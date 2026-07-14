Sơn mời Diệu ở lại làm giám đốc khiến Sinh hụt hẫng

Trong tập 25 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng, Diệu (Quỳnh Châu) gặp khó khăn thì Sơn (Đức Hiếu) - người bạn cũ bất ngờ xuất hiện như một vị cứu tinh ngoài sức tưởng tượng của cô. Trong khi xưởng may thua lỗ rao bán mãi chưa có người mua, Sơn vừa nghe tin đã chi tiền mua luôn. Không những vậy, với tư cách chủ đầu tư, anh còn mời Diệu ở lại làm giám đốc điều hành công ty thay cho anh.

Sinh (Quang Sự) và Diệu hồi hộp chờ gặp người mua lại xưởng may. Không ngờ, người đó lại chính là Sơn. Nhân chuyện bán được xưởng, Sinh và Diệu cùng các bạn mở bữa tiệc nhỏ ăn mừng trên sân thượng khu tập thể.

Sinh và Diệu mở buổi tiệc nhỏ nhân việc vừa bán xong công ty. Ảnh VTV

Sơn bất ngờ tới tận khu tập thể để rủ Diệu đi ăn trước khi anh đi công tác Đà Nẵng, nhưng cô từ chối vì đã có hẹn ăn lẩu cùng anh em ở khu tập thể. Nhân đây, Sơn muốn mời Diệu làm giám đốc công ty, với lý do anh là người ngoài nghề, nếu Diệu nghỉ thì anh lại phải thay đổi nhân lực và kế hoạch kinh doanh.

Sơn thuyết phục Diệu bằng cách cho rằng, nếu cô ở lại công ty thì có điều kiện chăm lo cho công nhân của mình hơn. Diệu cần thời gian suy nghĩ.

Sơn tìm cách thuyết phục Diệu ở lại điều hành công ty. Ảnh VTV

Diệu kể lại với Sinh về chuyện Sơn mời cô làm giám đốc. Thông tin này khiến Sinh hụt hẫng và mang một nỗi buồn khó tả. Tại công ty, Sinh và Diệu tình cờ nghe được các công nhân nói chuyện với nhau, qua đó thấy được tâm tư của mọi người đó là muốn Sinh và Diệu ở lại điều hành công ty.

Diệu gặp Sơn để thông báo cho anh rằng cô đồng ý ở lại điều hành công ty và muốn nghe điều kiện từ Sơn. Khi Sơn chưa chịu đưa ra điều kiện, Diệu định rút lại lời nói và bỏ đi, vì từ trước tới nay cô chưa nhận không của ai bất cứ cái gì.

Sơn kể lại ngày xưa, chỉ có Diệu là người duy nhất cười với anh, cứu anh bất chấp nguy hiểm. Để Diệu đồng ý, Sơn muốn Diệu có bản kế hoạch phát triển công ty, dựa trên đó, anh sẽ áp KPI theo từng quý.

Diệu và Sơn chính thức hợp tác với nhau trong điều hành công ty. Ảnh VTV

Tài và Bằng động viên Sinh đừng buồn sau thất nghiệp, đồng thời khuyên anh nên tiếp tục kết hợp làm với Diệu là hợp lý. Bằng thành thật, trước đây anh muốn đẩy thuyền cho Diệu với Sinh, nhưng còn vướng chồng Diệu. Nay Diệu đã ly hôn, anh thực sự muốn Sinh đến với Diệu.

Sinh mua một chiếc máy may tặng Diệu từ mấy hôm trước. Bây giờ, Sinh cảm thấy mình bị hớ với cảm giác ngại ngùng nên thành thật nói với Diệu rằng cô có thể mang máy khâu sang nhà anh nếu cảm thấy bất tiện.

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