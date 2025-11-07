Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Ăn kiêng hoài mà không giảm cân: Hóa ra thủ phạm nằm ở chính thói quen mà ít ai ngờ đến

Thứ sáu, 10:50 07/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giảm cân không chỉ là chuyện nhịn ăn hay tập nặng. Nếu bạn đã thử đủ mọi chế độ ăn mà cân vẫn không xuống, có thể cơ thể đang phản kháng vì bạn bỏ qua những yếu tố quan trọng như giấc ngủ, căng thẳng hay nhịp sinh học.

Sai lầm phổ biến khiến ăn kiêng mãi vẫn không giảm cân

Nhiều người chăm chỉ ăn kiêng và tập luyện vẫn không thấy cân nặng nhúc nhích? Trong video này, chúng tôi sẽ tiết lộ lý do vì sao thiếu ngủ và stress kéo dài có thể phá hỏng mọi nỗ lực giảm cân khi hai hormone Ghrelin (kích thích đói) và Leptin (báo no) mất cân bằng.

Thiếu ngủ khiến ghrelin tăng, leptin giảm, dẫn tới cảm giác đói dai dẳng, chọn đồ ăn nhiều đường – chất béo và cơ thể chuyển sang chế độ "tiết kiệm năng lượng", hãm quá trình đốt calo. Đồng thời, stress mạn tính làm tăng cortisol — hormone gây tích mỡ bụng và phá hủy cơ bắp, khiến việc giảm cân càng trở nên gian nan. Hãy xem video để hiểu rõ hơn và tìm cách vượt qua "vòng luẩn quẩn" này!

Theo Sức khoẻ và Đời sống

Top 10 rau không chứa tinh bột – ‘vũ khí’ giảm cân nhanh và lành mạnh cho bạnTop 10 rau không chứa tinh bột – ‘vũ khí’ giảm cân nhanh và lành mạnh cho bạn

GĐXH - Giảm cân không khó như bạn nghĩ – chỉ cần kết thân với 10 loại rau không chứa tinh bột, giúp no lâu, đốt mỡ nhanh và giữ vóc dáng ổn định.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể

Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể

12 loại rau củ “thần thánh” giúp giảm cân tự nhiên, ăn càng nhiều dáng càng thon

12 loại rau củ “thần thánh” giúp giảm cân tự nhiên, ăn càng nhiều dáng càng thon

Ăn chuối lúc nào tốt nhất để giảm cân, tăng cường năng lượng?

Ăn chuối lúc nào tốt nhất để giảm cân, tăng cường năng lượng?

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Giảm cân mãi không xuống? Đây là 4 thói quen đang 'ngáng đường' bạn

Phương pháp giảm cân theo nhóm máu: Người nhóm máu O nên ăn nhiều cá, nhóm máu B nên kiêng 4 loại thực phẩm này

Phương pháp giảm cân theo nhóm máu: Người nhóm máu O nên ăn nhiều cá, nhóm máu B nên kiêng 4 loại thực phẩm này

Cùng chuyên mục

Người đàn ông phát hiện ung thư từ 1 dấu hiệu về đêm

Người đàn ông phát hiện ung thư từ 1 dấu hiệu về đêm

Sống khỏe - 20 phút trước

Ông H. thường xuyên tiểu đêm, có thời điểm thức trắng để vào nhà vệ sinh. Khi đến khám, ông được bác sĩ chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt.

Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểm

Ho kéo dài, bé 14 tuổi ở TP.HCM đi khám bất ngờ phát hiện bệnh lý nguy hiểm

Bệnh thường gặp - 33 phút trước

GĐXH - Bé gái phát hiện u trung thất hiếm gặp có biểu hiện thường xuyên bị khó thở, đau ngực, ho kéo dài, nuốt vướng, đã điều trị nhiều nơi nhưng không hiệu quả.

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Y tế - 3 giờ trước

Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

Cách pha nước gừng uống vào buổi sáng tốt nhất: Giúp ổn định đường huyết, giảm đau nửa đầu và ngừa cảm lạnh hiệu quả

Cách pha nước gừng uống vào buổi sáng tốt nhất: Giúp ổn định đường huyết, giảm đau nửa đầu và ngừa cảm lạnh hiệu quả

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Uống một cốc nước gừng ấm giúp đánh thức hệ tiêu hóa, làm ấm bụng, tăng cường năng lượng và giảm đau hiệu quả...

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Kháng kháng sinh: 2 sai lầm 'chết người' về việc tự ý dùng thuốc và ca bệnh phải thở máy

Kháng kháng sinh: 2 sai lầm 'chết người' về việc tự ý dùng thuốc và ca bệnh phải thở máy

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Việc kháng kháng sinh kéo dài khiến điều trị khó khăn hơn, bác sĩ buộc phải dùng kháng sinh liều cao hoặc phối hợp nhiều loại thuốc... tiềm ẩn nguy cơ tác dụng phụ.

Cảnh báo thói quen buổi tối "tàn phá" tim mạch chẳng kém ăn nhiều thịt mỡ, tăng nguy cơ đột quỵ

Cảnh báo thói quen buổi tối "tàn phá" tim mạch chẳng kém ăn nhiều thịt mỡ, tăng nguy cơ đột quỵ

Sống khỏe - 18 giờ trước

Đây là thói quen phổ biến, nhiều người làm thường làm vào buổi tối nhưng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim mạch.

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Ung thư đại tràng ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng hoặc rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hóa thông thường khác.

1 món rau “nhớt như dầu” nhưng người Nhật lại thích vì giúp trẻ lâu và ngừa ung thư, ở Việt Nam chợ nào cũng có

1 món rau “nhớt như dầu” nhưng người Nhật lại thích vì giúp trẻ lâu và ngừa ung thư, ở Việt Nam chợ nào cũng có

Sống khỏe - 23 giờ trước

Trong mâm cơm Nhật luôn có một món rau "nhớt nhớt" tưởng chừng đơn sơ nhưng lại là "vũ khí bí mật" giúp họ duy trì làn da căng mịn, vóc dáng gọn gàng và phòng chống bệnh tật.

Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể

Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Giảm mỡ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với ăn kiêng hay tập luyện kiệt sức. Chìa khóa thật sự đôi khi nằm ngay trong chính bữa ăn mỗi ngày của bạn. Chỉ cần lựa chọn đúng những thực phẩm giúp cơ thể kích hoạt khả năng đốt cháy năng lượng, bạn hoàn toàn có thể giữ được vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh và tinh thần nhẹ nhõm hơn mỗi ngày.

Xem nhiều

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất

Cách uống nước chanh ấm vào buổi sáng giúp thải độc, giảm cân và làm đẹp da hiệu quả nhất

Sống khỏe

GĐXH - Một ly nước chanh ấm pha cùng mật ong uống vào buổi sáng là thói quen của nhiều người để cải thiện sức khỏe.

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh cảm cúm làm gì cho nhanh khỏi: 6 loại nước nên bổ sung thường xuyên để giảm ho, nghẹt mũi

Bệnh thường gặp
Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Người đàn ông phát hiện ung thư đại tràng từ dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn, rất nhiều người Việt đã bỏ qua

Bệnh thường gặp
Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể

Thực phẩm tự nhiên giúp kích hoạt khả năng 'đốt mỡ' của cơ thể

Sống khỏe
Cảnh báo thói quen buổi tối "tàn phá" tim mạch chẳng kém ăn nhiều thịt mỡ, tăng nguy cơ đột quỵ

Cảnh báo thói quen buổi tối "tàn phá" tim mạch chẳng kém ăn nhiều thịt mỡ, tăng nguy cơ đột quỵ

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top