balo hàng hiệu đúng ý thích.
Chưa dừng lại ở đó, trong khung hình còn xuất hiện một chiếc bánh kem xinh xắn. Sự chuẩn bị chu đáo này cho thấy nữ ca sĩ cực kỳ trân trọng ngày vui của bạn mình.
Bên cạnh những món quà vật chất, Hòa Minzy không quên gửi gắm những lời chúc chân thành đến người bạn thân thiết: "Hy vọng Văn Toàn sớm bình phục chấn thương để nhanh chóng quay lại sân cỏ; Mong anh sớm tìm được "nửa kia" để fan không còn phải "đồn đoán" hay "gán ghép" lung tung nữa".
Ngay sau khi clip được đăng tải, dưới phần bình luận, khán giả đã để lại hàng loạt những lời trêu chọc dành cho "chủ nợ" Văn Toàn: "Chủ nợ khổ nhất thế giới, được trả nợ mà mặt không được vui cho lắm"; "Giữ mãi tình bạn thân thiết này nha hai em"; "Vay kiểu này thì cho vay cả đời cũng được anh Toàn nhỉ"; "Vừa có quà lại vừa trả hết nợ, bà Hòa tính ghê thật sự"; "Đúng là nhất Toàn rồi, có cô bạn thân vừa lầy vừa xịn"...
Kết thúc buổi tiệc, cả hai cùng hòa giọng trong ca khúc "Happy Birthday", khép lại một kỷ niệm sinh nhật ấm áp, khẳng định tình bạn bền chặt dù trải qua bao nhiêu tin đồn vây quanh.
Được biết, chiếc ba lô của Gucci mà ca sĩ Hòa Minzy tặng cầu thủ Văn Toàn có giá khoảng 2.600 USD (khoảng gần 70 triệu đồng). Đây là mẫu ba lô Natural GG Leather-trimmed Backpack có kiểu dáng thể thao khỏe khoắn, in họa tiết Monogram đặc trưng của Gucci. Trên nắp túi phối dây màu cam, tạo điểm nhấn giúp chiếc túi thêm nổi bật.
Là bạn thân nhiều năm, Hòa Minzy và Văn Toàn thường xuyên tặng nhau những món quà hàng hiệu đắt đỏ. Hồi sinh nhật năm ngoái, giọng ca Bắc Ninh từng khoe chiếc túi xách Chanel Flap Bag, giá bán khoảng 7.000 USD (gần 185 triệu đồng) là món quà đặc biệt từ "chủ nợ" Văn Toàn.
Vì sự thân thiết, cặp sao từng nhiều lần bị đồn hẹn hò, cho đến khi Hòa Minzy công khai bạn trai là một quân nhân. Nữ ca sĩ cho biết, Văn Toàn và bạn trai có mối quan hệ vui vẻ, thân thiết.
Hòa Minzy tên thật Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1995, quê Bắc Ninh. Cô từng đoạt giải quán quân Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có nhiều bản hit như: Rời bỏ, Không thể cùng nhau suốt kiếp, Bắc Bling, Nỗi đau giữa hòa bình...
