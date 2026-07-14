'Tổng tài' đến nhà tặng quà, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) phũ phàng đuổi về

Trong trích đoạn tập 26 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết mới và hấp dẫn. Sau chuyến công tác Đà Nẵng, Sơn (Đức Hiếu) lập tức tới nhà Diệu (Quỳnh Châu) để biếu quà cho bố của "crush".

Tuy nhiên, ông Đăng (NSƯT Chí Trung) không ưa gì Sơn, cho dù cậu đang là mẫu đàn ông hoàn hảo và có tình ý với Diệu. Ông đuổi thẳng mặt anh chàng: "Cậu về đi, đừng có léng phéng đến đây nữa".

Sơn mang quà đến biếu nhưng ông Đăng thẳng thừng từ chối. Ảnh VTV

Nhân lúc mấy anh em ở khu tập thể hẹn nhau ăn tối trên tầng thượng, Diệu rủ Sơn lên cùng. Mọi người trong khu dán mắt vào Sơn sau nhiều năm không gặp. Tài và Bằng hết lời khen Sơn đẹp trai, rồi lại trầm trồ về sự thành công của cậu em cùng khu tập thể.

"Anh tự hào cực kỳ luôn, bởi vì trong khu mình bước ra lại có một người thành công như em. Anh nói thật, bọn anh cực kỳ tự hào về em!", Tài khen ngợi Sơn.

Bằng tiếp lời bạn thân: "Em ấy sinh ra phải đi lùi lại đến vạch đích. Con của tiến sĩ, nền tảng học thức đầy đủ". Trong khi đó, Sinh nhắc lại chuyện ngày xưa: "Hồi nhỏ, bọn anh hay trêu em là do quý thôi, chứ không có gì đâu, đừng để bụng nhá".

Sơn được đón nhận nhiệt tình khi quay lại khu tập thể hồi nhỏ từng sinh sống tại đây. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Bằng có anh trai và chị dâu được bố mẹ chia nhà đất rộng ở chỗ khác, nhưng vẫn quay lại căn nhà tập thể cũ này để tranh giành với Bằng. Hai anh chị còn khoá cửa để Bằng không thể vào nhà.

Thấy chuyện quá bất bình, Sinh và Tài phá khoá giúp Bằng và sẵn sàng đối đầu với vợ chồng anh trai của Bằng để đòi công lý cho cậu bạn thân.

Vợ chồng anh trai Bằng đến đòi lại căn nhà bố mẹ để lại. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" phát sóng 20h ngày 14/7 trên VTV3.

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