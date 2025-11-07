Ăn kiêng hoài mà không giảm cân: Hóa ra thủ phạm nằm ở chính thói quen mà ít ai ngờ đến
GĐXH - Giảm cân không chỉ là chuyện nhịn ăn hay tập nặng. Nếu bạn đã thử đủ mọi chế độ ăn mà cân vẫn không xuống, có thể cơ thể đang phản kháng vì bạn bỏ qua những yếu tố quan trọng như giấc ngủ, căng thẳng hay nhịp sinh học.
Sai lầm phổ biến khiến ăn kiêng mãi vẫn không giảm cân
Nhiều người chăm chỉ ăn kiêng và tập luyện vẫn không thấy cân nặng nhúc nhích? Trong video này, chúng tôi sẽ tiết lộ lý do vì sao thiếu ngủ và stress kéo dài có thể phá hỏng mọi nỗ lực giảm cân khi hai hormone Ghrelin (kích thích đói) và Leptin (báo no) mất cân bằng.
Thiếu ngủ khiến ghrelin tăng, leptin giảm, dẫn tới cảm giác đói dai dẳng, chọn đồ ăn nhiều đường – chất béo và cơ thể chuyển sang chế độ "tiết kiệm năng lượng", hãm quá trình đốt calo. Đồng thời, stress mạn tính làm tăng cortisol — hormone gây tích mỡ bụng và phá hủy cơ bắp, khiến việc giảm cân càng trở nên gian nan. Hãy xem video để hiểu rõ hơn và tìm cách vượt qua "vòng luẩn quẩn" này!
Theo Sức khoẻ và Đời sống
