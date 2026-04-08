Hòa Minzy và những dòng tin nhắn 'mùi mẫn' gửi chồng quân nhân khiến netizen tan chảy

Hòa Minzy hé lộ khoảnh khắc chồng quân nhân ra mắt gia đình, nhắn gửi lời ý nghĩa: 'Tự hào khi được làm hậu phương của anh' GĐXH - Hòa Minzy đã kể lại ngày chồng quân nhân cùng họ hàng sang ra mắt với gia đình cô. Đây là một bước ngoặt ý nghĩa trong chuyện tình cảm của nữ ca sĩ.

Sự nũng nịu đầy nữ tính

Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, Hòa Minzy vẫn luôn dành thời gian để sưởi ấm mối quan hệ của mình. Qua những dòng bình luận, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy sự mong ngóng, chờ đợi của nữ ca sĩ dành cho người thương của mình. Lời nhắn nhủ: "Nhớ anh thế, mau được nghỉ phép nha" không chỉ đơn thuần là một câu nói, mà là tiếng lòng của một cô gái đang yêu, luôn khao khát những giây phút được ở bên cạnh người mình yêu thương.

Vốn nổi tiếng là một nghệ sĩ năng động và cá tính trên sân khấu, nhưng khi trở về với vai trò "em bé" của người chồng quân nhân, Hòa Minzy lại hiện lên với vẻ ngoài vô cùng dịu dàng và nũng nịu. Đáp lại lời khen ngợi của chồng, cô không ngần ngại gọi anh là "ông xã" một cách thân mật, tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp. Chính sự tương tác tự nhiên, không màu mè đã giúp khán giả thấy được một góc nhìn khác, gần gũi và đầy nữ tính của nữ ca sĩ.

Tin nhắn qua lại giữa Hòa Minzy và chồng quân nhân nhận được sự tương tác lớn từ người hâm mộ.

"Mưa lời khen" từ phía độc giả

Ngay sau khi những hình ảnh và dòng trạng thái này được đăng tải, bài viết đã nhanh chóng nhận được "bão" tương tác từ người hâm mộ. Rất nhiều bình luận tích cực đã được gửi đến cặp đôi:

"Công chúa của chú bộ đội xinh quá!"; "Xinh đẹp giống búp bê quá em ơi"; "Hòa Minzy vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, chúc hai bạn mãi hạnh phúc"; "Chú bộ đội chăm mát tay quá"; "Không phải đẹp mà gọi là đẹp nhất cấp vũ trụ"...